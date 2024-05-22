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Бизнес Народная премия НГС В Новосибирске прошла «Народная премия НГС» — публикуем полный список победителей

В Новосибирске прошла «Народная премия НГС» — публикуем полный список победителей

В него вошли 12 компаний города

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На вручение премии пришли сотни зрителей

В Новосибирске состоялась шестая «Народная премия НГС». Награды вручили в 12 номинациях. Публикуем список тех, кто получил признание горожан и редакции.

  • «Социальный проект года» — новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста» (награда правительства Новосибирской области за за вклад в развитие региона);

  • «Косметологический центр года» — сеть Red Clinik;

  • «Медицинский центр года» — сеть «Евромед»;

  • «Фитнес-центр года» — World Class;

  • «Бар года» — Sabai;

  • «Супермаркет года» — SPAR;

  • «Гастропространство года» — «Гастрокорт» на Центральном рынке;

  • «Центр красоты» — салон Alinail;

  • «Отдых года» — термальный комплекс «Мира Термы»;

  • «Образовательный центр года» — Центр восточных языков KJC;

  • «Доставка года» — «Суши от Зебруши»;

  • «Бизнес года» — международный аэропорт «Толмачево».

Эта премия запомнилась яркимим выступлениями артистов и трогательными историями народных героев. Как она прошла — читайте в онлайн-трансляции НГС.

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