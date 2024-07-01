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Развлечения Съемки шоу закончились: Ксения Бородина улетела с Алтая — она провела в деревне больше месяца

Съемки шоу закончились: Ксения Бородина улетела с Алтая — она провела в деревне больше месяца

Звезда заявила, что уже сняли финал шоу «Последний герой»

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11 комментариев
Ксения уже опубликовала фотографию из дома, в том числе, из ванной комнаты

Телеведущая Ксения Бородина улетела с Алтая, она прожила в сибирской деревне больше месяца. Звезда написала в своих социальных сетях, что финал шоу «Последний герой» (16+) уже сняли, при этом первый выпуск вышел совсем недавно.

— Без сна уже больше суток. Съемки финала с 4 утра до 12 утра, в командировке 1,5 месяца, — написала Бородина.

Чуть позже звезда опубликовала кадры с собаками в своем доме в Москве. За время командировки на Алтае ведущая шоу успела подоить корову, пожаловаться на переменчивую погоду в горах, но жители ее тут же осадили, сказали, что зря жалуется. Чуть позже Бородина раскритиковала местные дороги и попросила власть подумать о людях.

В конце июня она привезла на Алтай и своих дочерей, вместе с ними Бородина устроила пикник в горах, пролетела на вертолете над горой Белухой и даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже звезда опубликовала фотографию, от которой сама напугалась, на снимке она увидела лицо одного из духов на горе.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Шоу, которое ведет Бородина, впервые снимают в России, для выживания выбрали Телецкое озеро. Участники уже успели поплавать в ледяной воде и даже встретиться с медведем, который пытался пробраться в их лагерь.

Кстати, Ксения не единственная звезда, которая прилетала в Республику в этом году, не так давно на отдыхе побывала и Кристина Асмус.

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ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Алтай Шоу Съемки Финал Последний герой
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Комментарии
13
иван-т
1 июля 2024, 13:23
Наконец то
Такси ст Максим
1 июля 2024, 13:25
срочно дать ей Народного артиста
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