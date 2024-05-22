Мечта сбылась: девочке с редким заболеванием подарили щенка мальтипу на «Народной премии НГС»

Девочка давно мечтала о питомце Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 22 мая, на церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» 13 летней сибирячке Анне Корчагиной подарили щенка породы мальтипу. Девочка давно о нем мечтала.



У Ани диагностировали редкое заболевание — прогерию. Оно проявляется стремительным старением с поражением кожи, костей и сердечно-сосудистой системы. Девочка ведет блог, в котором рассказывает о том, как жить с прогерией. НГС подробно рассказывал историю юной сибирячки.



Сегодня Аня вышла на сцену во время награждения победителей «Народной премии НГС». Она вместе со своим папой Максимом и Дмитрием Ловейко, продюсером мультфильма «Маша и Медведь» вручили награду в номинации «Образовательный центр года». Им стал Центр восточных языков KJC. На сцене блогер Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла» за свои яркие наряды и образы, подарила Ане щенка.



Народная премия НГС продолжается. За ней можно следить в онлайн-трансляции.