«На старость нет права, на недосып тоже»: Ксению Бородину затравили в Сети из-за выпирающего живота

Ксения Бородина дала отпор хейтерам — ее раскритиковали за внешний вид Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксению Бородину заподозрили в беременности — телеведущая надела обтягивающее черное платье и показала образ в соцсетях. В кадре она с подругой идут прямо в камеру. Поклонники Бородиной заметили небольшой живот и пришли к выводу, что Ксения в положении. Бородину возмутило предположение фанатов — она моментально дала им отпор резким комментарием.



— Девочки, а из вас никто обтягивающее платье не носил? Попробуйте, и сразу поймете, что такое расслабить живот хоть на секунду, — написала Бородина.

То самое видео, из-за которого начался словесный конфликт Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Телеведущая дала развернутый ответ хейтерам, делая акцент на том, что они не оставляют права публичным людям оставаться обычными людьми с человеческими изъянами.



— На старость нет права, на недосып тоже, на несовершенство. Вы ищите изъяны из-за недовольства собой лично, а потом гнобите за фильтры и операции, — продолжает телеведущая. — Мне всегда плевать, у кого какой живот, жопа, руки. Мне важно видеть труд человека со своим телом, как он сам принимает его и работает. Важно любить себя, чтобы не обращать внимание на ту дичь, которую вы можете писать.

Ксения не стала молчать и ответила хейтерам Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина недавно вернулась в Москву — телеведущая соскучилась по городской жизни. Больше месяца она прожила на Алтае в сибирской деревне, где снимали реалити шоу «Последний герой». За время командировки на Алтае ведущая шоу успела подоить корову, пожаловаться на переменчивую погоду в горах, но жители ее тут же осадили, сказали, что зря жалуется. Чуть позже Бородина раскритиковала местные дороги и попросила власть подумать о людях.



Бородина говорит, что день отдыха на Алтае — один из самых ярких в ее жизни Источник: borodylia / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











В конце июня она привезла на Алтай и своих дочерей, вместе с ними Бородина устроила пикник в горах, пролетела на вертолете над горой Белухой и даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже звезда опубликовала фотографию, от которой сама напугалась, на снимке она увидела лицо одного из духов на горе.

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