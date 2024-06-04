Доит корову и боится клещей: как Бородина проводит время на Алтае — там снимают «Последнего героя»

На берегу Телецкого озера в Республике Алтай продолжают снимать реалити-шоу «Последний герой». Ведущая проекта, Ксения Бородин поселилась в небольшой деревне и делится в социальных сетях, чем она занимается в свободное от съемок время.

Например, бывшая ведущая «Дома-2» успела подоить корову, написав, что как только захочется молока — стоит взять в руки ведро. На видео заметно, что без помощи профессионала не обошлось, а корова пару раз ударила хвостом Бородину.

— Какой везде простор и какая мощь, обожаю это место, не зря я его выбрала в этом году для празднования дня рождения. И теперь Алтай меня не отпускает. С конца мая мы тут снимаем мой любимый проект «Последний герой» русский сезон. У нас очень крутой состав, я в восторге от участников, все яркие, интересные, общительные, а главное суперэмоциональные, — написала ведущая.