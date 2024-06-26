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Развлечения Ксения Бородина напугалась своей алтайской фотографии — что она заметила на снимке

Ксения Бородина напугалась своей алтайской фотографии — что она заметила на снимке

Посмотрите, может и вы найдете что-то необычное

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10 комментариев
Звезда увидела нечто странное на фотографии слева

Ксения Бородина, которая сейчас поселилась на Алтае, напугалась своей фотографии. Звезда увидела на заднем фоне нечто, по ее словам, шокирующее.

Ведущая написала в своих социальных сетях, что если внимательно присмотреться к фотографии, то на горе сзади можно заметить лицо девушки. Она поделилась, что алтайцы, кумандинцы, теленгиты считают, что у каждой возвышенности, озера или реки есть свой дух.

— Они живут рядом с людьми и наблюдают за ними. Главный — Хан Алтай, с ним нужно дружить или по крайней мере уважать его и просить о покровительстве. У каждого духа есть лицо и его хорошо видно, — написала Бородина.

Ведущая говорит, что разглядела лицо девушки на горе

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ксения Бородина уже почти месяц живет в деревне на Алтае, она часть публикует в своих социальных сетях ролики о жизни в горах. Недавно она рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову, сходить на шоппинг в сельский магазин.

Звезда также исследует красоты Алтая, например, полетала над горой Белухой и увидела медведицу с медвежатами с высоты.

Приехала в горную местность она не на отдых, а ради съемок шоу «Последний герой» (16+), проект впервые снимают в России. Участники живут на берегу Телецкого озера, телеканал раскрыл, что они борются за 5 миллионов рублей, пока известны имена 12 претендентов на победу из 14.

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Ксения Бородина Алтай Последний герой Шоу Съемки Духи Горы
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