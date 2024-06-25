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Развлечения Пикник в горах и встреча с медведями: как отдыхает Бородина с детьми на Алтае — звезда полетела над Белухой

Пикник в горах и встреча с медведями: как отдыхает Бородина с детьми на Алтае — звезда полетела над Белухой

Смотрим, как телеведущая проводит время в Республике

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Бородина говорит, что день отдыха на Алтае — один из самых ярких в ее жизни

Телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас находится в Республике Алтай, показала, как отдохнула в окрестностях горы Белуха с детьми. Семья полетала на вертолете над горными склонами, увидела медведицу с медвежатами и устроила пикник в горах.

Звезда рассказала, что несколько дней назад путешествовала с дочками по Алтаю, например, она прикоснулась к камню мудрости в долине Ярлу и полетала над Белухой. Бородина говорит, что тот день был одним из самых ярких в ее жизни. Она написала в социальных сетях, что художник Николай Рерих считал вершину одним из нескольких мест на планете, через которое земля получает энергию космоса.

— Она [гора] издревле во всей Азии почиталась как священная. Предания гласят, что именно на этой горе находится «пуп Земли», энергетически связанный с космосом, дарующий людям заряд бодрости и здоровья, открывающий новые знания, — написала Бородина.

Посмотрите завораживающее видео с высоты

Чуть позже ведущая рассказала, что, пролетая на вертолете, они даже заметили медведицу с медвежатами.

Семья перекусила на горе и полетала на вертолете, удалось даже увидеть медведей

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Ксения Бородина прилетела на Алтай не ради отдыха, она ведет шоу «Последний герой» (16+), которое снимают на Телецком озере. Звезда часто публикует в своих социальных сетях видео с природой и местными людьми. Недавно она рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову, сходить на шоппинг в сельский магазин.

Осталась недовольна телеведущая и дорогой от Горно-Алтайска до Телецкого озера.

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Алтай Гора Белуха Вертолет
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