Валерия, Митя Фомин и Иосиф Пригожин: 25 лучших фото с шестой «Народной премии НГС» со звездами и не только — как это было

В Новосибирске 22 мая в концертном зале имени Арнольда Каца прошла шестая «Народная премия НГС». Народные и звездные герои по традиции вручили статуэтки победителям. Из 100 компаний жители города выбрали десятку лучших — по одной в каждой из номинаций. А одиннадцатого победителя традиционно выбрала редакция НГС. Церемония прошла особенно душевно и с лирическими мотивами. Гости сопереживали героям, не сдерживали слез и аплодировали стоя. Валерия и Митя Фомин зарядили зал своей энергией, исполнив известные хиты. Смотрим лучшие кадры церемонии.