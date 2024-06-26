Ксения Бородина напугалась своей алтайской фотографии — что она заметила на снимке

Звезда увидела нечто странное на фотографии слева Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина, которая сейчас поселилась на Алтае, напугалась своей фотографии. Звезда увидела на заднем фоне нечто, по ее словам, шокирующее.

Ведущая написала в своих социальных сетях, что если внимательно присмотреться к фотографии, то на горе сзади можно заметить лицо девушки. Она поделилась, что алтайцы, кумандинцы, теленгиты считают, что у каждой возвышенности, озера или реки есть свой дух.

— Они живут рядом с людьми и наблюдают за ними. Главный — Хан Алтай, с ним нужно дружить или по крайней мере уважать его и просить о покровительстве. У каждого духа есть лицо и его хорошо видно, — написала Бородина.

Ведущая говорит, что разглядела лицо девушки на горе Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











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Ксения Бородина уже почти месяц живет в деревне на Алтае, она часть публикует в своих социальных сетях ролики о жизни в горах. Недавно она рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову, сходить на шоппинг в сельский магазин.

Звезда также исследует красоты Алтая, например, полетала над горой Белухой и увидела медведицу с медвежатами с высоты.