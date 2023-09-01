Путин анонсировал всероссийский конкурс для семей с детьми

Владимир Путин 1 сентября провел открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Во время урока Путин сообщил о запуске нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Это у нас семейное». Предполагается, он через общие дела и совместное творчество поможет объединить и укрепить российские семьи.
— И нам бы очень хотелось, когда я говорю «нам», то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей, — заявил президент. — Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит всё наше государство.
Подать заявку на участие можно будет начиная с 4 сентября на специальном сайте, в команде должно быть не меньше четырех человек, представляющих как минимум три поколения — дети от 6 до 17 лет, родители, бабушки и дедушки. Победители получат 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.