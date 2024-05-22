В Новосибирске прошла «Народная премия НГС» — публикуем полный список победителей

В Новосибирске состоялась шестая «Народная премия НГС». Награды вручили в 12 номинациях. Публикуем список тех, кто получил признание горожан и редакции.
«Социальный проект года» — новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста» (награда правительства Новосибирской области за за вклад в развитие региона);
«Косметологический центр года» — сеть Red Clinik;
«Медицинский центр года» — сеть «Евромед»;
«Фитнес-центр года» — World Class;
«Бар года» — Sabai;
«Супермаркет года» — SPAR;
«Гастропространство года» — «Гастрокорт» на Центральном рынке;
«Центр красоты» — салон Alinail;
«Отдых года» — термальный комплекс «Мира Термы»;
«Образовательный центр года» — Центр восточных языков KJC;
«Доставка года» — «Суши от Зебруши»;
«Бизнес года» — международный аэропорт «Толмачево».
Эта премия запомнилась яркимим выступлениями артистов и трогательными историями народных героев. Как она прошла — читайте в онлайн-трансляции НГС.
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