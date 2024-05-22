Андрей Малахов заглянул в новосибирский музей — чем он восхитился

Для телеведущего провели экскурсию Источник: Новосибирский художественный музей











Телеведущий Андрей Малахов 22 мая посетил Новосибирский художественный музей. Ему понравилась коллекция «Искусство Сибири» и картина Архипа Куинджи.

Об этом рассказали на сайте Новосибирского художественного музея:

— Андрей Малахов познакомился с экспонатами постоянной экспозиции музея, выставками работ живописца Архипа Куинджи и скульптора Юнуса Сафардиара. По словам телеведущего, самое яркое впечатление на него произвела коллекция «Искусство Сибири». Он отметил самобытность работ и их жанровое разнообразие.

Андрею Малахову показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Источник: Новосибирский художественный музей











В музее добавили, что телеведущему понравилась картина «Лунная ночь» Архипа Куинджи, которую сейчас показывают на выставке работ этого художника.



— Андрей Малахов сказал, что «Лунная ночь» достойна экспонирования в отдельном зале как выставка одного шедевра. На его взгляд, эта работа настолько завораживает, что может представлять интерес и в таком формате, — говорится в сообщении на сайте музея.



Телеведущему показали, как в музее реставрируют картину «Вечер при закате» Петра Петровичева. Это первая работа в фондах НГХМ. Пока картину не показывали на выставках.

Сегодня Андрей Малахов вместе с певицей Валерией проведут церемонию награждения Народной премии НГС. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн.

Картины Архипа Куинджи привезли в Новосибирск из Русского музея Санкт-Петербурга. Какие еще работы можно увидеть на выставке, читайте в репортаже НГС.