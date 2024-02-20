«Нет такой цели — добросовестно учить школьников». Гений математики — о том, почему с образованием в России столько проблем

— У них нет экспертизы. К сожалению, сейчас всё это коммерциализировалось, а если что-то коммерциализировалось, то, я прошу прощения, добра не жди. Это очень сложная область — учебники для всей страны, и здесь коммерциализация обозначает снижение уровня. Здесь должна быть государственная экспертиза, а ее нет, потому что есть лоббирование. Простым (временным) решением было бы включить сталинские учебники в государственный перечень, и всё.



— Тем более они уже есть, они уже готовы, так?



— Да, но никто не даст это сделать из-за коррупции в лоббировании. Школа — не место рынку, это государственное учреждение, а не частное. А из него за эти 35 лет сделали дойную корову.



— Правда ли, что двоечники успешнее отличников? Что думаете?



— Это глупость, которую двоечники сами же и придумали и распространяют как досужий мем, домысел. Поставили на щит какого-нибудь придурка, кривляющегося в интернете. Случайно именно этот придурок миллион подписчиков имеет. Это как сказать: «Двоечники успешнее отличников в задаче нахождения клада» — только на том основании, что какой-то двоечник где-то случайно обнаружил клад.

