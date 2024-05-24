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Город Народная премия НГС репортаж «Ошарашен немножко»: юмор, песни и слёзы счастья на сцене зала Каца — тысяча гостей встречала героев НГС овациями стоя

«Ошарашен немножко»: юмор, песни и слёзы счастья на сцене зала Каца — тысяча гостей встречала героев НГС овациями стоя

На церемонии наградили 12 лучших компаний города — самые трогательные и эмоциональные моменты

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Церемония награждения победителей прошла 22 мая

22 мая в концертном зале филармонии имени Арнольда Каца прошла 6-я Народная премия НГС — масштабная, красивая и невероятно душевная церемония награждения лучших бизнесов города. На мероприятии собралась почти тысяча гостей: изящные женщины, галантные мужчины, звезды кино и эстрады, ковровая дорожка и софиты, живая музыка, игристое и закуски — светский раут в лучших традициях. Рассказываем про самые яркие, трогательные и запоминающиеся моменты (и разглядываем наряды гостей).

В этом году церемония прошла на новой площадке — концертный зал филармонии имени Арнольда Каца идеально вписался в стиль НГС: гости, поднимающиеся по синей ковровой дорожке среди развевающихся флагов отражались в текучем синем стеклянном фасаде здания.

На ковровой дорожке мгновенно образовалась очередь для фото

С 18 часов начали собираться гости: в приподнятом настроении они фотографировались на дорожке и снимали видео, чтобы поделиться моментами праздника в социальных сетях.

Для гостей по приглашению Freedom выступала группа «Айвазовский Оркестра»

Народная премия НГС — это событие, судьбу которого определяют горожане: сначала они выдвигают номинантов, а потом они же из ста лучших выбирают победителей. Награждать их — привилегия героев публикаций НГС, которые делают важные и ценные вещи для города и людей, мотивируют и вдохновляют на хорошие поступки.

Около тысячи гостей посетили церемонию награждения

Несмотря на то, что награждают на мероприятии бизнесы города, церемонию такой, какая она есть, делают именно люди. Событие — это возможность познакомиться и увидеть вживую тех, чьи добрые дела и сила воли потрясают и дарят невероятные эмоции.

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв

В паре с народными героями выходят звезды кино, театра, эстрады, музыки, обязательно — новосибирцы. Кто еще знает город лучше, чем те, кто в нем рос?

Хэдлайнером Народной премии НГС, а также ее ведущей стала Валерия

Открыла Народную премию НГС Валерия песней «Была любовь» — красивое исполнение задало тон предстоящему мероприятию, которое по оценкам гостей получилось настолько проникновенным, что сдержать слезы не представлялось возможным. А голос уже традиционного ведущего премии Андрея Малахова зрители называют родным и успокаивающим.

В центре внимания — семья

В этом году номинацию посвятили Году семьи в России

Собственно награждение началось с особой номинации — «Социальный проект года», победителя в которой объявил Андрей Травников. Награду из рук губернатора Новосибирской области приняла руководитель новосибирской городской общественная организации усыновителей «День аиста» Ольга Шуваева.

— В год семьи в первую очередь мы обращали внимание на организации, которые занимаются поддержкой семьи, — объяснил Андрей Травников.

Молодость и красота

Елена Оглоблина ухаживает за тропическим садом — у каждого растения есть свое имя

Десять номинаций, десять героев, десять звезд и бессчетное количество эмоций. Первого победителя объявила хранительница зимнего сада, который укромно расположился в здании вокзала Новосибирск-Главный. Елена Оглоблина вскрыла конверт и объявила, что лучшим «Косметологическим центром года» стала сеть Red Clinic.

Тот самый образ Николая, который запомнился всей стране

Статуэтку представителям клиники Кристине и Артему Поляковым вручил артист Николай Лукинский — юморист и участник программы «Аншлаг». Зал эмоционально встретил Николая и как в старые добрые времена вечеров у телевизоров от души смеялся над его фирменной шуткой: «С новым годом, пошел на фиг». Разумеется, без чулка не обошлось.

— Новосибирск — мой родной город. Я благодарен Новосибирску. Я благодарен, что он подарил мне настоящую, единственную любовь. Мы с женой учились вместе, в школе № 158 на улице Богдана Хмельницкого, — поделился артист с залом.

И вас вылечим

Шалиндер Аул считает себя сибиряком и не боится холода

Историю Шалиндера Аула — нейрохирурга из Индии зал смотрел с замиранием сердца: он каждый день спасает жизни. Шалиндер улетел из Дели в 19 лет поступать в университет и за время, проведенное здесь, искренне полюбил Сибирь, снег и даже холод. Зал новосибирский уже нейрохирург приветствовал традиционным в Индии соприкосновением ладоней — и объяснил это восхищением красотой пришедших на церемонию людей.

Максим Кудрявцев — новый мэр Новосибирска

Вместе с новым мэром Максимом Кудрявцевым Шалиндер наградил «Медицинский центр года» — статуэтку, уже в который раз, забрала клиника «Евромед».

В здоровом теле — здоровый дух

Лариса Благовещенская возрождает утраченное искусство и старается сохранить Музей колоколов, который собирала по крупицам

Статуэтку лучшему «Фитнес-центру года» вручила Лариса Благовещенская. На протяжении 50 лет женщина занимается возрождением колокольного искусства — она основала Школу звонарей и стала главной по колоколам в Сибири. Пользуясь случаем, Лариса Благовещенская пригласила зрителей на уникальное мероприятие — концерт «Звоны России», который пройдет в зале Каца сегодня, 24 мая.

— Единственный на территории бывшего СССР и, насколько мне известно, в мире, — подчеркнула она.

Вы могли увидеть Агнию в сериале «Я знаю, кто тебя убил» — это одна из последних ее работ

В пару с Ларисой вышла актриса театра и кино Агния Кузнецова. Любимица Алексея Балабанова — именно он стал проводником для Агнии в мир кинематографического искусства.

— Новосибирск изменился, потрясающе красивым стал город, — похвалила она сибирскую столицу со сцены. — Когда я уезжала в 16 лет, тут было совсем всё по-другому, сейчас он очень красивый.

Актриса вручила статуэтку представителям World Class.

Если захочется в бар

Татьяна Шелистова уже много лет руководит приютом для лошадей, который сама же и организовала

Любимая номинация сибиряков — «Бар года». Право объявить победителя досталось Татьяне Шелистовой, женщине с добрым сердцем — она организовала приют для лошадей.

Участок, на котором организован приют, находится в собственности и продается, и Татьяна очень переживает, что скоро она и ее подопечные могут оказаться на улице. Сибирячка попросила помощи и содействия у всех неравнодушных — а Народная премия НГС не раз помогала своим народным героям.

За Илью Шабелникова гости выражали организаторам «респект» (то есть уважение)

Разрядил обстановку шутками комик Илья Шабельников, больше известный как Сатир. Илья прославился пародиями на известных личностей, включая Андрея Малахова — видео вывели на большой экран, а Андрей заулыбался.

— Я очень сильно люблю Новосибирск. Именно потому, что сильно люблю Новосибирск, недавно я выследил и избил Артемия Лебедева (неделей раньше комик припомнил дизайнеру все нападки на город в шоу «Прожарка». — Прим. ред.). Я сделал это для всего города, — пошутил (мы очень надеемся!) Сатир со сцены.

Победителем в номинации во второй раз стал Sabai Bar — вся команда вышла на сцену сказать слова благодарности.

Идем за продуктами

Алена Ковешникова и Ксения Люшакова — авторы проекта «ПроДеменция»

Следующая номинация — «Супермаркет года». Награду победителю вручили Алена Ковешникова и Ксения Люшакова. Их личная история и проект «ПроДеменция» настолько ошеломили зрителей, что с разных уголков зала то и дело слышались всхлипы.

Илья Бешевли — композитор и музыкант, на церемонии он играл на рояле

Усилило момент выступление Ильи Бешевли: он играл на рояле красивую мелодию — «Сострадание». На экране в это время сменяли друг друга кадры с выставки: рисунки пожилых людей с разной степенью синдрома Альцгеймера.

После выступления Илья признался, что совсем недавно пережил творческий кризис, и только музыка помогла ему его пережить.

— Я даже две недели к инструменту не подходил. Но потом обратился к своей музыке, и она меня вытащила, дала понять, что всё не зря, — рассказал он.

Победу в номинации одержал супермаркет Spar — он впервые попал в номинацию и смог одержать победу.

Где вкусно поесть

Глеб Егоренков вместе с мамой Натальей

Наталья и Глеб Егоренковы вместе с директором по развитию Freedom Юрием Дутовым награждали лучших среди гастропространств в городе.

Глеб Егоренков — новосибирский школьник, ученик лицея № 22 «Надежда Сибири», который пообщался на открытом уроке с президентом Владимиром Путиным о будущем отечественной генетики. Его мама Наталья воспитывает сына одна.

— Для себя я хочу больше отдыха. У нас есть мечта побывать в прекрасном городе Питере. Думаю, когда-нибудь это получится, — рассказала она в ответ на вопрос Андрея Малахова, что бы она хотела лично для себя.

И ведущий тут же обрадовал её: NGS.RU приготовил в подарок семье эту поездку! А вот статуэтку победителя в номинации забрал «Гастрокорт».

Лучший салон красоты

Алена Мелешина назвала победителя в номинации «Салон красоты года»

История Алены Мелешиной вдохновляет и мотивирует: несколько лет назад девушка попала в аварию — она не может ходить, но танцует в инвалидной коляске. Почти год назад у Алены появилась дочь Ева, которой теперь она посвящает всё свое время.

Путь материнства она проходит в одиночку, поскольку папа Евы честно признался, что не готов примерить на себя роль отца. Когда Алена появилась на сцене, зал встал и аплодировал девушке стоя.

Алиса Голубева представляла Россию на мировом конкурсе красоты в Лас-Вегасе — «Миссис Мира»

В пару к Алене вышла Алиса Голубева — она представляла Новосибирск в Лас-Вегасе на мировом конкурсе красоты «Миссис Мира». Сибирячка вручила статуэтку победителю в номинации «Салон красоты года» — им стал Alinail. На сцену вышли основатели компании Алина и Дмитрий Жалнины, и Алина не смогла сдержать слёз.

Отдых года

Артем Барсуков — основатель инклюзивной мастерской

Сибиряк с добрым сердцем — Артем Барсуков с детства привык помогать людям: его так воспитали. Однажды во время путешествия во Францию, он увидел общину, где работали люди с ментальными нарушениями. Идея настолько вдохновила его, что спустя время он организовал похожий проект в Новосибирске — так появилась инклюзивная мастерская для особенных людей.

— Наш секрет в работе — это подход к ребятам. Это постоянное пообщение — не только когда у тебя получилось, а когда у тебя не получилось. Мы хвалим ребят, когда они ошибаются, и с таким подходом человек перестаёт бояться, у него пропадает страх того, что его накажут, — поделился Артем.

Митя Фомин вышел в зал на радость зрителям

Артем Барсуков вышел на сцену, чтобы озвучить победители в номинации «Отдых года», а статуэтку победителю (а им стали «Мира Термы») торжественно вручил Митя Фомин.

— Люди, которые выходят на эту цену, — просто святые. Столько преданности, благотворительности, я такого не встречал давно. Мурашки с меня не сходят. Бесконечное удовольствие — смотреть на таких людей. Спасибо, что вы есть. Нам у вас учиться и учиться, — сказал артист.

Яркий и зажигательный Митя существенно разрядил обстановку в зале песней «Всё будет хорошо» — зрители наконец-то перестали плакать и начали пританцовывать.

Учиться, учиться, и учиться

Аня Корчагина взяла себе псевдоним — Добби

Награждать «Образовательный центр года» вышел Максим Корчагин и его дочь Аня — девочка ведет блог на YouTube. У Ани Корчагиной диагностировали редкое заболевание — прогерию. Оно проявляется стремительным старением с поражением кожи, костей и сердечно-сосудистой системы.

Позитивному настрою и силе духа Ани можно только позавидовать: она смотрит на мир с улыбкой, любит проводить время с подругами, снимать и монтировать видео, обожает рисовать стрелки и с удовольствием учит макияжу всех заинтересованных. Аня мечтает о собачке породы мальтипу, а еще добраться до миллиона подписчиков у себя на канале.

Ольга Платонова и Анна Синичкина подарили Ане Добби щенка мальтипу

Так случается, далеко не в первый раз, что во время Народной премии исполняются мечты — блогеры Ольга Платонова и Анна Синичкина подарили девочке щенка (его назвали Морсиком). Максим был «ошарашен немножко», а Аня не смогла сдержать слез.

— По крайней мере, для очередного ролика контент уже фактически есть, — заметил её папа.

Дмитрий Ловейко жил в Академгородке и окончил НГУ

Момент растрогал собравшихся в зрительном зале, о номинации и победителях будто бы забыли, но ведущие вызвали на сцену продюсера мультфильма «Маша и Медведь» Дмитрия Ловейко. Победителем стал центр восточных языков KJC, а собравшиеся узнали, что в следующем эпизоде мультфильма хулиганка Маша и ее друг Медведь столкнутся с гостем из Рио-де-Жанейро.

Лучшая доставка

Рза Рзаев спасал людей во время коммунальной аварии — он переносил их на руках через кипяток

Победителя в номинации «Доставка года» награждал герой города — грузчик Рза Рзаев. Когда зимой в Новосибирске произошла авария на теплотрассе и дорогу затопило кипятком, он переносил детей на руках через опасный участок. Рза — уроженец Азербайджана, но уже 14 лет живет в России, но не имеет гражданства.

Многих героев зрители встречали овациями стоя — в их числе и Рза Рзаев

Мужчина много времени проводит в разлуке с семьей и очень скучает по жене Эльмире и двум дочкам: Ругае и Масуме. Девочки сделали для папы сюрприз и записали видеопривет — трогательное и милое обращение вывели на большой экран.

Иосиф Пригожин восхитился мужеством Рзы и попросил дать ему гражданство

Вручать статуэтку лучшей доставке вышел продюсер Иосиф Пригожин. История грузчика из Новосибирска сильно его впечатлила: Иосиф Пригожин попросил дать ему российское гражданство.

— В восторге от человека, который стоит на этой сцене. Конечно, ему необходимо дать гражданство, тем более 14 лет живет. Герои должны получать гражданство. В нашей стране много героев, но с такими будет еще больше, — заявил Иосиф Пригожин.

Тем временем «Доставкой года» новосибирцы признали «Суши от Зебруши».

Полетели!

Марина Малкова вручила статуэтку победителю в номинации «Бизнес года»

Победителя в номинации «Бизнес года» выбрала редакция NGS.RU. Ее вручила главный редактор Марина Малкова — награда досталась Международному аэропорту Толмачево.

— Все наши герои — это люди очень большого сердца. У каждого своя судьба, своя жизнь. Их истории мотивируют, потому что иногда судьбу изменить невозможно, но можно повернуться к судьбе и улыбнуться. Выбор редакции НГС тоже про поиск, сложный путь, но непременно великолепный результат, — сказала она. — Бизнес, который мы выбрали, — про то, что город меняется. Сегодня Новосибирск как никогда готов повернуться лицом к людям. Этот процесс уже начался. Бизнес года — Международный аэропорт Толмачево.

Еще немного о том, как это было

Церемония награждения завершилась концертом Валерии

Шестая Народная премия НГС завершилась небольшим концертом Валерии. Она исполнила знакомые многим строчки о часиках, лиричные песни «Самолет» и «До предела», «Отпусти», а завершающей стала «Метелица». Зрители в партере хлынули к сцене, танцевали и снимали происходящее, а Валерия, не отпуская микрофона, раздавала рукопожатия.

Для горожан Народная премия — большое событие: ее ждут, в ней хотят участвовать, хотят побеждать. Событие мотивирует и дает возможность превращать мечты в цели.

Народная премия НГС — это всегда история про эмоции

— Я буду развивать свой проект, чтобы однажды взять номинацию «Образовательный центр года», — поделилась культуролог и эксперт по этикету Ульяна Кофанова. — Рыдала от начала до конца! Это одно из самых трогательных мероприятий, на которых мне приходилось бывать.

Премия вызвала много положительных откликов, гости высоко оценили мероприятие и отмечали, насколько вырос уровень церемонии в сравнении с прошлыми годами, а также хвалили народных героев, ведь именно их истории запали в душу присутствующим.

Ксения Каманова — на фото справа

— Я была на трех премиях, и все они очень разные. Прошлая была веселая и юморная, мы очень много смеялись — Катя Варнава знает свое дело. Дава, Лабрадоры, Игорек... В этом году было больше слез, очень тронули герои, три раза зал вставал, очень эмоционально, — поделилась Ксения Каманова, основатель сообщества блогеров в Новосибирске.

— Добрая и хорошая премия, награждающие в каждой номинации — просто в сердечко, я плачу, — поделилась еще одна зрительница.

Посмотреть полный список победителей можно здесь — в него вошли 12 компаний города.

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Народная премия НГС Церемония награждения Победители
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