«Это настоящий ад»: как участники «Последнего героя» выживают на Алтае — к ним в лагерь заглянул медведь

Добираться до берега пришлось вплавь из-за неисправности на корабле Источник: телеканал ТВ-3











На каналеТВ-3 вышел первый выпуск шоу «Последний герой» (16+), который сняли на Телецком озере в Республике Алтай. Участники борются за 5 миллионов рублей, а проект ведет Ксения Бородина. 12 человек выживают на берегу без еды и удобств, проходят испытания, многие из них боятся медведей и ненавидят насекомых. Как раз в первой серии в лагерь заглянул хищник.



Претенденты на победу уже провели ровно месяц на Алтае без комфорта и связи с внешним миром. Участники жаловались на холод, говорили, что на Алтае еще лежит снег, а местные рассказывали, что есть на Телецком озере нечего. Уже в начале выпуска корабль, на котором плыли участники, задымился, всем пришлось добираться до берега вплавь.

— Я слышал, что Алтай, самое красивое место в России, мечтал сюда попасть. Медведи это, конечно, страшно, если я увижу медведя, то жутко напугаюсь, — поделился блогер Артем Антипов.

Во время первого испытания всем приходилось стоять на платформе над водой и выдергивать из нее балки, кто простоит дольше — станет вождем. Племя «Волков» возглавила «пацанка» Кристина Захарова, а «Медведей» — радиоведущая Александра Маслакова. Всем участникам выдали предметы, которые помогут им выжить, жилище пришлось строить самим. Одни шутили, что выживание на Телецком озере — «это настоящий ад».

— Вот тайга, ты на берегу горной реки, ощущение, что завтра ты не проснешься, — сказал один из участников.

Первое испытание проверяло умение балансировать Источник: телеканал ТВ-3











Во время второго испытания претенденты боролись за огонь, они должны были пройти полосу препятствий и зажечь специальную чашу. Светлана Мастеркова получила небольшие ссадины: поцарапала колени и руки. Победу одержали «Медведи». После испытания выживальщики пытались найти еду, одни ловили рыбу, другие решили поймать в капкан животных, ели грибы и растения.



— Мы научились есть банан медвежий, больше ничего такого не нашли, — шутит нейрохирург Алан Царикаев.

Одним вечером к лагерю подобрался настоящий хищник, медведь рычал и пытался попасть к участникам, сначала его не отогнал забор с током, который установили по периметру. Животное испугалось только специального свистка и ушло в лес.

В лагерь к «Волкам» пытался пробраться медведь Источник: телеканал ТВ-3











В конце участники боролись за тотем племени, проигравшие должны были выгнать одного человека из своего лагеря. Претендентам пришлось пройти полосу препятствий, перекатив бочки к финишу и закинуть на них мешочки с песком. Снова выиграли «Медведи», поэтому одного из «Волков» отправили домой. Команда приняла решение, что проект покидает олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

В первой серии выгнали Светлану Мастеркову Источник: телеканал ТВ-3











Участники также успели признаться, куда хотели бы потратить выигранные деньги, некоторые решили помочь своей семье. Один претендент хочет построить маме загородный дом, другой — отреставрировать жилье семьи, а часть средств потратить на путешествие. Участница шоу «Пацанки» выигрыш мечтает потратить на то, чтобы провести водопровод родителям в дом.



Ведущая проекта Ксения Бородина улетела на Алтай в начале июня, примерно в это время и начали снимать шоу. Звезда поселилась в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Недавно телеведущая привезла на Алтай своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже она разглядывала свои фотографии и даже напугалась, потому что увидела лицо одного из духов на горе.