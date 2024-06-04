«Мы нужны друг другу»: Валерия — о каверах на свои хиты, современной музыке, песнях Xolidayboy и новом студийном альбоме

Валерия выступила в Новосибирске 22 мая Источник: Алина Скитович











Строчки и мотивы ее песен знакомы нам на протяжении многих лет. Она поет о любви, разлуке, счастье, о чем-то понятном, простом и близком. Валерия любима слушателями, а ее мощный голос пробирает до мурашек. Певица выступила в Новосибирске с небольшим концертом на Народной премии НГС, где также была ведущей в паре с Андреем Малаховым. За полчаса до начала церемонии Валерия дала небольшое интервью нашему корреспонденту — Алена Золотухина пообщалась с певицей о творчестве, музыке, современных исполнителях и каверах на ее песни.



— Кого из молодых артистов современной эстрады вы выделяете?



— Артистов интересных много. Мари Краймбрери — яркая, пишущая, самобытная. Фантастически себя проявила Севиль на шоу «Маска», раскрылась не только как певица, но и как актриса, от того мне стало еще интереснее за ней наблюдать. Мона — тоже очень талантливая девушка. Амирчик — юный, харизматичный.

Джони, Мот, Миша Марвин. Яркий харизматичный парень Xolidayboy, такой… с рокерским началом, перепел мои «Океаны». Таких, как он, сейчас нет на сцене, он заполняет собой определенную нишу.



Раньше музыку сочиняли те, кто владел навыками игры на музыкальных инструментах, а сегодня появилось много пишущих ребят, владеющих компьютерами — возможностей больше. От того новичков много, посмотрим, как они проявят себя дальше.



— Вы сказали, что Xolidayboy перепел «Океаны», Юра Музыченко выпустил кавер на «Таю», у The Limba вышел сингл «Ты грустишь». Как вы относитесь к тому, что другие исполнители поют ваши песни?



— С Юрой вообще получилась интересная история. Первый в его жизни кавер, как он сказал, был на песню «Таю». Годы спустя по приглашению НТВ мы вместе исполнили песню для новогоднего выпуска «Квартирника у Маргулиса», исполняли вживую, а потом уже записали в студии.

«ВКонтакте» сделали мне подарок к юбилею и выпустили целый альбом «Трибьют Валерии» с ярчайшими молодыми исполнителями, которые пели мои песни — каждый в своем стиле и жанре, мне очень понравилось. И это начинание будет иметь сценическое воплощение 3 октября в шоу на «Лайв Арене».



Я прекрасно отношусь к каверам и недоумеваю, когда некоторые артисты говорят: «Нет, я эту песню не дам, потому что сам пою ее на концертах». Я тоже сама пою на концертах «Океаны» — очень актуальная песня, «До предела» исполняю, и здорово, что Шура с Ольгой Зарубиной ее взяли в репертуар и HammAli & Navai тоже.



Когда ты слышишь кавер, то всегда обращаешься к оригиналу — говорю по себе. Хорошо, когда песня получает второе дыхание. У каждого артиста своя аудитория. Мы нужны друг другу, это преемственность поколений.



— И в итоге каверы на уже спетые песни становятся популярнее новых...



— Сегодня сложно стать заметным из-за обилия в Сети музыкального материала, поэтому молодые артисты берут песни, которые уже пробили себе дорогу. Раньше была такая же проблема, но наоборот — источников не хватало. Где показывать? Каналов не было. Была музыкальная программа «Утренняя почта» по воскресеньям, и если тебя там показали, то на следующий день ты просыпался знаменитым.

— Ваш последний альбом — «К солнцу» — вышел в 2017 году. Когда ждать следующий?

— Да, после 2017 года мы решили выпускать синглы и занимались этим до сегодняшнего времени. Но как раз сейчас мы работаем над новым альбомом, собралась большая команда — нас ждет студийное лето. Активное участие в создании и записи альбома принимает мой сын — он собрал международные силы из разных студий, которые помогут нам воплотить задуманное в жизнь.

— У альбома будет новое звучание?

— Я очень надеюсь, что у нас получится сделать что-то новое, свежее. Есть треки совершенно непохожие по стилю на то, что я пела раньше, и мне очень нравится. Давно у меня в душе не отзывалось так мощно и сильно то, что я делаю.

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