«Очень холодно, комары, но здесь кайф»: Ксения Бородина сравнила съемки на Алтае и в Таиланде — где лучше

Телеведущая Ксения Бородина сравнила съемки шоу «Последний герой» в Таиланде и на Алтае. Сейчас звезда живет в небольшой деревне в республике и часто проводит время на природе. Она объяснила, что в России снимать проект сложнее из-за погоды, но есть и свои плюсы.

— Очень холодно, сыро, идут дожди, клещи, комары и мошки, которые кусаются. Есть сложности, но это Россия-матушка, греет душу, что все говорят на русском, тебя узнают, угощают, принимают с распростертыми объятиями. Здесь кайф. В Таиланде тоже было хорошо, но здесь греет душу, что 4 часа и ты дома, а там лететь часов 9, — рассказала ведущая.