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Развлечения Народная премия НГС фоторепортаж Валерия, Митя Фомин и Иосиф Пригожин: 25 лучших фото с шестой «Народной премии НГС» со звездами и не только — как это было

Валерия, Митя Фомин и Иосиф Пригожин: 25 лучших фото с шестой «Народной премии НГС» со звездами и не только — как это было

Церемония прошла на прошлой неделе в концертном зале имени А. Каца

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Звездными ведущими шестой народной премии стали Валерия и Андрей Малахов

В Новосибирске 22 мая в концертном зале имени Арнольда Каца прошла шестая «Народная премия НГС». Народные и звездные герои по традиции вручили статуэтки победителям. Из 100 компаний жители города выбрали десятку лучших — по одной в каждой из номинаций. А одиннадцатого победителя традиционно выбрала редакция НГС. Церемония прошла особенно душевно и с лирическими мотивами. Гости сопереживали героям, не сдерживали слез и аплодировали стоя. Валерия и Митя Фомин зарядили зал своей энергией, исполнив известные хиты. Смотрим лучшие кадры церемонии.

На ковровой дорожке гости демонстрировали модные наряды и фотографировались
Ольга Платонова, или Сибирская Круэлла на этот раз прибыла на премию в карете. По словам, эпатажной женщины на ней был наряд принцессы
В просторном холле филармонии для гостей премии устроили фуршет
Шестая Народная премия НГС проходила в душевной атмосфере
Открыла церемонию Валерия, исполнив песню «Была любовь»
Новосибирцы во время первого выступления включили фонарики на телефонах
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев в своем обращении отметил, как важно организовывать мероприятия такого масштаба
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил организаторов и участников премии
Гости в зале без конца рукоплескали народным героям и их поступкам
Вместе с певицей Валерией в Новосибирск прилетел ее супруг, известный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин
Статуэтку лучшему «Фитнес-центру года» вручили Лариса Благовещенская, основательница Школы звонарей, и актриса театра и кино Агния Кузнецова
Лучшему «Косметологическому центру года», сети Red Clinic статуэтку вручил артист Николай Лукинский — юморист и участник программы «Аншлаг»
Зал от души смеялся над фирменной шуткой Лукинского: «С новым годом, пошел на фиг»
История Алены Мелешиной, которая не может ходить, но танцует в инвалидной коляске и растит маленькую дочь, растрогала зал
Митя Фомин разбавил церемонию награждения зажигательным выступлением
Он спел песню «Все будет хорошо»
Фомин привлек к выступлению и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который стал подпевать
Наталья и Глеб Егоренковы — мать и сын. Она — сотрудница НГС, а он — одаренный сын. Народным героям портал подарил путевку в Санкт-Петербург
Музыканты аккомпанировали во время выступления авторов проекта «ПроДеменция» Алены Ковешниковой и Ксении Люшаковой
Победителя в номинации «Доставка года» награждал герой города — грузчик Рза Рзаев, который во время коммунальной аварии зимой спасал детей, вынося их из кипятка
Иосиф Пригожин, Андрей Малахов и представитель компании «Суши от Зебруши» сделали со Рзой совместное селфи
Статуэтку победителю вручил Пригожин
Народной героине Ане Корчагиной с редким заболеванием прогерией блогеры Ольга Платонова и Анна Синичкина подарили щенка мальтипу
Завершила премию певица Валерия — она исполнила еще несколько известных и любимых многими композиций

Подробный репортаж с церемонии шестой Народной премии НГС можно прочитать здесь. На церемонии наградили 12 лучших компаний города.

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Шестая народная премия НГС Фото Церемония Валерия Андрей Малахов Митя Фомин Звезды
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