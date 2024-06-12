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Развлечения «Эти халаты — классика, наш стиль»: Ксения Бородина промокла на Телецком озере и пошла на шоппинг в сельский магазин

«Эти халаты — классика, наш стиль»: Ксения Бородина промокла на Телецком озере и пошла на шоппинг в сельский магазин

Звезда нашла также галоши и пластиковую лейку

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Звезда не скучает на Алтае, она рассказывает, что съемки проходят ночью, порой бывает очень холодно

Ксения Бородина опубликовала фотографию, как она промокла на Алтае, в тот день в регионе объявили штормовое предупреждение. Из-за плохой погоды ведущая решила пойти на шоппинг в сельский магазин, говорит, что ей это напомнило детство.

— Все из моего детства, так же как и цены. Помните эти халаты, это вообще классика, наш стиль, — говорит Бородина. — Самое любимое было в детстве в такой магазин прийти в деревне.

Посмотрите, что нашла звезда в местном магазине

С ведущей местные жители успели пообщаться и сфотографироваться, а продавец попросила показывать товары в самых лучших ракурсах. Один из местных — владелец гостевого дома, посоветовал звезде прокатиться по Чуйскому тракту от Манжерока примерно на 300 км, чтобы увидеть все красоты республики. Природа, отмечает он, в той стороне меняется постоянно.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Бородина приехала на Алтай ради съемок проекта «Последний герой», шоу впервые снимают в России. Участников привезли на Телецкое озеро, там им и придется выживать. Телеканал пока не раскрыл весь список участников, но некоторые имена уже известны, например, в шоу снимается героиня «Пацанок» и участник «Русского ниндзя».

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Шоу Алтай Последний герой Съемки Паводок Телецкое озеро Ксения Бородина
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