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Развлечения «Хоть бы подумали о людях»: Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае

«Хоть бы подумали о людях»: Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае

В республику знаменитость приехала ради съемок в шоу

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Ксения надеется, что дорогу всё же восстановят

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае. В республику знаменитость приехала ради съемок проекта «Последний герой». Своими неудовольствиями она поделилась в личном Telegram-канале.

В частности, Бородина осталась недовольна состоянием дороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера, где проходят съемки шоу. В своем канале она делится подробностями видео, как добирается на работу.

— Дорога — это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 километров такой дороги не было. Надеюсь, исправят, — отметила телеведущая.

Ранее Бородина пожаловалась на переменчивую погоду на Алтае. Она говорит, что в один момент может лить дождь, потом выглянет солнце и станет жарко, а чуть позже может подняться сильный ветер.

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Алтай Ксения Бородина Последний герой
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