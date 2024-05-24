«Ошарашен немножко»: юмор, песни и слёзы счастья на сцене зала Каца — тысяча гостей встречала героев НГС овациями стоя

Церемония награждения победителей прошла 22 мая Источник: Алина Скитович / NGS.RU











22 мая в концертном зале филармонии имени Арнольда Каца прошла 6-я Народная премия НГС — масштабная, красивая и невероятно душевная церемония награждения лучших бизнесов города. На мероприятии собралась почти тысяча гостей: изящные женщины, галантные мужчины, звезды кино и эстрады, ковровая дорожка и софиты, живая музыка, игристое и закуски — светский раут в лучших традициях. Рассказываем про самые яркие, трогательные и запоминающиеся моменты (и разглядываем наряды гостей).



В этом году церемония прошла на новой площадке — концертный зал филармонии имени Арнольда Каца идеально вписался в стиль НГС: гости, поднимающиеся по синей ковровой дорожке среди развевающихся флагов отражались в текучем синем стеклянном фасаде здания.

На ковровой дорожке мгновенно образовалась очередь для фото Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 18 часов начали собираться гости: в приподнятом настроении они фотографировались на дорожке и снимали видео, чтобы поделиться моментами праздника в социальных сетях.

Для гостей по приглашению Freedom выступала группа «Айвазовский Оркестра» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Народная премия НГС — это событие, судьбу которого определяют горожане: сначала они выдвигают номинантов, а потом они же из ста лучших выбирают победителей. Награждать их — привилегия героев публикаций НГС, которые делают важные и ценные вещи для города и людей, мотивируют и вдохновляют на хорошие поступки.

Около тысячи гостей посетили церемонию награждения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несмотря на то, что награждают на мероприятии бизнесы города, церемонию такой, какая она есть, делают именно люди. Событие — это возможность познакомиться и увидеть вживую тех, чьи добрые дела и сила воли потрясают и дарят невероятные эмоции.

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В паре с народными героями выходят звезды кино, театра, эстрады, музыки, обязательно — новосибирцы. Кто еще знает город лучше, чем те, кто в нем рос?



Хэдлайнером Народной премии НГС, а также ее ведущей стала Валерия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Открыла Народную премию НГС Валерия песней «Была любовь» — красивое исполнение задало тон предстоящему мероприятию, которое по оценкам гостей получилось настолько проникновенным, что сдержать слезы не представлялось возможным. А голос уже традиционного ведущего премии Андрея Малахова зрители называют родным и успокаивающим.

В центре внимания — семья

В этом году номинацию посвятили Году семьи в России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Собственно награждение началось с особой номинации — «Социальный проект года», победителя в которой объявил Андрей Травников. Награду из рук губернатора Новосибирской области приняла руководитель новосибирской городской общественная организации усыновителей «День аиста» Ольга Шуваева.

— В год семьи в первую очередь мы обращали внимание на организации, которые занимаются поддержкой семьи, — объяснил Андрей Травников.



Молодость и красота

Елена Оглоблина ухаживает за тропическим садом — у каждого растения есть свое имя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Десять номинаций, десять героев, десять звезд и бессчетное количество эмоций. Первого победителя объявила хранительница зимнего сада, который укромно расположился в здании вокзала Новосибирск-Главный. Елена Оглоблина вскрыла конверт и объявила, что лучшим «Косметологическим центром года» стала сеть Red Clinic.

Тот самый образ Николая, который запомнился всей стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Статуэтку представителям клиники Кристине и Артему Поляковым вручил артист Николай Лукинский — юморист и участник программы «Аншлаг». Зал эмоционально встретил Николая и как в старые добрые времена вечеров у телевизоров от души смеялся над его фирменной шуткой: «С новым годом, пошел на фиг». Разумеется, без чулка не обошлось.

— Новосибирск — мой родной город. Я благодарен Новосибирску. Я благодарен, что он подарил мне настоящую, единственную любовь. Мы с женой учились вместе, в школе № 158 на улице Богдана Хмельницкого, — поделился артист с залом.



И вас вылечим

Шалиндер Аул считает себя сибиряком и не боится холода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Историю Шалиндера Аула — нейрохирурга из Индии зал смотрел с замиранием сердца: он каждый день спасает жизни. Шалиндер улетел из Дели в 19 лет поступать в университет и за время, проведенное здесь, искренне полюбил Сибирь, снег и даже холод. Зал новосибирский уже нейрохирург приветствовал традиционным в Индии соприкосновением ладоней — и объяснил это восхищением красотой пришедших на церемонию людей.

Максим Кудрявцев — новый мэр Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вместе с новым мэром Максимом Кудрявцевым Шалиндер наградил «Медицинский центр года» — статуэтку, уже в который раз, забрала клиника «Евромед».

В здоровом теле — здоровый дух

Лариса Благовещенская возрождает утраченное искусство и старается сохранить Музей колоколов, который собирала по крупицам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Статуэтку лучшему «Фитнес-центру года» вручила Лариса Благовещенская. На протяжении 50 лет женщина занимается возрождением колокольного искусства — она основала Школу звонарей и стала главной по колоколам в Сибири. Пользуясь случаем, Лариса Благовещенская пригласила зрителей на уникальное мероприятие — концерт «Звоны России», который пройдет в зале Каца сегодня, 24 мая.



— Единственный на территории бывшего СССР и, насколько мне известно, в мире, — подчеркнула она.

Вы могли увидеть Агнию в сериале «Я знаю, кто тебя убил» — это одна из последних ее работ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пару с Ларисой вышла актриса театра и кино Агния Кузнецова. Любимица Алексея Балабанова — именно он стал проводником для Агнии в мир кинематографического искусства.

— Новосибирск изменился, потрясающе красивым стал город, — похвалила она сибирскую столицу со сцены. — Когда я уезжала в 16 лет, тут было совсем всё по-другому, сейчас он очень красивый.

Актриса вручила статуэтку представителям World Class.

Если захочется в бар

Татьяна Шелистова уже много лет руководит приютом для лошадей, который сама же и организовала Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Любимая номинация сибиряков — «Бар года». Право объявить победителя досталось Татьяне Шелистовой, женщине с добрым сердцем — она организовала приют для лошадей.



Участок, на котором организован приют, находится в собственности и продается, и Татьяна очень переживает, что скоро она и ее подопечные могут оказаться на улице. Сибирячка попросила помощи и содействия у всех неравнодушных — а Народная премия НГС не раз помогала своим народным героям.

За Илью Шабелникова гости выражали организаторам «респект» (то есть уважение) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Разрядил обстановку шутками комик Илья Шабельников, больше известный как Сатир. Илья прославился пародиями на известных личностей, включая Андрея Малахова — видео вывели на большой экран, а Андрей заулыбался.

— Я очень сильно люблю Новосибирск. Именно потому, что сильно люблю Новосибирск, недавно я выследил и избил Артемия Лебедева (неделей раньше комик припомнил дизайнеру все нападки на город в шоу «Прожарка». — Прим. ред.). Я сделал это для всего города, — пошутил (мы очень надеемся!) Сатир со сцены.



Победителем в номинации во второй раз стал Sabai Bar — вся команда вышла на сцену сказать слова благодарности.



Идем за продуктами

Алена Ковешникова и Ксения Люшакова — авторы проекта «ПроДеменция» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следующая номинация — «Супермаркет года». Награду победителю вручили Алена Ковешникова и Ксения Люшакова. Их личная история и проект «ПроДеменция» настолько ошеломили зрителей, что с разных уголков зала то и дело слышались всхлипы.

Илья Бешевли — композитор и музыкант, на церемонии он играл на рояле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Усилило момент выступление Ильи Бешевли: он играл на рояле красивую мелодию — «Сострадание». На экране в это время сменяли друг друга кадры с выставки: рисунки пожилых людей с разной степенью синдрома Альцгеймера.

После выступления Илья признался, что совсем недавно пережил творческий кризис, и только музыка помогла ему его пережить.

— Я даже две недели к инструменту не подходил. Но потом обратился к своей музыке, и она меня вытащила, дала понять, что всё не зря, — рассказал он.

Победу в номинации одержал супермаркет Spar — он впервые попал в номинацию и смог одержать победу.



Где вкусно поесть

Глеб Егоренков вместе с мамой Натальей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наталья и Глеб Егоренковы вместе с директором по развитию Freedom Юрием Дутовым награждали лучших среди гастропространств в городе.

Глеб Егоренков — новосибирский школьник, ученик лицея № 22 «Надежда Сибири», который пообщался на открытом уроке с президентом Владимиром Путиным о будущем отечественной генетики. Его мама Наталья воспитывает сына одна.

— Для себя я хочу больше отдыха. У нас есть мечта побывать в прекрасном городе Питере. Думаю, когда-нибудь это получится, — рассказала она в ответ на вопрос Андрея Малахова, что бы она хотела лично для себя.



И ведущий тут же обрадовал её: NGS.RU приготовил в подарок семье эту поездку! А вот статуэтку победителя в номинации забрал «Гастрокорт».

Лучший салон красоты

Алена Мелешина назвала победителя в номинации «Салон красоты года» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











История Алены Мелешиной вдохновляет и мотивирует: несколько лет назад девушка попала в аварию — она не может ходить, но танцует в инвалидной коляске. Почти год назад у Алены появилась дочь Ева, которой теперь она посвящает всё свое время.



Путь материнства она проходит в одиночку, поскольку папа Евы честно признался, что не готов примерить на себя роль отца. Когда Алена появилась на сцене, зал встал и аплодировал девушке стоя.

Алиса Голубева представляла Россию на мировом конкурсе красоты в Лас-Вегасе — «Миссис Мира» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пару к Алене вышла Алиса Голубева — она представляла Новосибирск в Лас-Вегасе на мировом конкурсе красоты «Миссис Мира». Сибирячка вручила статуэтку победителю в номинации «Салон красоты года» — им стал Alinail. На сцену вышли основатели компании Алина и Дмитрий Жалнины, и Алина не смогла сдержать слёз.

Отдых года

Артем Барсуков — основатель инклюзивной мастерской Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сибиряк с добрым сердцем — Артем Барсуков с детства привык помогать людям: его так воспитали. Однажды во время путешествия во Францию, он увидел общину, где работали люди с ментальными нарушениями. Идея настолько вдохновила его, что спустя время он организовал похожий проект в Новосибирске — так появилась инклюзивная мастерская для особенных людей.

— Наш секрет в работе — это подход к ребятам. Это постоянное пообщение — не только когда у тебя получилось, а когда у тебя не получилось. Мы хвалим ребят, когда они ошибаются, и с таким подходом человек перестаёт бояться, у него пропадает страх того, что его накажут, — поделился Артем.

Митя Фомин вышел в зал на радость зрителям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Артем Барсуков вышел на сцену, чтобы озвучить победители в номинации «Отдых года», а статуэтку победителю (а им стали «Мира Термы») торжественно вручил Митя Фомин.



— Люди, которые выходят на эту цену, — просто святые. Столько преданности, благотворительности, я такого не встречал давно. Мурашки с меня не сходят. Бесконечное удовольствие — смотреть на таких людей. Спасибо, что вы есть. Нам у вас учиться и учиться, — сказал артист.



Яркий и зажигательный Митя существенно разрядил обстановку в зале песней «Всё будет хорошо» — зрители наконец-то перестали плакать и начали пританцовывать.



Учиться, учиться, и учиться

Аня Корчагина взяла себе псевдоним — Добби Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Награждать «Образовательный центр года» вышел Максим Корчагин и его дочь Аня — девочка ведет блог на YouTube. У Ани Корчагиной диагностировали редкое заболевание — прогерию. Оно проявляется стремительным старением с поражением кожи, костей и сердечно-сосудистой системы.



Позитивному настрою и силе духа Ани можно только позавидовать: она смотрит на мир с улыбкой, любит проводить время с подругами, снимать и монтировать видео, обожает рисовать стрелки и с удовольствием учит макияжу всех заинтересованных. Аня мечтает о собачке породы мальтипу, а еще добраться до миллиона подписчиков у себя на канале.

Ольга Платонова и Анна Синичкина подарили Ане Добби щенка мальтипу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Так случается, далеко не в первый раз, что во время Народной премии исполняются мечты — блогеры Ольга Платонова и Анна Синичкина подарили девочке щенка (его назвали Морсиком). Максим был «ошарашен немножко», а Аня не смогла сдержать слез.

— По крайней мере, для очередного ролика контент уже фактически есть, — заметил её папа.

Дмитрий Ловейко жил в Академгородке и окончил НГУ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Момент растрогал собравшихся в зрительном зале, о номинации и победителях будто бы забыли, но ведущие вызвали на сцену продюсера мультфильма «Маша и Медведь» Дмитрия Ловейко. Победителем стал центр восточных языков KJC, а собравшиеся узнали, что в следующем эпизоде мультфильма хулиганка Маша и ее друг Медведь столкнутся с гостем из Рио-де-Жанейро.



Лучшая доставка

Рза Рзаев спасал людей во время коммунальной аварии — он переносил их на руках через кипяток Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Победителя в номинации «Доставка года» награждал герой города — грузчик Рза Рзаев. Когда зимой в Новосибирске произошла авария на теплотрассе и дорогу затопило кипятком, он переносил детей на руках через опасный участок. Рза — уроженец Азербайджана, но уже 14 лет живет в России, но не имеет гражданства.

Многих героев зрители встречали овациями стоя — в их числе и Рза Рзаев Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Мужчина много времени проводит в разлуке с семьей и очень скучает по жене Эльмире и двум дочкам: Ругае и Масуме. Девочки сделали для папы сюрприз и записали видеопривет — трогательное и милое обращение вывели на большой экран.



Иосиф Пригожин восхитился мужеством Рзы и попросил дать ему гражданство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вручать статуэтку лучшей доставке вышел продюсер Иосиф Пригожин. История грузчика из Новосибирска сильно его впечатлила: Иосиф Пригожин попросил дать ему российское гражданство.



— В восторге от человека, который стоит на этой сцене. Конечно, ему необходимо дать гражданство, тем более 14 лет живет. Герои должны получать гражданство. В нашей стране много героев, но с такими будет еще больше, — заявил Иосиф Пригожин.



Тем временем «Доставкой года» новосибирцы признали «Суши от Зебруши».

Полетели!

Марина Малкова вручила статуэтку победителю в номинации «Бизнес года» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Победителя в номинации «Бизнес года» выбрала редакция NGS.RU. Ее вручила главный редактор Марина Малкова — награда досталась Международному аэропорту Толмачево.



— Все наши герои — это люди очень большого сердца. У каждого своя судьба, своя жизнь. Их истории мотивируют, потому что иногда судьбу изменить невозможно, но можно повернуться к судьбе и улыбнуться. Выбор редакции НГС тоже про поиск, сложный путь, но непременно великолепный результат, — сказала она. — Бизнес, который мы выбрали, — про то, что город меняется. Сегодня Новосибирск как никогда готов повернуться лицом к людям. Этот процесс уже начался. Бизнес года — Международный аэропорт Толмачево.

Еще немного о том, как это было

Церемония награждения завершилась концертом Валерии Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Шестая Народная премия НГС завершилась небольшим концертом Валерии. Она исполнила знакомые многим строчки о часиках, лиричные песни «Самолет» и «До предела», «Отпусти», а завершающей стала «Метелица». Зрители в партере хлынули к сцене, танцевали и снимали происходящее, а Валерия, не отпуская микрофона, раздавала рукопожатия.

Для горожан Народная премия — большое событие: ее ждут, в ней хотят участвовать, хотят побеждать. Событие мотивирует и дает возможность превращать мечты в цели.

Народная премия НГС — это всегда история про эмоции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Я буду развивать свой проект, чтобы однажды взять номинацию «Образовательный центр года», — поделилась культуролог и эксперт по этикету Ульяна Кофанова. — Рыдала от начала до конца! Это одно из самых трогательных мероприятий, на которых мне приходилось бывать.

Премия вызвала много положительных откликов, гости высоко оценили мероприятие и отмечали, насколько вырос уровень церемонии в сравнении с прошлыми годами, а также хвалили народных героев, ведь именно их истории запали в душу присутствующим.

Ксения Каманова — на фото справа Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я была на трех премиях, и все они очень разные. Прошлая была веселая и юморная, мы очень много смеялись — Катя Варнава знает свое дело. Дава, Лабрадоры, Игорек... В этом году было больше слез, очень тронули герои, три раза зал вставал, очень эмоционально, — поделилась Ксения Каманова, основатель сообщества блогеров в Новосибирске.

— Добрая и хорошая премия, награждающие в каждой номинации — просто в сердечко, я плачу, — поделилась еще одна зрительница.



Посмотреть полный список победителей можно здесь — в него вошли 12 компаний города.