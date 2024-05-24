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Развлечения Никита Кологривый показал себя в образе Владимира Маяковского — кадры с актером

Никита Кологривый показал себя в образе Владимира Маяковского — кадры с актером

Сибиряк сыграет поэта в спектакле

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Спектакль с участием актера состоится летом

Новосибирский актер Никита Кологривый исполнит роль поэта Владимира Маяковского. Кадры в новом образе сибиряк опубликовал в своем телеграм-канале.

Спектакль с участием актера состоится летом в театре в Москве. В описании постановки в соцсетях Кологривово сказано, что литературной основой стала автобиография поэта «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы.

Видео в образе поэта актер опубликовал в своих соцсетях

— Это история жизни, острых, непримиримых противоречий, взлетов и падений выдающегося поэта. Главный акцент постановки — больная любовь, трагический треугольник взаимоотношений Маяковского с Лилей и Осипом Брик, — сказано в сообщении.

Уточняется, что премьера ожидается в начале июля.

В середине мая актер Никита Кологривый приехал в Саратов. Его заметили на съемках сериала.

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