«Никто больше не попробовал»: сибирячка получила грант на учебу в частном колледже США — как ей это удалось

Дашу не останавливало ничего. Она вступила в международные студенческие группы и беседы в Telegram. Много общалась с единомышленниками по всей стране. Рассказы некоторых воодушевляли. Они не только успешно сдавали экзамены, но и добивались полного финансирования, в том числе выплаты солидной стипендии.

— Я начала глубоко копать в эту тему. Увидела, что мои страхи преувеличены и всё-таки это возможно. И с десятого класса я уже начала прямо активно готовиться, — рассказывает она. — Интересно, что когда я поступала, рассылала заявки, родители меня поддерживали. Говорили: «У тебя всё получится! Мы верим». Но, на самом деле, они сейчас уже сами признаются, что особо не верили. Думали, что я не поступлю и успокоюсь. Потому что у многих есть такое предубеждение, что это невозможно.



Девушка начала действовать решительно и последовательно. Для начала составила список американских вузов, в которые смогли поступить россияне. Добавила в перечень колледжи, о которых мечтала сама.

