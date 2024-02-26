«Никто больше не попробовал»: сибирячка получила грант на учебу в частном колледже США — как ей это удалось

— Почему-то многие люди думают, что чего-то добиться нельзя. Сталкиваются с мифами, предубеждениями, отговорами. Но всё возможно, если ты последовательно идешь к своей цели, — эти мотивирующие слова выпускница красноярской гимназии
Стартовые возможности
Будучи школьницей Даша не возглавляла список самых успешных учеников. У нее нет красного диплома, она не сдала ЕГЭ на 100 баллов, не участвовала в самых престижных всероссийских олимпиадах. Даже увлечение английским языком началось не сразу. Бабушка — путешественница со стажем — посоветовала внучке записаться на лингвистические курсы. Мол, в жизни обязательно пригодится. В 12 лет Даша пошла на языковые занятия, и ее затянуло.
— Я помню, что сначала не очень хотела. Но всё-таки пошла и уже со временем замотивировалась. Мне это понравилось. Я стала понимать английский, ведь до этого, в обычной школе его преподавали на поверхностном уровне, — вспоминает она.
В восьмом классе девочка перевелась в гимназию «Академ» — учебное заведение с высоким рейтингом (на
— В гимназии действительно очень большая нагрузка была именно на этот предмет. А потом, в десятом и одиннадцатом я уже перешла в гуманитарный класс, так как лингвистического направления там в старшей школе нет. Но всё равно нам преподавали углубленный английский. Мы продолжали его учить более интенсивно, нежели другие классы. Поэтому в гимназии я в принципе получила достаточно хорошие знания в английском, — комментирует выпускница.
О том, чтобы продолжить обучение за границей Даша мечтала не всегда. Однажды наткнулась на интернет-форум, где ребята со всей России рассказывали о своем успешном опыте поступления за рубеж. Мелькнула робкая мысль: «А почему бы и мне не попробовать? Чем я хуже? Начну прямо сейчас!»
Девушка приступила к поиску языковых курсов и лагерей для иностранцев. Они действительно существуют. В частности, есть бесплатные программы обмена школьников. Но красноярку быстро накрыло разочарование. Оказалось, что все они за счет соискателей, и деньги это не малые. Плюс ко всему придется потратиться на перелет и визу.
— Я выяснила, что грантов именно на школьные программы не существует. Поэтому идею учиться за границей я отложила. Потом начала искать возможности получить высшее образование за рубежом. Но тоже начиталась, как сейчас уже понимаю, мифов о том, что грант выиграть иностранцу невозможно и якобы за обучение придется платить очень большие деньги. Поэтому я снова отложила эту затею, — признается она.
Не добавляли мотивации и родители. Они заходили в комнату дочери, видели, что она листает сайты американских колледжей и скептически вздыхали.
Дашу не останавливало ничего. Она вступила в международные студенческие группы и беседы в Telegram. Много общалась с единомышленниками по всей стране. Рассказы некоторых воодушевляли. Они не только успешно сдавали экзамены, но и добивались полного финансирования, в том числе выплаты солидной стипендии.
— Я начала глубоко копать в эту тему. Увидела, что мои страхи преувеличены и всё-таки это возможно. И с десятого класса я уже начала прямо активно готовиться, — рассказывает она. — Интересно, что когда я поступала, рассылала заявки, родители меня поддерживали. Говорили: «У тебя всё получится! Мы верим». Но, на самом деле, они сейчас уже сами признаются, что особо не верили. Думали, что я не поступлю и успокоюсь. Потому что у многих есть такое предубеждение, что это невозможно.
Девушка начала действовать решительно и последовательно. Для начала составила список американских вузов, в которые смогли поступить россияне. Добавила в перечень колледжи, о которых мечтала сама.
— Основными критериями для меня были возможность получения полного гранта и высокий уровень самого образования, которое там предоставляется. Какой именно штат это будет, особо не имело для меня значения. Но всё-таки хотелось, чтобы там была смена сезонов, не слишком жаркий климат, — объясняет девушка. — Я убеждена, что негативное отношение к русским студентам на Западе — это стереотип. Никто не сталкивался с отказами по причине национальной или территориальной принадлежности. Однако есть два вуза, в которых прослеживается вот какая тенденция: много лет подряд в них не поступил ни один российский студент. Может, это такое совпадение, не знаю.
Америка vs Россия
В российской и американской системах высшего образования есть ряд отличий. Например, Дарья сделала ставку на частные американские колледжи, а не на государственные.
Как известно, в России частные вузы вообще не распространены, их можно по пальцам пересчитать. Да и относятся к ним скептически, с настороженностью. Но в США всё по-другому. Колледжей на госфинансировании там не очень много. Они ориентированы на обучение местного населения. Зато предостаточно частных вузов с историческими корнями и авторитетными выпускниками, которые принимают студентов-иностранцев. Преподавателями частных колледжей становятся именитые профессора. Известный факт, что Альберт Эйнштейн преподавал в принстонском университете. А в колледже, куда в итоге удалось поступить Дарье, занятия по литературе вел Иосиф Бродский.
— Частные колледжи США, как правило, достаточно маленькие, но при этом они постоянные участники рейтингов лучших учебных заведений не только Америки, но и мира. Исторически так сложилось, что в Америке именно они пользуются популярностью как учебные заведения с более хорошей академической подготовкой. Их дипломы ценятся очень высоко, — комментирует Дарья.
Большинство студентов в таких колледжах всё-таки платят за свое обучение. За счет этих средств, в том числе, формируется грантовый фонд для одаренных, но малообеспеченных поступающих. Кроме того, в частных американских колледжах развита система спонсорской поддержки. Чаще всего спонсорами выступают успешные выпускники, которые основали собственный бизнес и стали учредителями благотворительных фондов. Это не только своеобразная благодарность alma mater, но и способ уменьшить налоговое бремя.
Еще одно существенное отличие: в России на бюджет проходят студенты, которые получили высокий балл за экзамены и тем самым преодолели определенную планку. В США можно получить грант на обучение за академические заслуги. Там учитываются победы в олимпиадах, активное участие в конкурсах, научных мероприятиях и награды за них. За такие достижения студента могут поощрить академической стипендией, но ее в полном объеме дают очень редко.
Есть второй вид стипендии — так называемое пособие «по нужде». То есть к заявке нужно приложить финансовые документы родителей. А в приемной комиссии уже вычислят, какую часть обучения может оплатить семья и какую часть может компенсировать вуз, чтобы студент мог посещать учебное заведение. Именно такую стипендию в итоге получила Дарья в колледже Смит в штате Массачусетс. Он входит в ассоциацию «Семь сестер» — семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на восточном побережье США.
— Никто не знает, по каким критериям они отбирают иностранных претендентов, — говорит Дарья — Опять же, если в российской системе всё достаточно прозрачно, ты видишь список студентов, видишь их баллы, понимаешь, почему тот или иной человек поступил на бюджет. А здесь тебе просто приходит письмо, причины отказа или, наоборот, принятия в ряды студентов никто детально не комментирует.
Понятно одно: не всем малоимущим абитуриентам доступно грантовое поступление «по нужде». Своей заявкой будущий студент должен доказать, что именно он достоин тех денег, которые на него будут потрачены.
Две попытки
У красноярки всё получилось не сразу.
В 2022 году, когда Дарья, заканчивала школу, она подала 15 заявок в разные колледжи США. Этот список был составлен не хаотично. Девушка выбрала несколько заведений, которые ей наиболее интересны и близки по духу.
— Одиннадцатый класс у меня был очень сумбурный. В гимназии я ушла на заочное обучение, в связи с тем, что выиграла полный грант на обучение в московской школе по британской программе. Уроки были онлайн, полностью на английском языке, и это занимало очень много времени. Я совмещала это с поступлением: с тем, что собирала документы, писала эссе в каждый колледж. И как будто в самом начале я дала себе установку, что с первого раза не получится. Я понимала, что всё не сделаю качественно. Но внутри надежда на поступление всё же была, — вспоминает девушка один из самых напряженных периодов своей жизни.
Для поступления в американский колледж иностранцу не требуется сдавать много экзаменов. Достаточно одного — языкового. Дарья сдавала его онлайн. Есть несколько видов такого экзамена. Нужно быть готовым к тому, что все они платные. Это популярные стандартизированные тесты. Например, TOEFL и IELTS. Каждый экзамен стоит от 260 долларов за однократную сдачу. А еще совсем недавно в связи с ковидом компания Duolingo выпустила свой тест. Он сертифицированный, принимается и вузами, и работодателями. Экзамен от Duolingo также сдается онлайн с прокторингом (Прокторинг — это технология контроля действий учащихся во время прохождения тестов и других экзаменов в онлайне. Организаторы испытаний следят за экзаменуемыми с помощью специальной программы, веб-камеры и микрофона. И таким образом проверяют знания студентов. — Прим. ред.)
— Именно такой экзамен я сдавала. Мне повезло, что я его сдала практически бесплатно, потому что Duolingo выдавала купоны на бесплатную сдачу, если заполнить специальную заявку. Я о такой возможности прознала, мне дали купон, — делится лайфхаком Даша. — Экзамен я сдала с первой попытки без особых проблем. А в остальном подготовка заключалась в том, что нужно было собрать огромный пакет документов. Несмотря на то, что основной список документов одинаковый для всех колледжей, каждый вуз мог запросить оформление для себя какой-то отдельной бумаги.
Из школы нужно было запросить транскрипт с оценками за последние три года, скан аттестата. Кроме того, нужна выписка активности — это резюме, составленное по предоставленному колледжем шаблону. Нужно подробно рассказать о своей внеклассной деятельности, перечислить академические награды. В каждый вуз требуется написать разные эссе и одно общее для всех учебных заведений. Часто просят рассказать о том, почему выбор абитуриента пал именно на этот вуз. Нужно объяснить на какую программу хочет попасть будущий студент и почему. Также из своей школы придется предоставить так называемый школьный профиль. Это общие сведения о школе. Из этого документа приемная комиссия получает сведения о том, насколько успешны другие выпускники.
— Вузу очень важно знать контекст, в котором ты учился. Если ты учился в школе, где выпускники поступают в хорошие учебные заведения, им становится понятно, что там достойная подготовка и соответствующие данные у ребят, — объясняет Дарья. — Я написала в заявке, что училась в классе с профильными предметами. Думаю, за это мне галочку поставили. Но в остальном гимназия мне не особо помогла. В конкурсах от гимназии я не участвовала. Какие-то творческие и академические активности я всегда искала сама. И это тоже важно! Приемная комиссия оценит то, что ты сам пытаешься чего-то достигнуть и найти дополнительные возможности для своей реализации.
Несмотря на сильное желание и массу потраченного времени, чуда не свершилось. Каждый месяц Дарье приходили решения: отказ за отказом. Надежда на поступление таяла на глазах. Открывая новое электронное письмо из колледжа, красноярка понимала, что добрых вестей в нем нет.
— Я не плакала, не билась в истерике. С самого первого отказа понимала, что буду пытаться снова, — говорит она.
На выпускницу немного давило то, что она потеряла целый учебный год — не стала никуда поступать в России.
— Родители пытались предложить альтернативные варианты. Говорили: «Может, всё-таки ты поступишь куда-то на первый курс здесь? И во время учебы продолжишь свои попытки». Я в принципе такой вариант тоже рассматривала. Начала интересоваться более престижными российскими вузами, например, Высшей школой экономики. Но всё-таки мечта взяла верх. Больше всего мне хотелось оказаться в многокультурной, многоязыковой среде. Потому что я в принципе планирую связать с международными отношениями свою жизнь. Уйти в переводы, в иностранные языки. Возможно, даже в политику, а именно стану политическим переводчиком. И я сразу понимала, что обучение в такой среде позволит мне получить необходимый опыт, который я не могу получить здесь. В перспективе я рассматриваю возможность работать в международной компании. И опять же, международное образование там будет очень ценно. В общем, я решила, что, если потрачу время на поступление в России, у меня опять будет год некачественных заявок. Очень тяжело сконцентрироваться на нескольких вещах одновременно, — говорит девушка.
На следующий год Дарья успела подать 10 заявок. Она отправила письма в частный женский колледж Уэллсли в штате Массачусетс, в Коннектикут-колледж, Боудин-колледж в штате Мэн, колледж Смит неподалеку от Бостона и ряд других престижных учебных заведений. Над каждой она усердно работала, старалась, чтобы заявления были без изъянов, а эссе отражали ее желание и мотивацию на учебу. В конце января девушка получила долгожданное приглашение: Dear Dasha! Congratulations!
Колледж, в который поступила Даша, находится в штате Массачусетс в маленьком городке Нортгемптон. От ближайшего крупного города — Бостона, это около двух часов на машине.
Принимают туда только женщин, однако среди преподавателей есть и мужчины. Смит входит в объединение пяти колледжей региона. Они все расположены недалеко друг от друга. Это означает, что вузы тесно сплетены, в них зачастую преподают одни и те же профессора. А еще можно параллельно обучаться в соседнем вузе, брать там классы и записываться на отдельные предметы. Студенты не ограничены в посещении открытых собраний, клубов по интересам каждого из колледжей.
Смит работает по открытой учебной программе. Это значит, что первокурсники не изучают конкретную специальность, а концентрируются на определенных предметах по своему выбору. Студенты сами составляют свое расписание. Предметы могут быть абсолютно разные: физика и мировая культура или биология и иностранные языки. На непредсказуемый выбор никто косо не посмотрит. Будущий специалист путем проб должен решить, что ему больше по душе. Позже, когда он определится с научным направлением, учебная программа становится более узконаправленной. В вузе с учениками постоянно работают консультанты, которые наблюдают за студентами и помогают им определиться с выбором.
— Мой вуз находится в очень хорошем месте. Спокойном, безопасном. Все эти возможности, которые он предоставляет из-за своего расположения и связи с другими крупными вузами, мне очень нравятся, — говорит Дарья. — Я поступила по так называемой ранней подаче. Это причина, по которой я получила ответ так рано, в конце января. Обычно приглашения или отказы приходят в марте-апреле.
Следует пояснить, что некоторые американские вузы предоставляют возможность подать заявку раньше и, соответственно, получить более скорый ответ. Однако, если студента принимают по ранней заявке, он обязан подписать договор с вузом и отозвать все остальные заявки. Тем самым человек подтверждает договоренности на посещение конкретного учебного заведения.
— Тут есть некие риски. Ты должен точно понимать, что этот вуз тебе подходит, — объясняет будущая студентка. — В моем случае мне выдали полный грант. То есть, мне покрыли обучение, питание, проживание в кампусе, медицинскую страховку, визовый сбор. Мне придется заплатить только за перелет и за перелет за визой. В остальном, меня будет обеспечивать колледж.
Грант на первый курс составил почти 90 тысяч долларов. Как правило, стоимость обучения растет, поэтому ежегодно субсидию будут увеличивать на необходимый процент. Конечно, при условии успеваемости студентки.
Чтобы подтвердить недостаточный доход семьи Дарья предоставляла в колледж справки с работы родителей по форме 2-НДФЛ. Причем переводила их сама с помощью интернет-шаблона. Чаще всего американские вузы не требуют никакого нотариального заверения. А в некоторых колледжах даже есть департаменты русского языка, в том числе и в Смите.
— Это очень интересная особенность американских вузов, — считает красноярка. — Чаще всего они не требуют никаких подтверждений переводов достижений студентов. Грамоты и справки прикладывать необязательно. Там всё построено на том, что ты, подавая заявку, подписываешь один единственный документ, он называется honor code, то есть — кодекс чести. Ты обязуешься не списывать, не врать, не воровать. Если кодекс чести будет нарушен, если студент наврал о своих достижениях, а особенно об участиях и победах в крупных конкурсах — это легко проверить и его легко могут отчислить.
Сейчас Дарья занимается получением учебной визы. Она уже запросила визовые документы из колледжа. Заветное разрешение на пребывание в Америке придется получать в консульстве Казахстана.
— Риск не получить визу есть всегда, но, думаю, что в моем случае он минимальный. Почти стопроцентная вероятность, что визу мне одобрят. Всё-таки я еду в престижный известный вуз, у меня полный грант. У работников консульства не может возникнуть никаких сомнений в том, что у меня могут возникнуть какие-то иммиграционные риски, — убеждена сибирячка.
По словам Даши, из всего класса, с которым она заканчивала гимназию «Академ», только семь человек остались в Красноярске, все они поступили в Сибирский федеральный университет. Большинство одноклассников уехали учиться в Москву и Санкт-Петербург, у многих выбор пал на Высшую школу экономики. Еще одна выпускница уехала в Грецию.
— Из моего живого окружения больше никто не пытался поступить в американский вуз. Только когда я уже поступила, от одноклассников посыпались вопросы. Я, конечно, делюсь знаниями и ресурсами, мне не жалко. Но никто так и не решился что-то попробовать, — рассказывает она.
Зато в интернете Дарья общается со многими россиянами, поступившими в этом году в колледжи США. Она планирует встречаться с ними и после переезда, но при этом не ограничивать себя общением только с русскими. Интеграция в американское студенческое сообщество — одна из ее первостепенных целей.
— На самом деле, немало людей пытаются поступить и поступают в американские вузы. Хотя у нас в Красноярске я таких людей не знаю. Проблема еще в том, что многие бросают свои попытки в самом начале, столкнувшись с предубеждениями, мифами, недостоверными фактами. Думают: «Ага, это нельзя. Это у меня не получится». Если вы задумываетесь о поступлении за границу, главное — начать и не бросить. Это доступнее, чем кажется! Главное — не дать взять верх неуверенности и страхам, пытаться их побороть. Нужно узнавать достоверную информацию, постоянно общаться с разными людьми. Если вы начали идти по этому пути, дальше будет только легче, — девушка делится собственным опытом. — Если не поддерживают родители, я призываю говорить с ними. Назвать точные причины, почему тебе это нужно. Показать примеры ребят, у которых получилось. Возможно, некоторые родители поменяют свое мнение.
Дарья еще никогда не путешествовала в одиночку на дальние расстояния. Но перелет через океан и длительная разлука с близкими ее не страшит.
Ранее мы рассказывали о другом талантливом красноярском выпускнике — стобалльнике по математике Александре Бабине. В интервью NGS24.RU он подробно объяснил, почему нацелен на учебу и работу в России, а не за рубежом.
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