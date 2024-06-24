Стало известно, ради какой суммы выживают на «Последнем герое» на Алтае — телеканал раскрыл почти всех участников

В этом сезоне соревнуются актеры, участники различных реалити, телеведущие и спортсмены Источник: пресс-служба телеканала ТВ-3











Стало известно, ради какой суммы борются участники «Последнего героя» (16+) на Алтае. Телеканал уже назвал имена 12 участников, еще двоих пока скрывают.

Как рассказали на официальной странице телеканала ТВ-3, участники русского сезона традиционно соревнуются за 5 миллионов рублей. Всего в шоу снимается 14 человек, но пока раскрыли имена только 12. Всех разделили на две команды «Волки» и «Медведи».

На стороне «Волков» — «пацанка» Кристина Захарова, победитель шоу «Выжить в Самарканде» Александр Лось, телеведущий Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев.

Это команда «Волков» Источник: пресс-служба телеканала ТВ-3











В племя «Медведей» вошли радиоведущая Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Охотники за привидениями» Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев и также атлет Артём Антипов.

А это команда «Медведей» Источник: пресс-служба телеканала ТВ-3











Имена еще двух участников телеканал держит в секрете, их называют «джокерами».



Ради приза в 5 миллионов рублей участникам придется мыться в холодном Телецком озере, спать на голой земле, потому что спальные мешки достанутся не всем, в день они будут получать по 100 граммов гречки, должны научиться пользовать мачете, строить жилище из брезента, проходить испытания. Деньги получит только один.

Ведет шоу Ксения Бородина, она часто публикуют в своих социальных сетях видео, как проводит время на Алтае. Недавно звезда рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову, сходить на шоппинг в сельский магазин и привезла на Алтай своих дочерей.