«Столик Никиты занят»: Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где хулиганил Кологривый

Телеведущий Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где актер Никита Кологривый укусил официантку. Об этом ведущий рассказал в своих социальных сетях.
— Мое сердечко стучит вообще, я иду туда, где Никита Кологривый развлекался. Столик Никиты занят, мы сейчас закажем то, что он заказывал в ту ночь и увидим официантку, которую он покусал, — говорит Малахов.
Никита Кологривый устроил дебош в новосибирской кальянной в конце марта, актер укусил сотрудницу за бедро, а потом разделся и полез в драку с ее коллегами. После инцидента Кологривый оказался в ИВС за мелкое хулиганство на 7 суток.
*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
Вчера, перед «Народной премией НГС» ведущий заглянул и в художественный музей, ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.