«Это настоящий ад»: как участники «Последнего героя» выживают на Алтае — к ним в лагерь заглянул медведь

На каналеТВ-3 вышел первый выпуск шоу «Последний герой» (16+), который сняли на Телецком озере в Республике Алтай. Участники борются за 5 миллионов рублей, а проект ведет Ксения Бородина. 12 человек выживают на берегу без еды и удобств, проходят испытания, многие из них боятся медведей и ненавидят насекомых. Как раз в первой серии в лагерь заглянул хищник.
Претенденты на победу уже провели ровно месяц на Алтае без комфорта и связи с внешним миром. Участники жаловались на холод, говорили, что на Алтае еще лежит снег, а местные рассказывали, что есть на Телецком озере нечего. Уже в начале выпуска корабль, на котором плыли участники, задымился, всем пришлось добираться до берега вплавь.
— Я слышал, что Алтай, самое красивое место в России, мечтал сюда попасть. Медведи это, конечно, страшно, если я увижу медведя, то жутко напугаюсь, — поделился блогер Артем Антипов.
Во время первого испытания всем приходилось стоять на платформе над водой и выдергивать из нее балки, кто простоит дольше — станет вождем. Племя «Волков» возглавила «пацанка» Кристина Захарова, а «Медведей» — радиоведущая Александра Маслакова. Всем участникам выдали предметы, которые помогут им выжить, жилище пришлось строить самим. Одни шутили, что выживание на Телецком озере — «это настоящий ад».
— Вот тайга, ты на берегу горной реки, ощущение, что завтра ты не проснешься, — сказал один из участников.
Во время второго испытания претенденты боролись за огонь, они должны были пройти полосу препятствий и зажечь специальную чашу. Светлана Мастеркова получила небольшие ссадины: поцарапала колени и руки. Победу одержали «Медведи». После испытания выживальщики пытались найти еду, одни ловили рыбу, другие решили поймать в капкан животных, ели грибы и растения.
— Мы научились есть банан медвежий, больше ничего такого не нашли, — шутит нейрохирург Алан Царикаев.
Одним вечером к лагерю подобрался настоящий хищник, медведь рычал и пытался попасть к участникам, сначала его не отогнал забор с током, который установили по периметру. Животное испугалось только специального свистка и ушло в лес.
В конце участники боролись за тотем племени, проигравшие должны были выгнать одного человека из своего лагеря. Претендентам пришлось пройти полосу препятствий, перекатив бочки к финишу и закинуть на них мешочки с песком. Снова выиграли «Медведи», поэтому одного из «Волков» отправили домой. Команда приняла решение, что проект покидает олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
Участники также успели признаться, куда хотели бы потратить выигранные деньги, некоторые решили помочь своей семье. Один претендент хочет построить маме загородный дом, другой — отреставрировать жилье семьи, а часть средств потратить на путешествие. Участница шоу «Пацанки» выигрыш мечтает потратить на то, чтобы провести водопровод родителям в дом.
Ведущая проекта Ксения Бородина улетела на Алтай в начале июня, примерно в это время и начали снимать шоу. Звезда поселилась в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Недавно телеведущая привезла на Алтай своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже она разглядывала свои фотографии и даже напугалась, потому что увидела лицо одного из духов на горе.
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