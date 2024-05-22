Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вручил «Народную премию НГС» медицинскому центру года

22 мая на «Народной премии НГС» наградили победителя в номинации «Медицинский центр года». Ее вручили мэр Максим Кудрявцев и нейрохирург Шалиндер Аул.
Мэр Новосибирска произнес приветственное слово.
— Коллеги, дорогие друзья, рад всех приветствовать. В этом зале присутствуют руководители, которые удостоились этого высокого звания. За каждым из вас стоят коллективы, которые каждый день делают наш город краше и уютнее. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто помимо производственной деятельности занимается еще и благотворитеоьностью, — сказал Максим Кудрявцев.
Победителем в номинации стала клиника «Евромед».
Награждение победителей продолжается. НГС рассказывает о церемонии в онлайн-трансляции.
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