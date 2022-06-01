«Детский сад стоит от 120 до 150 долларов в день»: русская бабушка — о том, как воспитывают детей в Австралии и сколько это стоит

Пенсионеры в деле

В парке всегда оживленно — молодежь бегает, многие катаются на велосипедах, занимаются на уличных тренажерах. Сказать, что пенсионеры тоже на спорте, не могу. Но женщины в возрасте очень много ходят, а старичков встречаю в основном на велосипеде.

На пенсию в Австралии и мужчины, и женщины уходят в 66 лет, но, как правило, окончательно бросают работу только после семидесяти.

В отличие от наших соотечественниц, австралийские бабушки очень ухоженные, и каждая со своими интересами. Например, Сью несколько раз в месяц встречается с подругами в кафе или ресторане. При этом она ежедневно при макияже, что лично меня восхищает.