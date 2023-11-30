Она не красит волосы и выглядит как Мэй Маск. История учителя начальных классов, которая после 60 решила стать моделью

Блистать на подиуме, участвовать в показах и фотосессиях, примерять каждый день новые образы и ловить восхищенные взгляды... Кажется, об этом мечтает едва ли не каждая девочка в детстве, но всё это у большинства разлетается вдребезги, разбивая сердце и заставляя стыдиться детских мечтаний. Почему? Всё просто. Девочки взрослеют и понимают, что вытянуть счастливый билет не так-то просто, не всем же быть как Ирина Шейк или Наталья Водянова.
Простым девочкам нужно искать приземленную работу, получать образование, рожать детей и варить борщи. Девочка становится женщиной, идет учиться в университет, решает стать педагогом, становится учителем, потом рожает, потом старается вытянуть ребенка на зарплату школьной учительницы... И вдруг в 60 лет понимает, что и подиум, и фотосессии не такая уж и несбыточная мечта. Так случилось с героиней нашего текста — Светланой Шелекетой из Волгограда.
Журналист V1.RU Диана Коржок поговорила с ней, чтобы рассказать откровенную историю простой девочки, ставшей женщиной и попытавшейся осуществить мечту...
«Ты че такая длинная?»
Светлана Шелекета родилась и выросла в Волгограде. У нее было насыщенное, конечно, счастливое, но грустное детство. Светлану дразнили за ее высокий рост, почти всегда она слышала в свой адрес: «Шпала», «Че такая длинная?» А рост Светланы всего 180 сантиметров.
— Конечно, в душе меня это царапало и больно било, — рассказала Светлана. — Но это внутри. Это то, что никто не увидит никогда, и то, что я никогда и никому не покажу. Снаружи я всегда шла с гордо поднятой головой дальше и не обращала внимания на всё это. Мой рост — 180 сантиметров. Я всегда была такой высокой. Но о том, что я красивая, я не думала никогда. Как и многие подростки, стеснялась себя, но никогда этого не показывала. Старалась яркую помаду использовать всегда, всегда губы красные были, шапочки какие-то, головные уборы. Мне всё это с детства нравилось очень.
Детство и юность Светлана провела в Волгограде. Она была не единственной в семье, у Светланы была сестра, которая не принимала всех этих попыток выглядеть красиво и стильно. Сестра Светланы пыталась приземлить ее, просила не выделяться и быть как все.
— В детстве был случай, когда мы с сестрой поссорились из-за моего вида. Я уже тогда, в советские годы, любила и носила оверсайз. У меня всегда были красные губы, мне нравился такой стиль. И вот как-то раз собиралась я на прогулку, оделась как всегда, а сестра увидела меня и давай со мной ссориться: «Не пойдешь никуда!» В итоге мы с ней даже подрались, но от своего я не отступила, — вспоминает уже с улыбкой Светлана.
Так с улыбкой по жизни и ярко-красными губами и прошагала через всю свою жизнь Светлана. По ее словам, она старалась улыбаться всегда, улыбка ну губах нашей героини действительно яркая и широкая, но вот глаза — грустные. В жизни Светланы, кажется, было мало любви.
«У меня ребенок на руках, счастье мое, а мне говорят: «Ты вот-вот умрешь»
Мы встретились со Светланой в ее 62-ю осень. На встречу она пришла в любимом берете и с яркой помадой на губах.
— Много лет я работала в школе. Я учитель начальных классов, — рассказала модель. — В 34 года я забеременела, у меня родился сын. А после родов поставили диагноз — онкология. У меня ребенок на руках, счастье мое, а мне говорят, что ты вот-вот умрешь. Не представляете, как это страшно было. Меня положили в больницу и начали облучение. С малышом были мои школьные коллеги. Они за ним смотрели, дежурили, по сменам с ним сидели. Невероятные люди.
Семья тоже как могла поддерживала Светлану, но ее мама на тот момент была уже в возрасте и не смогла бы справиться с малышом. Мужа у Светланы не было, справляться пришлось самой. Наша героиня говорит, что тогда просто стиснула зубы и сказала, что умереть сейчас не может.
О своей болезни волгоградка рассказывает неохотно, улыбаясь и отмахиваясь рукой от всего того, что осталось где-то там, в памяти, 30 лет назад. Светлана победила онкологию ради сына.
— После выписки из больницы я пошла работать в воскресную школу, работала там директором. Много лет пела в клиросе, молилась. Церковь мне очень помогала, — рассказала Светлана. — Я понимала, что мне нужно выздоравливать и приходить в себя, мне нужно быть мамой в первую очередь, что сыну нужно дать достойное образование, нужно помочь ему встать на ноги, — рассказала Светлана. — Когда сын стал постарше, я поехала работать в Москву гувернанткой. Работала в семье и занималась с детьми.
По словам Светланы, работа ее полностью устраивала, зарплата была хорошая, сын ни в чём не нуждался, смог получить хорошее образование. А вот у нее самой появилась возможность немного выдохнуть и посвятить время себе.
— Как-то раз мы с моей подругой отправились на светский вечер и показ, — вспоминает Светлана. — Это было в Москве, а там это всё найти достаточно легко. Мы пришли, я видела камеру, видела фотографа, но вы не представляете, я вся зажалась, спряталась, говорила подруге: «Зачем этот фотограф нужен? Зачем он нас снимает? Пусть уйдет». Она меня поругала. В этот момент у меня всё просто переклинило, перещелкнуло что-то. Я подумала: «А почему нет?» Мне нравится камера, мне нравится сниматься.
Так начался путь Светланы в мир моделинга и фотографии. 60-летняя женщина начала искать курсы, читать книги, изучать моделинг и даже завела профили в соцсетях. Светлана начала ходить на занятия, относилась ко всему очень увлеченно и внимательно. Училась всему, что говорили наставники, и старалась впитать все знания как губка.
И кстати, большая и долгожданная любовь в жизни нашей героини всё же есть, самый главный мужчина в жизни женщины — ее сын. Именно он сейчас первым оставляет комментарии под снимками своей красивой мамы, именно он завел ей профиль в социальных сетях и именно он верит в то, что его мама ничем не хуже Мэй Маск.
«Здоровье подвело и пришлось вернуться»
Сейчас Светлана живет в Волгограде, несколько лет назад она вернулась в родной город. По словам женщины, сейчас она живет на свою пенсию — всего около 11 тысяч рублей, плюс очень помогает с деньгами сын. Всё, чему так долго училась женщина, денег ей не приносит или приносит, но очень редко, в целом моделинг и фотография остались хобби.
— Я училась в 2020 году в онлайн-школе. Из учеников выбирали только одного-двух лучших, чьи итоговые снимки будут напечатаны в журнале. Я тогда потерялась, ведь коронавирус гуляет, а фото должны были быть профессиональными. В соцсетях встретила мою нынешнюю подругу, тоже Светлану, попросила о помощи. Мы сделали такие шикарные снимки! Успели отправить их в срок на конкурс. Я до сих пор их очень люблю! А потом я все-таки заболела, заболела коронавирусом и легла в больницу, — вспоминает Светлана. — Результатов конкурса нужно было ждать несколько дней, а то и недель, но нам на следующий день сообщили, кто же будет напечатан. Мои снимки были лучшими.
У Светланы за несколько лет набралось множество шикарных работ от замечательных фотографов. Но все они, к сожалению, стали просто снимками в портфолио модели. Сниматься за деньги Светлана так и не начала, в Волгограде, по ее словам, такой возможности нет.
— Я учу английский, занимаюсь танцами, играю на фортепиано, наряжаюсь, снимаюсь, встречаюсь с подругами, — рассказала Светлана. — Я полюбила свое одиночество и научилась в нем жить. Мне сейчас очень комфортно! Есть любимое дело, есть хобби. Было бы здорово, если бы была и работа, но с этим пока не очень повезло.
Светлана внешне очень напоминает маму всемирно известного предпринимателя Илона Маска — Мэй. Как оказалось, сходство неслучайно, нашей героине действительно близок типаж модели.
— Я не крашу волосы, я не скрываю, что по возрасту уже бабушка, — рассказала Светлана. — Мне нравится быть ей. Но я хочу показать, что и старость может быть красивой. Сейчас и в моем возрасте, и даже те, кто никогда не стремился быть моделью, могут и принять участие в показе, и покорить подиум, но за деньги. Ты платишь, и хоть завтра выходи на подиум Парижа и Милана, у меня таких денег нет.