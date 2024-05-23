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Малахов зашел в бар, где хулиганил Кологривый

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Развлечения «Столик Никиты занят»: Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где хулиганил Кологривый

«Столик Никиты занят»: Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где хулиганил Кологривый

Он захотел увидеть официантку, которую укусил актер

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Малахов специально заглянул в заведение ради официантки

Телеведущий Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где актер Никита Кологривый укусил официантку. Об этом ведущий рассказал в своих социальных сетях.

— Мое сердечко стучит вообще, я иду туда, где Никита Кологривый развлекался. Столик Никиты занят, мы сейчас закажем то, что он заказывал в ту ночь и увидим официантку, которую он покусал, — говорит Малахов.

Никита Кологривый устроил дебош в новосибирской кальянной в конце марта, актер укусил сотрудницу за бедро, а потом разделся и полез в драку с ее коллегами. После инцидента Кологривый оказался в ИВС за мелкое хулиганство на 7 суток.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Вчера, перед «Народной премией НГС» ведущий заглянул и в художественный музей, ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.

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Андрей Малахов Никита Кологривый Кальянная Официантка Новосибирск
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