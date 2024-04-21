Пожал руку президенту: история новосибирского школьника, который мечтает изучать генетику и слетать в Петербург

Глеб увлекается генетикой Источник: предоставлено Натальей Егоренковой











Ученик девятого класса лицея № 22 «Надежда Сибири» Глеб Егоренков оказался в числе 30 лучших школьников страны и пообщался на открытом уроке с президентом Владимиром Путиным о будущем отечественной генетики. Мама юного сибиряка трудится уборщицей на двух работах и растит сына без отца. Она рассказала НГС о том, как воспитывает талантливого сына и на что уходят семейные сбережения. А сам Глеб поделился с нами впечатлениями от поездки и рассказал об отборе на мероприятие.



Генетика и Стругацкие — рассказ Глеба

14-летний Глеб Егоренков перешел в девятый класс лицея «Надежда Сибири». С 20 августа по 2 сентября он участвовал во всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» и проснулся знаменитым после открытого урока «Разговоров о важном» с участием президента России Владимира Путина. Глеб заполнил анкету и подал заявку на конкурс в середине июля. Вторым этапом отбора стало онлайн-интервью с организаторами — в результате выбрали 30 школьников из разных регионов страны. Глеб оказался единственным из Новосибирской области.

Очную программу мероприятия проводили в рамках форума «Территория смыслов» смены «Учить» в мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре в подмосковном Солнечногорске. Подростки обучались и общались с известными спикерами, лекторами и политическими деятелями. Среди гостей — министр просвещения России Сергей Кравцов, помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко, спортсменка Мария Киселева, актер Александр Олешко и другие.



— Андрей Фурсенко организовал небольшую беседу и чаепитие со всеми желающими ребятами. Запоминающейся стала мотивационная встреча с Марией Киселевой. Она делилась опытом, рассказывала, что важно делать для достижения успеха, о важности постановки целей и движения их, отвечала на интересующие вопросы, — объяснил школьник НГС.

Больше всего Глебу запомнился мастер-класс с Марией Киселевой Источник: предоставлено Натальей Егоренковой











По словам Глеба, на встрече с Владимиром Путиным он сделал упор на генетике, потому что увлекается этой наукой. Молодой человек планирует заниматься исследовательской медициной, изучать человеческое здоровье, технологии.



— Способы исследований генетики сейчас перспективны. Они развиты менее других, так как существуют некие проблемы на законодательном уровне — различные запреты, но в целом наука перспективна. Будущее медицины и биологии зависит от генетических анализов, — рассказал девятиклассник.



После окончания школы и вуза Глеб планирует работать в России. Любимыми школьными предметами он называет химию и биологию — по ним школьник участвует в олимпиадах. В свободное время подросток любит читать. Любимая книга — «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Глеб попросил президента сделать общую фотографию. Он на фото стоит справа от главы государства Источник: предоставлено Натальей Егоренковой











«Любая дверь может закрыться, а дома помогут»

— Живем впятером в одной квартире неподалеку от центра — я, сын, мама (бабушка Глеба), моя сестра и племянница. Мы — говорящая семья, все существующие проблемы решаем дома. Любая дверь может закрыться, но дома всегда помогут и поддержат. Это я говорю сыну с самого детского сада, — рассказала Наталья корреспонденту НГС.



В 4 года Глеб научился читать и писать, с первого класса стал отличником. До седьмого класса с мальчиком занималась его бабушка, впрочем, вся семья серьезно относится к образованию юного новосибирца. Летом 2023 года школьник летал на форум «Машук» и представлял там Новосибирскую область. За последние несколько лет Глеб успел побывать на разных конкурсах и образовательных мероприятиях — в Москве, Ставрополе и других городах.

— Поддерживать сына очень легко, он умеет слушать и слышать, самостоятельно анализирует информацию и делает выводы. Моя мама говорит, что я даю Глебу хорошее воспитание. Да, могу быть строгой, но его попросту не за что наказывать. Если происходит какое-то недовольство, он подойдет, обнимет, поцелует и скажет, что все будет хорошо. Эти слова — буквально гимн нашей семьи. Мы садимся кругом и разговариваем, это очень важно для понимания друг друга, — объяснила Наталья.

Подросток успел пообщаться со знаменитостями. На фото — Глеб Егоренков и Александр Олешко Источник: предоставлено Натальей Егоренковой











Две работы и жизнь без мужа

Наталья Егоренкова воспитывала сына без супруга. Женщина трудится уборщицей в двух организациях, хотя по профессии она — продавец. Некоторое время она работала по специальности, а после стала администратором, когда узнала о беременности, ушла в декрет. Позже Наталья трудоустраивалась в киоски, где ей приходилось таскать тяжелые ящики. По словам женщины, иногда бывали тяжелые и безденежные времена, что она не могла купить даже яблоко. Наталья никогда не бывала в других странах, все заработанные средства она вкладывает в образование Глеба. Мальчик мечтает слетать в Санкт-Петербург — н уже начал копить на отдых, который, вероятно, состоится через год.

Мама Глеба говорит, у них с сыном разные характеры. Подросток более сдержан и вынослив, никогда не делает поспешных выводов. Мама — бунтующая натура, но, несмотря на это, они ладят и придают силы друг другу. Даже во время конкурса и «Разговора о важном» Глеб вел себя спокойно и рассудительно. Он пожал руку президенту и около двух минут пообщался с ним о генетике. Автограф сын не брал, так как ему более важен разговор, чем подпись на память.

Еще немного вдохновляющих историй:

«Никто больше не попробовал»: сибирячка получила грант на учебу в частном колледже США — как ей это удалось.

«Нет такой цели — добросовестно учить школьников». Гений математики — о том, почему с образованием в России столько проблем.

Она не красит волосы и выглядит как Мэй Маск. История учителя начальных классов, которая после 60 решила стать моделью.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.