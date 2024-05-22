Андрей Малахов заглянул в новосибирский музей — чем он восхитился

Телеведущий Андрей Малахов 22 мая посетил Новосибирский художественный музей. Ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.
Об этом рассказали на сайте Новосибирского художественного музея:
— Андрей Малахов познакомился с экспонатами постоянной экспозиции музея, выставками работ живописца Архипа Куинджи и скульптора Юнуса Сафардиара. По словам телеведущего, самое яркое впечатление на него произвела коллекция «Искусство Сибири». Он отметил самобытность работ и их жанровое разнообразие.
В музее добавили, что телеведущему понравилась картина «Лунная ночь» Архипа Куинджи, которую сейчас показывают на выставке работ этого художника.
— Андрей Малахов сказал, что «Лунная ночь» достойна экспонирования в отдельном зале как выставка одного шедевра. На его взгляд, эта работа настолько завораживает, что может представлять интерес и в таком формате, — говорится в сообщении на сайте музея.
Телеведущему показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Петра Петровичева. Это первая работа в фондах НГХМ. Пока картину не показывали на выставках.
Сегодня Андрей Малахов вместе с певицей Валерией проведут церемонию награждения Народной премии НГС. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн.
Картины Архипа Куинджи привезли в Новосибирск из Русского музея Санкт-Петербурга. Какие еще работы можно увидеть на выставке, читайте в репортаже НГС.
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