«Очень холодно, комары, но здесь кайф»: Ксения Бородина сравнила съемки на Алтае и в Таиланде — где лучше

Телеведущая Ксения Бородина сравнила съемки шоу «Последний герой» в Таиланде и на Алтае. Сейчас звезда живет в небольшой деревне в республике и часто проводит время на природе. Она объяснила, что в России снимать проект сложнее из-за погоды, но есть и свои плюсы.
— Очень холодно, сыро, идут дожди, клещи, комары и мошки, которые кусаются. Есть сложности, но это Россия-матушка, греет душу, что все говорят на русском, тебя узнают, угощают, принимают с распростертыми объятиями. Здесь кайф. В Таиланде тоже было хорошо, но здесь греет душу, что 4 часа и ты дома, а там лететь часов 9, — рассказала ведущая.
Саму жизнь в небольшой деревне Бородина называет свободной. Ей нравится чистый воздух и красивые виды. Городской житель, уверена она, может провести здесь примерно неделю, месяц — уже тяжело. Ведущая говорит, что она скучает по детям, особенно чувство усиливается, когда идут дожди, но звезду отвлекают съемки, которые идут почти без перерывов.
Раскрывать. какой состав участников шоу «Последний герой» будет в этом году, Бородина пока не может. Проект впервые снимают в России, претендентам предстоит осваиваться в горной местности, проходить непростые испытания, сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными. Съемки проходят на берегу Телецкого озера в Республике Алтай.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
Чуть раньше Бородина показала, как она доит корову. А недавно на Алтае отдыхала актриса Кристина Асмус, она назвала место божественным, рассказала, что смогла замедлиться и открыть себя.