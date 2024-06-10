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Развлечения «Реальное выживалити»: Бородина недовольна погодой Алтая — местные уверены, что звезда зря жалуется

«Реальное выживалити»: Бородина недовольна погодой Алтая — местные уверены, что звезда зря жалуется

Телеведущая рассказала, что выпуски «Последнего героя» снимают в лесах и на болотах

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Звезда уверяет, что она участвует в съемках до поздней ночи и ей вдвойне жалко участников шоу

Телеведущая Ксения Бородина недовольна переменчивой погодой Алтая, она говорит, что в один момент может лить дождь, потом выглянет солнце и станет жарко, а чуть позже может подняться сильный ветер. Звезда уверяет, что снимать новый сезон «Последнего героя» трудно, местные считают, что ведущая жалуется зря.

— Лозунг «Последнего героя» — суровый Алтай, суровый край, самый жесткий сезон. Это не шутки, очень тяжелые условия, холодно, я вся промокшая, у меня аллергия не понимаю на что именно. Условия адские, участников вдвойне жаль, — рассказала Бородина в своих социальных сетях.

На высказывания звезды отреагировали местные жители, по словам Бородиной, они начали писать что живут на Алтае и не жалуются. На это ведущая ответила, что одно дело жить в доме, другое — снимать в лесу и на болотах.

— У нас тут реальное выживалити. Часто льет дождь, ветер порой сносит с ног. Ночами съемки идут до 3 часов ночи, при этом в лесу сильно холодно, — уверяет Бородина.

Также телеведущая рассказала, что дороги на Алтае разбитые, она считает, что стоит подумать о людях, которые живут в республике и приезжают отдыхать.

Напомним, что звезда приехала на Алтай для съемок нового сезона шоу «Последний герой». Проект впервые снимают в России, участники осваиваются в горной местности, проходят испытания, сражаются друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными. Съемки проходят на берегу Телецкого озера. Состав участников пока не раскрывают.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Бородин сравнила съемки в России и теплой стране, она объяснила, что на Алтае проект снимать сложнее из-за погоды, но есть и свои плюсы. Ведущая поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову.

ПО ТЕМЕ
Съемки Алтай Проект Последний герой Ксения Бородина Телеведущая
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