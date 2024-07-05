НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

с-в.

 741мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,12
EUR 94,98

СРОЧНО

Скандал на автограф-сессии Миланы Хаметовой

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Многодетные на пикете у Кремля
Кража 90 миллионов из банка
Что вытворяли випы в нулевые
Фестиваль для бизнесменов
Разбор нарядов с «Ники»
Что делать в новолуние
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения обзор «На старость нет права, на недосып тоже»: Ксению Бородину затравили в Сети из-за выпирающего живота

«На старость нет права, на недосып тоже»: Ксению Бородину затравили в Сети из-за выпирающего живота

Телеведущую заподозрили в беременности — она надела обтягивающее платье

3 377
12 комментариев
Ксения Бородина дала отпор хейтерам — ее раскритиковали за внешний вид

Ксению Бородину заподозрили в беременности — телеведущая надела обтягивающее черное платье и показала образ в соцсетях. В кадре она с подругой идут прямо в камеру. Поклонники Бородиной заметили небольшой живот и пришли к выводу, что Ксения в положении. Бородину возмутило предположение фанатов — она моментально дала им отпор резким комментарием.

— Девочки, а из вас никто обтягивающее платье не носил? Попробуйте, и сразу поймете, что такое расслабить живот хоть на секунду, — написала Бородина.

То самое видео, из-за которого начался словесный конфликт

Телеведущая дала развернутый ответ хейтерам, делая акцент на том, что они не оставляют права публичным людям оставаться обычными людьми с человеческими изъянами.

— На старость нет права, на недосып тоже, на несовершенство. Вы ищите изъяны из-за недовольства собой лично, а потом гнобите за фильтры и операции, — продолжает телеведущая. — Мне всегда плевать, у кого какой живот, жопа, руки. Мне важно видеть труд человека со своим телом, как он сам принимает его и работает. Важно любить себя, чтобы не обращать внимание на ту дичь, которую вы можете писать.

Ксения не стала молчать и ответила хейтерам

Ксения Бородина недавно вернулась в Москву — телеведущая соскучилась по городской жизни. Больше месяца она прожила на Алтае в сибирской деревне, где снимали реалити шоу «Последний герой». За время командировки на Алтае ведущая шоу успела подоить корову, пожаловаться на переменчивую погоду в горах, но жители ее тут же осадили, сказали, что зря жалуется. Чуть позже Бородина раскритиковала местные дороги и попросила власть подумать о людях.

Бородина говорит, что день отдыха на Алтае — один из самых ярких в ее жизни

В конце июня она привезла на Алтай и своих дочерей, вместе с ними Бородина устроила пикник в горах, пролетела на вертолете над горой Белухой и даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже звезда опубликовала фотографию, от которой сама напугалась, на снимке она увидела лицо одного из духов на горе.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Хейтеры Стройная фигура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Мое личное мнение
5 июля 2024, 13:15
честно сказать все реально уже с ума посходили, оценивают внешность других, свое мне ние высказывают, а оно вообще надо кому это ваше мнение?
Гость
5 июля 2024, 13:30
Че за тетка и зачем мне нужны подробности ее физиологии?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  45

Антонида,  40

Нехочуха,  43

Ирина,  47

ЮлиЯ,  42

Вера,  53

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление