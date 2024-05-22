Певица Валерия спела на сцене новосибирской филармонии — видео

Валерия исполнила песню «Была любовь» Источник: NGS.RU

В Новосибирске началось награждение победителей «Народной премии НГС». Мероприятие проходит в в концертном зале филармонии имени А. М. Каца. Церемонию открыла певица Валерия — она исполнила песню «Была любовь». Посмотрите на видео, как это было.



Соведущим Валерии на вручении стал Андрей Малахов. Они вручат награды победителям, за которых проголосовали новосибирцы.

О церемонии награждения НГС рассказывает в онлайн-трансляции. Также трансляцию «Народной премии НГС» показывают на телеприставках телевидения «Электронного города». Посмотреть мероприятие можно и в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Кроме этого, следить за церемонией можно и в социальных сетях НГС на YouTube канале и во «ВКонтакте».