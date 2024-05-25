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Развлечения Умерла Кабосу — прототип мемной собаки Doge. Вспоминаем, как мир открыл для себя милого песика

Умерла Кабосу — прототип мемной собаки Doge. Вспоминаем, как мир открыл для себя милого песика

Знаменитой сиба-ину было больше 18 лет

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Кабосу взяли из приюта. Если бы ее хозяйка Атсуко Сато не приютила милую сиба-ину, животное могли бы усыпить. С этого момента жизнь, как признавалась сама Атсуко, стала чередой удивительных сюрпризов.

Сперва фото Кабосу завирусилось в 2013 году и стало шаблоном для мемов. Затем пес стал лицом криптовалюты. А в 2020 году появилась их коллаборация с другим сиба-ину Болци: картинка, на которой Кабосу отвечал за накаченную и крутую половину мема.

Но годы идут, и мордочка Кабосу поседела. Причем она стала одной из самых старых собак своей породы. Ее не стало на 19-м году жизни, в последнее время она болела и не могла ходить, но, боже, в какой любви и заботе она ушла из этого мира! Посмотрите короткое видео о собаке, чья фотография, по мнению ее фанатов, стала «Моной Лизой» интернета.

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