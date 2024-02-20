«Нет такой цели — добросовестно учить школьников». Гений математики — о том, почему с образованием в России столько проблем

Российский математик, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Маткульт-привет!» Алексей Савватеев побывал в Екатеринбурге и прочитал лекцию для студентов. E1.RU поговорил с известным ученым о том, что происходит с образованием в России и почему школьникам не даются алгоритмы, степени и дроби.
Это действительно серьезная проблема: в прошлом году тысячи детей завалили ЕГЭ по математике. Что же теперь делать и по силам ли родителям вырастить умного ребенка — в интервью наших коллег из E1.RU.
«"Добросовестно учить школьников" не вписано в цели Минпросвещения»
Сразу после лекции мы дожидаемся Алексея, садимся в машину к его другу — священнику Максиму Миняйло. Интересно, что при таких познаниях в математике наш собеседник — очень воцерковленный человек. Едем к Храму на Крови в Екатеринбурге. Разговор выходит спонтанный, но по делу.
— Алексей Владимирович, как объяснить, почему не все такие умные, как вы?
— Есть много живых математиков, которые гораздо умнее меня, но они объяснять не умеют, прямо скажем. Говорят: «Зачем пришел, просветитель? Рассказываешь тут всякую очевидную чушь всем зачем-то...»
Некоторые вообще с неодобрением относятся: да зачем это всё нужно — привлекать людей, которые к математике никакого отношения не имеют? И таких куча. Но есть такой момент, что надо верить в то, что делаешь. Потому что есть и противники просветительства как такового — но я сторонник. Я верю, что это все-таки больше плюс, чем минус. Иначе бы я этим не занимался.
Алексей Савватеев — доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ и Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН. Он завел свой YouTube-канал, где простым языком объясняет, как решаются сложные математические задачи.
— У детей в стране есть проблемы с математикой. Это был один из самых провальных экзаменов в 2023 году. Что надо изменить в школах, чтобы стало лучше?
— Здесь есть целый ряд моментов, связанных с организацией школьной жизни. У министерства просвещения нет такой цели — добросовестно учить школьников. Вот нет — и всё, вы не найдете. Там миллион целей поставлено министру Кравцову: добиться максимального включения учеников в активность вне школы, добиться максимального подключения к интернет-ресурсам, таким как «Сферум». Перевести как можно больше школ на дополнительное образование с какими-то там новыми технологиями. И вот эта вся чушь собачья.
Нигде не написано, что надо учить детей фундаментальной науке, добротно учить. Это не вписано в цели — соответственно, не преследуется эта цель.
И сейчас первоочередная задача — поставить правильные цели. Я ничего здесь изменить не могу, кроме как это объяснять, что я и делаю всегда, когда даю интервью. Может, тогда кто-то во власти наконец скажет: «А давайте уберем гиперопеку». Давайте мы уберем ответственность учителя за то, что что-то случилось в классе с учеником. Давайте не дадим назойливым родителям мешать учебе, вклиниваться в дела школы.
Есть целый ряд моментов, которые можно было бы убрать — и стало бы лучше. Давайте запретим любым организациям требовать чего бы то ни было от школ. Это всё пойдет в плюс, если так будет сделано. В данный момент, к сожалению, помимо осознания, что у нас всё идет наперекосяк, ничего нет. Нет правильно сделанных выводов, почему так происходит.
Если ты неправильный диагноз поставил пациенту, то ты ему гастрит будешь лечить так, будто у него простуда. Понимаете, да? Естественно, гастрит от этого будет только увеличиваться. Да еще побочное действие от этих лекарств будут.
Как правило, принимаются решения, что надо обязать школу делать то-то и то-то. В результате эти обязательства в нынешней системе приводят к куче формальных отчетов, которые надо заполнять директору вместе с учителями, еще больше отвлекая всех от работы.
Нужно, чтобы департаментами образования руководили люди, которые сами долго работали в этой системе. То есть следующее, что должны осознать власти, — это то, что система «эффективных менеджеров» при управлении школьным образованием пагубна и нужно менять ее — чтобы образованием управляли работающие учителя и директора.
Причем это надо делать с самого верха, ибо если министр ничего не смыслит про школу, то кого ни ставь под его управление, всё будет без толку: он будет своих подчиненных вымораживать бессмысленными требованиями, и те, даже понимая всю абсурдность происходящего, будут вынуждены транслировать эти требования вниз, заводя адскую машину на полную катушку. Без понимания этой конструкции, без практической реализации ее сноса ничего никогда не произойдет.
Кроме того, ничего не произойдет и без категорического, кардинального повышения зарплаты.
— К чему всё это может привести? Если не начнут работать над качеством обучения, если добросовестность не возьмут за правило?..
— Это приведет к тому, что все грамотные и мотивированные дети утекут в частные школы, где в
Все будут метаться, искать, где бы поучиться, где на самом деле учат.
Я об этом предупреждаю. И я не шучу. Если этим не заниматься, то через десять лет не будет системы образования и общего культурного кода, а через двадцать лет это приведет к развалу страны.
«Экзамен должен быть малопредсказуемым»
— Как вы относитесь к ЕГЭ: хорошо это или плохо? Ваше мнение?
— Это не самый главный момент. Это дразнилка для всех. С одной стороны, ЕГЭ заставляет школьников учиться — что неплохо. С другой стороны, его формат вызывает вопросы у тех, кто учился в Советском Союзе, потому что это формат надувательства.
Фактически из года в год встречаются одни и те же задания, а детей репетиторы надрючивают на шаблон, и всё. Экзамен должен быть малопредсказуемым из года в год. И важно, что не надо на нем зацикливаться. Гораздо важнее, чтобы в школах везде были добросовестные учителя, которые от души, искренне, зажигательно ведут свой предмет — так, как они считают нужным. Это намного важнее, нежели формат конечного испытания для школьников.
Чтобы дети хотя бы сами для себя пытались готовиться. Но это в массе своей не работает. Мотивированные школьники будут учиться, а остальные сдадут и забудут.
Надо оставить вопрос ЕГЭ на закуску, а заниматься возвращением учителя в школу. И лозунг должен быть простой: «Найти или воспитать хорошего учителя — и не мешать ему работать». Всё!
Как вырастить умного ребенка
— Что родители могут сделать, чтобы замотивировать ребенка учиться, помочь ему?
— Это задача, не имеющая ответа. И универсального решения тут нет, надо это принять. Опять-таки огромную роль в мотивации школьников играет уважаемый учениками учитель.
— А если учитель не справляется?..
— Учитель может не справляться по ряду конкретных причин. Молодых не обучили как следует (в нынешних педвузах часто какому-то барахлу учат). Даже если университет хороший — а такие еще остались, — выпускники в школы работать не идут, потому что в школах условия работы сегодня нечеловеческие. Туда непривлекательно идти работать. И зарплата низкая, и отчетность безумная.
Ставить задачу как: «Ну хорошо, всё теперь развалено, а что родителям делать?» — я не готов. Это ни к чему хорошему для всей страны не приведет, если каждый родитель будет думать о спасении своего ребенка. Но, к сожалению, действительно сейчас всем приходится думать именно об этом.
Как ни жаль, никаких универсальных советов или рецептов здесь нет.
— Но что-то же можно сделать? Искать хорошую школу, например...
— Конечно, для Екатеринбурга, как и для всех миллионных городов, это задача решаемая. И не обязательно выбирать ту школу, у которой рейтинг высокий. Нужно изучать всю подноготную, около школы ходить, бабушек спрашивать, нравится ли им, что там происходит. Рецепта, как найти хорошую школу в один клик, не существует, и это правильно, потому что родитель, если он правда заботится о своем ребенке, должен вложить в поиск школы собственную энергию.
Это задача решаемая, но все родители ее решить не смогут. Кто успеет пролезть в хорошие школы, те и пролезут. Мне тоже пришлось решать эту задачу, находить конкретную школу. Правда, в Москве.
— У вас у самого пятеро детей, среди которых есть олимпиадники, если правильно помню?
— Мишка (мой старший) — олимпиадник. Победитель олимпиады по информатике, трижды призер всероссийских олимпиад по математике. Он учится в МФТИ на втором курсе. Галочка (вторая) очень хорошо рисует, а вот математикой не интересуется, хотя ей математика и вполне дается на школьном уровне. Галя учится в колледже на художественное дело и на гитаре играет. Младшие учатся потихоньку, Света в шестом классе, в математическом, Юра в третьем, Надя в детский сад пошла. Все трое младших — в школе
— Какое вы в этом приняли участие? Как у вас получилось воспитать умных детей?
— Миша поступал в школу, где был конкурс 25 человек на место, у него в параллели была чуть ли не половина победителей Всероса (Всероссийской олимпиады. — Прим. ред.) по информатике. Ему тогда посчастливилось: непонятно было, возьмут его или нет. По информатике это лучшая в России школа. В этом случае нам повезло, что он просто поступил, но потом он по восемь-девять часов в день решал олимпиадные задачи, был очень сильно мотивированным ребенком.
Есть серия книг — учебники «Сталинского букваря». Там и письмо, и математика. Надо их все закупить и дома учиться по ним. Кстати, именно у вас в городе есть еще одно интересное школьное начинание, которое называется РКШ — Русская классическая школа, основанная женой бизнесмена Алтушкина. Их учебники мало отличаются от сталинских, только там вместо Иосифа Виссарионовича — царь-батюшка. Очень хорошая система школ!
— Чем плохи современные учебники? Кстати, сейчас их приводят к единому стандарту — ФГОС: они будут одинаковые по всей стране.
— У них нет экспертизы. К сожалению, сейчас всё это коммерциализировалось, а если что-то коммерциализировалось, то, я прошу прощения, добра не жди. Это очень сложная область — учебники для всей страны, и здесь коммерциализация обозначает снижение уровня. Здесь должна быть государственная экспертиза, а ее нет, потому что есть лоббирование. Простым (временным) решением было бы включить сталинские учебники в государственный перечень, и всё.
— Тем более они уже есть, они уже готовы, так?
— Да, но никто не даст это сделать из-за коррупции в лоббировании. Школа — не место рынку, это государственное учреждение, а не частное. А из него за эти 35 лет сделали дойную корову.
— Правда ли, что двоечники успешнее отличников? Что думаете?
— Это глупость, которую двоечники сами же и придумали и распространяют как досужий мем, домысел. Поставили на щит какого-нибудь придурка, кривляющегося в интернете. Случайно именно этот придурок миллион подписчиков имеет. Это как сказать: «Двоечники успешнее отличников в задаче нахождения клада» — только на том основании, что какой-то двоечник где-то случайно обнаружил клад.
Я вот как-то шел по берегу Балтийского моря в Юрмале, иду — раз, наступил на большой янтарь. Потом в местном музее мне говорят: «Да вы что! Мы такие раз в месяц находим всей командой! Как же вам так повезло?» Ну, повезло — бывает. Тут я взял бы и стал говорить: «Это не «повезло»! Это я такой вот крутой, что его нашел!» Смешно было бы, правда?
Вот и конкретному двоечнику повезло, что почему-то именно его кривляния и пляски стали смотреть миллионы детей. Он и говорит: «Вот, я крутой! Видите, не надо учиться в школе!», но на самом деле таким придуркам просто не надо давать доступа к средствам массовой информации, и все дела. Не надо давать им площадки для пиара.
Формула против пробок
— Ну всё, попали в пробку... Кстати, а существует ли какая-то формула, чтобы победить дорожные заторы? В начале лекции вы интересно рассказывали, как устроено массовое мышление и какое время нужно закладывать на путь от одной точки до другой, чтобы успеть занять парковочное место. А с пробками — есть решение?
— Нет, потому что ширина улицы ограничена. Однако есть формула, которая пробки заметно уменьшает. Например, тройная формула Москвы: платные парковки в центре города — это раз, перехватывающие парковки у станций метро за МКАД — это два. И выделенные линии для общественного транспорта — это три.
Москва после этого прямо расцвела, можно сказать. То есть пробки стали реально меньше. И даже несмотря на то, что город растет как на дрожжах, пробки у нас не увеличиваются. Частично эта проблема решена, но полностью — нет, конечно, потому что вы не расширите Екатеринбург. Здесь же исторические здания стоят, нельзя же их сносить.
Пусть люди без машин путешествуют.
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