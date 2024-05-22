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Бизнес Народная премия НГС Певица Валерия спела на сцене новосибирской филармонии — видео

Певица Валерия спела на сцене новосибирской филармонии — видео

Артистка стала ведущей «Народной премии НГС»

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Валерия исполнила песню «Была любовь»

В Новосибирске началось награждение победителей «Народной премии НГС». Мероприятие проходит в в концертном зале филармонии имени А. М. Каца. Церемонию открыла певица Валерия — она исполнила песню «Была любовь». Посмотрите на видео, как это было.

Соведущим Валерии на вручении стал Андрей Малахов. Они вручат награды победителям, за которых проголосовали новосибирцы.

О церемонии награждения НГС рассказывает в онлайн-трансляции. Также трансляцию «Народной премии НГС» показывают на телеприставках телевидения «Электронного города». Посмотреть мероприятие можно и в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Кроме этого, следить за церемонией можно и в социальных сетях НГС на YouTube канале и во «ВКонтакте».

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