НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

ю-з.

 748мм 70%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Реклама

СРОЧНО

16-летнего новосибирца ищут полтора месяца

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Культура Андрей Малахов заглянул в новосибирский музей — чем он восхитился

Андрей Малахов заглянул в новосибирский музей — чем он восхитился

Телеведущий посмотрел на картины и скульптуры

1 259
12 комментариев
Для телеведущего провели экскурсию

Телеведущий Андрей Малахов 22 мая посетил Новосибирский художественный музей. Ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.

Об этом рассказали на сайте Новосибирского художественного музея:

— Андрей Малахов познакомился с экспонатами постоянной экспозиции музея, выставками работ живописца Архипа Куинджи и скульптора Юнуса Сафардиара. По словам телеведущего, самое яркое впечатление на него произвела коллекция «Искусство Сибири». Он отметил самобытность работ и их жанровое разнообразие.

Андрею Малахову показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате»

В музее добавили, что телеведущему понравилась картина «Лунная ночь» Архипа Куинджи, которую сейчас показывают на выставке работ этого художника.

— Андрей Малахов сказал, что «Лунная ночь» достойна экспонирования в отдельном зале как выставка одного шедевра. На его взгляд, эта работа настолько завораживает, что может представлять интерес и в таком формате, — говорится в сообщении на сайте музея.

Телеведущему показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Петра Петровичева. Это первая работа в фондах НГХМ. Пока картину не показывали на выставках.

Сегодня Андрей Малахов вместе с певицей Валерией проведут церемонию награждения Народной премии НГС. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн.

Картины Архипа Куинджи привезли в Новосибирск из Русского музея Санкт-Петербурга. Какие еще работы можно увидеть на выставке, читайте в репортаже НГС.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Музей Выставка Андрей Малахов Архип Куинджи
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  46

Павел ,  47

Серега,  36

Евгений Зорин,  46

Vika,  41

Evgeny,  39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление