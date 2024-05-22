Аэропорт Толмачево получил Народную премию НГС в номинации «Бизнес года»

— Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Все наши герои — это люди очень большого сердца. У каждого своя судьба, своя жизнь. Их истории мотивируют, потому что иногда судьбу изменить невозможно. Но можно повернуться к судьбе и улыбнуться. Выбор редакции НГС тоже про поиск, сложный путь, но непременно — великолепный результат. Бизнес, который мы выбрали, тоже про то, что город меняется. Сегодня Новосибирск как никогда готов повернуться лицом к людям. Этот процесс уже начался. Также это и мой выбор. Я нахожусь здесь, мои родные — на Южном Урале. Поэтому я очень часто летаю. Я рада, что последний год летаю не из ангара советских времен, а из очень красивого места. Бизнес года — Международный аэропорт Толмачево.