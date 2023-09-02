Новосибирский школьник получил автограф Владимира Путина на «Разговоре о важном»

— Я хотел бы согласиться с Вами, что очень важно внедрять в образовательную программу какие-то факультативные дисциплины, как, например, нанотехнологии, как, например, генетика. Вообще, я сейчас, наверное, выражу мнение всех ребят здесь, что разговор и встреча с Вами была очень познавательной, увлекательной и интересной. Я считаю, что встреча не была бы до конца завершённой, если бы мы все не сделали с Вами общую фотографию, — сказал Егоренков Путину.

