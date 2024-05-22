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Город Народная премия НГС Мечта сбылась: девочке с редким заболеванием подарили щенка мальтипу на «Народной премии НГС»

Мечта сбылась: девочке с редким заболеванием подарили щенка мальтипу на «Народной премии НГС»

Питомца вручила блогер Ольга Платонова

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Девочка давно мечтала о питомце

Сегодня, 22 мая, на церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» 13 летней сибирячке Анне Корчагиной подарили щенка породы мальтипу. Девочка давно о нем мечтала.

У Ани диагностировали редкое заболевание — прогерию. Оно проявляется стремительным старением с поражением кожи, костей и сердечно-сосудистой системы. Девочка ведет блог, в котором рассказывает о том, как жить с прогерией. НГС подробно рассказывал историю юной сибирячки.

Сегодня Аня вышла на сцену во время награждения победителей «Народной премии НГС». Она вместе со своим папой Максимом и Дмитрием Ловейко, продюсером мультфильма «Маша и Медведь» вручили награду в номинации «Образовательный центр года». Им стал Центр восточных языков KJC. На сцене блогер Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла» за свои яркие наряды и образы, подарила Ане щенка.

Народная премия НГС продолжается. За ней можно следить в онлайн-трансляции.

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