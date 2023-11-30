Она не красит волосы и выглядит как Мэй Маск. История учителя начальных классов, которая после 60 решила стать моделью

«Ты че такая длинная?»



Светлана Шелекета родилась и выросла в Волгограде. У нее было насыщенное, конечно, счастливое, но грустное детство. Светлану дразнили за ее высокий рост, почти всегда она слышала в свой адрес: «Шпала», «Че такая длинная?» А рост Светланы всего 180 сантиметров.



— Конечно, в душе меня это царапало и больно било, — рассказала Светлана. — Но это внутри. Это то, что никто не увидит никогда, и то, что я никогда и никому не покажу. Снаружи я всегда шла с гордо поднятой головой дальше и не обращала внимания на всё это. Мой рост — 180 сантиметров. Я всегда была такой высокой. Но о том, что я красивая, я не думала никогда. Как и многие подростки, стеснялась себя, но никогда этого не показывала. Старалась яркую помаду использовать всегда, всегда губы красные были, шапочки какие-то, головные уборы. Мне всё это с детства нравилось очень.