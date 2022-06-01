«Детский сад стоит от 120 до 150 долларов в день»: русская бабушка — о том, как воспитывают детей в Австралии и сколько это стоит

Взять в руки долгожданного внука Бернара смогла лишь спустя шесть месяцев после его рождения — всё из-за ковида. Дело в том, что ее дочь с семьей живет в Мельбурне. Как только Австралия признала вакцину «Спутник», молодая бабушка сразу поехала знакомиться. Специально для Parents.ru она поделилась своими наблюдениями о том, как австралийцы воспитывают детей. Отличий оказалось немало, публикуем ее рассказ от первого лица.
Первые впечатления
Первое, что я увидела, войдя в дом дочери и ее мужа, конечно, мой внук. Финли сидел в шезлонге с погремушкой в руке и с широкой улыбкой смотрел на меня. Наша первая совместная прогулка случилась утром. Пока родители Финли досыпали, я отправилась с ним в ближайший парк. Во время прогулки встретила колясок пять, и лишь две из них катили очевидные бабушки и дедушки. Все достаточно пожилые: в Австралии многие рожают поздно, и обзавестись внуками далеко за 60, а то и 70 лет — обычное дело. Кстати, австралийские бабушка и дедушка Финли — 78-летняя Сью и 76-летний Норман вырастили троих сыновей: Кэмерона, Райяна и Хита. У них есть пятилетний внук Хью от среднего сына, а наш малыш Финли — от младшего Хита, мужа моей дочери.
Пенсионеры в деле
В парке всегда оживленно — молодежь бегает, многие катаются на велосипедах, занимаются на уличных тренажерах. Сказать, что пенсионеры тоже на спорте, не могу. Но женщины в возрасте очень много ходят, а старичков встречаю в основном на велосипеде.
На пенсию в Австралии и мужчины, и женщины уходят в 66 лет, но, как правило, окончательно бросают работу только после семидесяти.
В отличие от наших соотечественниц, австралийские бабушки очень ухоженные, и каждая со своими интересами. Например, Сью несколько раз в месяц встречается с подругами в кафе или ресторане. При этом она ежедневно при макияже, что лично меня восхищает.
Родители помогут
Пожилые австралийцы зачастую помогают своим взрослым детям с крупными покупками, большинство готово каждый день сидеть с внуками, с радостью отпускают родителей по своим делам. В дом моей дочери Сью и Норман всегда приходят не с пустыми руками.
Но, несмотря на то, что бабушки и дедушки готовы помогать, все-таки в Австралии детей нянчат родители. Оплачиваемый отпуск для мам длится от 16 до 20 недель — это зависит от места ее работы. До года малыша можно взять неоплачиваемый отпуск, с трехмесячного возраста ребенка можно отдать в детский сад. Правда, цена такого удовольствия ощутимая — от 120 до 150 долларов в день, но до 85 процентов от этой суммы государство возвращает семье. Льгота зависит от общего дохода родителей, чем меньше финансово обеспечена семья, тем больше поддержка государства.
Дети — это просто дети
К воспитанию детей в Австралии относятся без особого фанатизма. Например, в домах австралийцы привыкли ходить в уличной обуви и запросто могут встать на коврик, на котором лежит младенец. Да и руки не моют так часто, как привыкли мы.
Детей не пичкают едой, и уж точно отдельно детям никто не готовит. Благо в магазинах есть готовые йогурты, каши и специальные блюда для малышей любого возраста. Состав готовой еды — исключительно органический. Кормить покупной, пусть и полезной, едой довольно накладно, поэтому взрослые стараются, чтобы дети ели то, что и взрослые. Кстати, сладости детям позволяют с раннего возраста, но в каждой семье свой подход.
Общение
Поскольку внуку нет и года, детские площадки мы пока обходим. А если где-то встречаем взрослых с детьми, все без исключения приветливо улыбаются. Могут подойти, чтобы поинтересоваться возрастом, и непременно сделают комплимент. Удивляет, что никто не задает личных вопросов и во всем этом общении есть какая-то искренняя доброжелательность. Это заметно и в общественных местах.
Технологии против колыбельных
Свою дочь я родила в 1990 году, тогда пустые полки магазинов были приметой времени. У нас было всё необходимое, но каких-то затейливых приборов или памперсов, конечно, нет. Поэтому изобилие гаджетов, которые есть у моего внука, удивляет. Игрушечная выдра для сна, которая ритмично громко «дышит», белый шум с имитацией плеска волн, пояс, который посылает сигнал родителям, если ребенок задерживает дыхание. Про видеокамеру, которая висит над детской кроваткой и сообщает на смартфон родителей о любом движении ребенка, уже молчу.
Родителям эти устройства, безусловно, придают спокойствие. Для меня они — источник сомнений и переживаний, не влияет ли «это всё» на здоровье ребенка. Признаюсь, как только начала укладывать внука спать, первым делом отказалась и от выдры, и от белого шума. Показалось, что Финли стал быстрее засыпать. Хотя, может, малыш просто перерос все эти игрушки.
Раньше все ответы на любые вопросы я находила в редких книгах и журнале «Здоровье» либо у педиатров. А самым достоверным источником была моя мама, которая вырастила четверых детей. Ее опыту и знаниям я доверяла на все сто процентов. Сейчас обо всем можно прочитать в интернете, но я как типичная российская бабушка с вопросами и своими тревогами обращаюсь к знакомым детским врачам.
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