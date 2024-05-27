Валерия, Митя Фомин и Иосиф Пригожин: 25 лучших фото с шестой «Народной премии НГС» со звездами и не только — как это было

Звездными ведущими шестой народной премии стали Валерия и Андрей Малахов
Источник: Елена Веснина / NGS.RU
В Новосибирске 22 мая в концертном зале имени Арнольда Каца прошла шестая «Народная премия НГС». Народные и звездные герои по традиции вручили статуэтки победителям. Из 100 компаний жители города выбрали десятку лучших — по одной в каждой из номинаций. А одиннадцатого победителя традиционно выбрала редакция НГС. Церемония прошла особенно душевно и с лирическими мотивами. Гости сопереживали героям, не сдерживали слез и аплодировали стоя. Валерия и Митя Фомин зарядили зал своей энергией, исполнив известные хиты. Смотрим лучшие кадры церемонии.
На ковровой дорожке гости демонстрировали модные наряды и фотографировались
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Ольга Платонова, или Сибирская Круэлла на этот раз прибыла на премию в карете. По словам, эпатажной женщины на ней был наряд принцессы
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
В просторном холле филармонии для гостей премии устроили фуршет
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Шестая Народная премия НГС проходила в душевной атмосфере
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Открыла церемонию Валерия, исполнив песню «Была любовь»
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Новосибирцы во время первого выступления включили фонарики на телефонах
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев в своем обращении отметил, как важно организовывать мероприятия такого масштаба
Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил организаторов и участников премии
Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU
Гости в зале без конца рукоплескали народным героям и их поступкам
Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU
Вместе с певицей Валерией в Новосибирск прилетел ее супруг, известный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин
Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU
Статуэтку лучшему «Фитнес-центру года» вручили Лариса Благовещенская, основательница Школы звонарей, и актриса театра и кино Агния Кузнецова
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Лучшему «Косметологическому центру года», сети Red Clinic статуэтку вручил артист Николай Лукинский — юморист и участник программы «Аншлаг»
Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU
Зал от души смеялся над фирменной шуткой Лукинского: «С новым годом, пошел на фиг»
Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU
История Алены Мелешиной, которая не может ходить, но танцует в инвалидной коляске и растит маленькую дочь, растрогала зал
Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU
Митя Фомин разбавил церемонию награждения зажигательным выступлением
Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU
Он спел песню «Все будет хорошо»
Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU
Фомин привлек к выступлению и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который стал подпевать
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Наталья и Глеб Егоренковы — мать и сын. Она — сотрудница НГС, а он — одаренный сын. Народным героям портал подарил путевку в Санкт-Петербург
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Музыканты аккомпанировали во время выступления авторов проекта «ПроДеменция» Алены Ковешниковой и Ксении Люшаковой
Источник: Елена Веснина / NGS.RU
Победителя в номинации «Доставка года» награждал герой города — грузчик Рза Рзаев, который во время коммунальной аварии зимой спасал детей, вынося их из кипятка
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Иосиф Пригожин, Андрей Малахов и представитель компании «Суши от Зебруши» сделали со Рзой совместное селфи
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Статуэтку победителю вручил Пригожин
Источник: Елена Веснина / NGS.RU
Народной героине Ане Корчагиной с редким заболеванием прогерией блогеры Ольга Платонова и Анна Синичкина подарили щенка мальтипу
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Завершила премию певица Валерия — она исполнила еще несколько известных и любимых многими композиций
Источник: Алина Скитович / NGS.RU
Подробный репортаж с церемонии
шестой Народной премии НГС можно прочитать здесь. На церемонии наградили 12 лучших компаний города. Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU . Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.