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Новосибирский школьник получил автограф Владимира Путина на «Разговоре о важном»

Лицеист стал одним из тридцати школьников, которых пригласили на встречу с президентом РФ

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Глеб Егоренков учится в лицее «Надежда Сибири» в Новосибирске

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Школьник из Новосибирска Глеб Егоренков поучаствовал в открытом уроке «Разговоры о важном» с участием президента РФ. Лицеист привёз со встречи автограф Владимира Путина и попросил его сделать общее селфи собравшихся. Стенограмма урока опубликована на официальном сайте президента.

— Я хотел бы согласиться с Вами, что очень важно внедрять в образовательную программу какие-то факультативные дисциплины, как, например, нанотехнологии, как, например, генетика. Вообще, я сейчас, наверное, выражу мнение всех ребят здесь, что разговор и встреча с Вами была очень познавательной, увлекательной и интересной. Я считаю, что встреча не была бы до конца завершённой, если бы мы все не сделали с Вами общую фотографию, — сказал Егоренков Путину.

Президент согласился сделать фотографию, чтобы закрепить отношения со школьниками «документально».

В «Уроке о важном» приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов. Они разговаривали с президентом об образовании, литературе, культуре и политике.

Во время урока Путин сообщил о запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Это у нас семейное». Предполагается, он через общие дела и совместное творчество поможет объединить и укрепить российские семьи.

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