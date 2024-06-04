Ой, мама, весело! The Hatters выступили в Новосибирске — как питерские шляпники устроили гулянку на 2000 человек

Группа The Hatters появилась в 2016 году в Санкт-Петербурге Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Творчество питерской группы The Hatters обладает удивительным свойством — услышав раз, остановиться невозможно. Музыкально-инструментальный ансамбль сам придумал себе определение, весьма оригинальное: русско-цыганский народный уличный алко-хард-кор на душевных инструментах. Интригует, правда? На концертах шляпников всегда мощная, непередаваемая словами атмосфера: захлестнувшая волна радости вкупе с внезапным желанием плясать, даже если вы никогда этого не делали. The Hatters дали большой концерт в Новосибирске — рассказываем о самых ярких моментах шоу.



Лидером группы The Hatters является харизматичный и обаятельный Юрий Музыченко. Любимец девчонок — длинноногий Павел Личадеев творит невообразимое на аккордеоне, за басы отвечает Александр Анисимов (тот, что с кудряшками), на ударных — блондинчик с говорящей фамилией — Дмитрий Вечеринин.

Юрий Музыченко — музыкант, видеоблогер и телеведущий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В состав группы также входит жена Юры — Анна, бэк-вокалистка, она же руководит перкуссией — грамотно расставляет ударные акценты, появляясь то с бубном, то со стиральной доской, то с кастрюлями и ковшами. К сожалению, в этот раз Анна осталась дома — те, кто пришли на концерт впервые, не услышали ее дерзких стихотворных строчек.

Мощная армия фанаток The Hatters Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Впервые группа заявила о себе 23 февраля 2016 года с песней Russian Style. С нее шляпники и начали свой концерт. В этот раз музыканты выступили на новой площадке — наконец-то душный зал «Подземки» остался в прошлом: чему рады не только фанаты, но и сами музыканты.

В наушниках песни шляпников звучат иначе — советуем слушать живое исполнение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Спасибо большое, что вы пришли. Мы обязаны поблагодарить вас за то, что так много лет вы приходили в душный клуб, терпели пот, тесноту... Спасибо большое, нам очень приятно. Здорово, что мы собрались здесь все вместе в начале лета, давайте петь, — сказал Юра Музыченко.



Павел Личадеев играет на аккардеоне и поет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В «Экспоцентре» собралось около двух тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Билеты тоже подорожали: стоимость начиналась от 2800 рублей — танцпол, 3800 рублей — фан-зона, 4700 рублей — VIP-места с диванами. Ближе к дате концерта цены подскочили почти в два раза.

The Hatters — это одновременное звучание аккордеона, скрипки, гитары, баса и ударных, мотивы песен на манер романса, панка, фолка и немного этнической музыки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Шоу шляпников заметно изменилось — за прошедший год музыканты выпустили несколько синглов, которые они не замедлили исполнить на концерте. Смотреть клипы на Youtube — совсем не то, что слушать The Hatters вживую — тем, кто следит за творчеством музыкантов, интересно оценить звучание новинок.

Басист Александр Анисимов — самый скромный участник группы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прозвучали «Время найдет нас», «Весело» — клип на эту песню взволновал поклонников неожиданным сюжетом. Тот, кто не сразу разобрался, в чем дело, явно пережил сердечный приступ.

Песня вышла в конце 2023 года и моментально завоевала любовь слушателей Источник: NGS.RU

В день влюбленных The Hatters и Максим Свобода презентовали клип «Арендовано» — новинка пришлась по вкусу публике: цепляло все — анимешная картинка, текст, музыкально-инструментальная партия. Закончив играть, фронтмен The Hatters заявил, что разминка завершилась.



Фрагмент песни «Арендовано» Источник: NGS.RU

— Мы переходим к тому творчеству, за которое вы заплатили сегодня деньги, погнали! — улыбнулся Юра под звуки аккордеона: Павел уже начал наигрывать «Романтику» («Медлячок») под одобряющий рев толпы. Пришедшие парами, словно по команде, обнялись и принялись вальсировать.

Медлячок в исполнении The Hatters Источник: NGS.RU

«Если бы», под которую Павел разделся: частичный стриптиз — неотъемлемая часть шоу. «Я ваще», «Мрачные звоночки», «Знаю», «У-ля-ля» — зал подпевал и танцевал. Большая часть концерта позади — разделся уже и сам Музыченко. Восторженные девчонки отметили, что вокалист заметно подсушился — каков пресс! Впрочем, все шляпники симпатичные ребята, пусть раздеваются.

Дмитрий Вечеринин отвечает за ударные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Thank you very much, — Юра рассыпался в благодарностях после каждой песни и шутил, что вот так — в год по одной фразе, и все мы выучим английский.



Зачем Duolingo, когда есть Юра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пока в зале творилось буйство, обстановка в VIP-зоне заметно отличалась спокойствием: несколько человек не отказывали себе в удовольствии отрываться от души, пока остальные гости наблюдали за происходящим на сцене с дивана. Не все места, купленные почти за 5000 рублей, оказались удачными — видно плохо, некоторым зрителям пришлось оставить сидячую зону и переместиться к перегородке.

А посмотреть было на что! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отличительная черта The Hatters — музыканты отыгрывают происходящее на сцене лицом и телом. Шляпники — выходцы из петербургского театра «Лицедеи» — единственного в России театра клоунады. Взаимодействовать с публикой, шутить, удерживать внимание зрителя — навык, которым в совершенстве обладает каждый участник ансамбля.

«Мрачные звоночки» удались Источник: NGS.RU

Зазвучали клавиши, и зал мгновенно узнал мотив одной из самых популярных песен шляпников. «Просто проваливай» — история об ушедшей любви. Юра Музыченко как-то рассказывал, что это песня не для кого-то конкретного, а для всех тех, кто когда-то проживал угасание чувств, расставание, утрату. Попадание самое что ни на есть — прямое.

Зал хором спел «Просто проваливай» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сначала пел только зал, под мягкий аккомпанемент клавиш, получилось очень тепло и душевно, ощущалось некоторое единение — все будто стали чуточку ближе друг другу. Последний аккорд и мощно вступил Юра, с надрывом, да так, что зал буквально взорвался эмоциями.

В какой-то момент музыканты признались, что зал поет гораздо лучше, чем они сами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На сладкое — «Наружу изнутри», снова песня о любви. Слушатели любят ее не только за проникновенные строчки, но и за невероятно красивую сольную партию на скрипке.



«Наружу изнутри» вышла в 2017 году Источник: NGS.RU

Ближе к концу шоу Юра совершил отчаянно смелый поступок — вышел прямо в толпу.

Девчонки не верят своему счастью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывалый гость уже знает — как только музыканты начинают: «Да, со мной не просто», шоу подходит к концу. Молниеносно, слишком быстро, но время не обманешь — прошло почти два часа, пора и честь знать.



Какая экспрессия! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За что с уверенностью можно хвалить The Hatters — так это за то, что крики: «Бис» для них не пустые слова. Ребята всегда возвращаются и исполняют напоследок «Танцы», пустившись в безудержные пляски вместе с фанатами.

На концертах The Hatters атмосфера — No Rules Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Обязательная проходка и выход на поклон — перед вами не просто музыканты, но еще и театралы. Финал шоу прошел под новую песню шляпников «Где-то там» — совместная работа с группой Tritia.

The Hatters впервые собрали многотысячный зал в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Юра раздавал воздушные поцелуи, Павел во всю позировал, Александр не отставал, Дмитрий наконец выбрался из-за ударной установки и предстал, улыбаясь, перед зрителями.

Кажется, фронтмен доволен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Довольные и счастливые новосибирцы отправились по домам. Моментально начались проблемы с такси — сначала не было свободных машин, потом отображалась шокирующая цена, а завершилась история длиннющей пробкой на улице Станционной. Особо смелые отправились домой пешком, напевая знакомые строчки.

И чувствовал себя рок звездой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Большая площадка — это несомненный рост The Hatters, но сложилось ощущение, что пропала та камерность и чувство сплочения, которые присутствовали, когда музыканты играли в помещениях на меньшее количество людей. Фанатам остается принять тот факт, что любовь к их кумиру разрастается слишком быстро и уже не вмещается в пространство на 480 кв. метров — как бы не хотелось, но делиться придется.

Что новосибирцы думают о The Hatters

После концерта в Новосибирске музыканты отправились домой в Санкт-Петербург Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для Марины знакомство с Юрой Музыченко началось много лет назад. Тогда девушка училась в университете и немного изучала актерское мастерство: на занятиях она смотрела видеозаписи с концертов и спектаклей.



— Юра полюбился мне харизмой и актерской игрой именно как лицедей, а потом уже я выяснила, что этот молодой человек еще и поет. Первый трек, который я услышала — «Зима». Мне стало очень грустно от этой песни, но после наступило умиротворение. К The Hatters я испытываю очень трепетные чувства, — поделилась Марина.



У ее подруги Татьяны знакомство со шляпниками состоялось два года назад — песни группы начали ей попадаться в предложке «Яндекс Музыки».



Марина и Татьяна сказали, что готовы ко всему, что будет на концерте, даже к слезам Источник: Александр Ощепков











Лиза и Даша рассказали, что не так давно стали фанатками The Hatters. О музыкантах девушки узнали из шоу «КЛИККЛАК».



— Слушаем все подряд, и новое, и старое. «Просто проваливай», «Наружу изнутри» и «Время пришло» — самые любимые, — поделились подруги.



Подруги впервые пришли на концерт The Hatters — в предвкушении Источник: Алена Золотухина











Александра поделилась, что билеты на концерт ей подарил муж на 8 марта — сегодня они вместе пришли послушать песни The Hatters.



— Причем билеты не на танцпол, а в VIP-зону, так приятно! Очень любим ребят, скрипка, аккордеон, гитара — такой кайф, — поделилась фанатка.

Александра — давняя поклонница The Hatters Источник: Александр Ощепков











Анастасия начала слушать группу практически сразу, как та начала выступать.



—У них интересная атмосфера, живая музыка, Юра потрясающе играет на скрипке — меня захватило. Очень нравится песня «Зима» — такая душевная, а из новых — «Где-то там». На концерте я в первый раз, как только мы узнали о новой площадке, сразу купили билеты, в «Подземку» идти не хотелось, — поделилась слушательница.

Анастасия пришла на концерт вместе с подругой Источник: Александр Ощепков











Алена, Ольга и Владимир рассказали, что группу знают давно, а в прошлом году увидели их выступление на фестивале «Ветер Сибири».

— Они чумачечие, и еще очень симпатичные мужчины, — улыбается Ольга.

Музыканты покорили друзей своей харизмой, энергетикой, музыкой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Варвара услышала шляпников в одном из шоу на ТВ, а затем послушала пару песен — ей понравилось.

— Очень душевно! — делится сибирячка.

— И меня подсадила. Спела в караоке песню «Наружу изнутри», и все, — делится Ольга.

Подруги в первый раз пришли на концерт шляпников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В прошлом году музыканты The Hatters дважды посетили в Новосибирск. В июле они выступили с концертом в «Подземке», а в августе приняли участие в фестивале «Ветер Сибири».

Еще интересные тексты

«Сказать вам правду? Я не фанатка Басты»: как известный рэпер собрал стадион сибиряков.

«Эпоха, когда родители зажигали»: как новосибирцы тусили на «Супердискотеке 90-х» — кислотный репортаж с отвязных времен.