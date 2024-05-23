«Столик Никиты занят»: Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где хулиганил Кологривый

Телеведущий Андрей Малахов пришел в новосибирскую кальянную, где актер Никита Кологривый укусил официантку. Об этом ведущий рассказал в своих социальных сетях.

— Мое сердечко стучит вообще, я иду туда, где Никита Кологривый развлекался. Столик Никиты занят, мы сейчас закажем то, что он заказывал в ту ночь и увидим официантку, которую он покусал, — говорит Малахов.