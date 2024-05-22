Спел вместе с мэром: Митя Фомин исполнил свой хит на сцене «Народной премии»

Митя Фомин спустился со сцены и даже спел с мэром Максимом Кудрявцевым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Митя Фомин исполнил свой хит «Все будет хорошо» на сцене концертного зала имени А. М. Каца. Он также вручил награду в номинации «Отдых года» на «Народной премии НГС».



Посмотрите видео с выступлением Мити Фомина.

Источник: NGS.RU

Вместе с певцом на сцену вышел Артем Барсуков — основатель инклюзивной мастерской, где взрослые люди с ментальными отклонениями делают свечи и деревянные доски, получают деньги и общение. Они вручили награду комплексу «Мира Термы», победившему в номинации «Отдых года».



Как проходит «Народная премия НГС» — читайте в онлайн-трансляции.