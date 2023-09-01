Путин анонсировал всероссийский конкурс для семей с детьми

Подать заявку на участие можно будет начиная с 4 сентября на специальном сайте, в команде должно быть не меньше четырех человек, представляющих как минимум три поколения — дети от 6 до 17 лет, родители, бабушки и дедушки. Победители получат 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.