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Бизнес Народная премия НГС Аэропорт Толмачево получил Народную премию НГС в номинации «Бизнес года»

Аэропорт Толмачево получил Народную премию НГС в номинации «Бизнес года»

Награду вручила главный редактор NGS.RU

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Награду вручили Станиславу Таравкову, представителю аэропорта Толмачево

Народную премию НГС в номинации «Бизнес года» получил аэропорт Толмачево. Награду 22 мая вручила главный редактор сайта NGS.RU Марина Малкова:

— Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Все наши герои — это люди очень большого сердца. У каждого своя судьба, своя жизнь. Их истории мотивируют, потому что иногда судьбу изменить невозможно. Но можно повернуться к судьбе и улыбнуться. Выбор редакции НГС тоже про поиск, сложный путь, но непременно — великолепный результат. Бизнес, который мы выбрали, тоже про то, что город меняется. Сегодня Новосибирск как никогда готов повернуться лицом к людям. Этот процесс уже начался. Также это и мой выбор. Я нахожусь здесь, мои родные — на Южном Урале. Поэтому я очень часто летаю. Я рада, что последний год летаю не из ангара советских времен, а из очень красивого места. Бизнес года — Международный аэропорт Толмачево.

На сцену за наградой поднялся Станислав Таравков.

— На самом деле в таком шоке от вашей премии, переполняют эмоции от участников. Мы очень рады, что нас выбрали. Мы продолжим развивать маршрутную сеть, становиться лучше с каждым днем, — сказал представитель аэропорта.

«Бизнес года» — последняя номинация, которую вручили на этой Народной премии НГС. Как прошло мероприятие в этом году, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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