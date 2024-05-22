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Бизнес Спел вместе с мэром: Митя Фомин исполнил свой хит на сцене «Народной премии»

Спел вместе с мэром: Митя Фомин исполнил свой хит на сцене «Народной премии»

Он наградил одного из победителей

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Митя Фомин спустился со сцены и даже спел с мэром Максимом Кудрявцевым

Митя Фомин исполнил свой хит «Все будет хорошо» на сцене концертного зала имени А. М. Каца. Он также вручил награду в номинации «Отдых года» на «Народной премии НГС».

Посмотрите видео с выступлением Мити Фомина.

Вместе с певцом на сцену вышел Артем Барсуков — основатель инклюзивной мастерской, где взрослые люди с ментальными отклонениями делают свечи и деревянные доски, получают деньги и общение. Они вручили награду комплексу «Мира Термы», победившему в номинации «Отдых года».

Как проходит «Народная премия НГС» — читайте в онлайн-трансляции.

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Народная премия Митя Фомин Награждение Отдых Новосибирск
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