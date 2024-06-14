«Хоть бы подумали о людях»: Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае

Ксения надеется, что дорогу всё же восстановят Источник: Ксения Бородина / Telegram











Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае. В республику знаменитость приехала ради съемок проекта «Последний герой». Своими неудовольствиями она поделилась в личном Telegram-канале.



В частности, Бородина осталась недовольна состоянием дороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера, где проходят съемки шоу. В своем канале она делится подробностями видео, как добирается на работу.



— Дорога — это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 километров такой дороги не было. Надеюсь, исправят, — отметила телеведущая.

Источник: Ксения Бородина / Telegram