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Бизнес Народная премия НГС Певица Валерия и Андрей Малахов уже готовятся выйти на сцену «Народной премии» — как посмотреть мероприятие

Певица Валерия и Андрей Малахов уже готовятся выйти на сцену «Народной премии» — как посмотреть мероприятие

Шоу покажут в режиме онлайн

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Голосование за лучшие компании завершилось вчера, сегодня назовут победителей

Сегодня, 22 мая в 19:00 пройдет «Народная премия НГС», ведущие Андрей Малахов и Валерия уже готовятся выйти на сцену концертного зала имени А.М. Каца. Вживую увидят шоу лишь некоторые новосибирцы, но все желающие могут посмотреть мероприятия в режиме онлайн.

Третий год подряд прямую трансляцию «Народной премии НГС» покажут на телеприставках телевидения «Электронного города».

— Если же по какой-то причине у вас не получится посмотреть прямой эфир, запись будет доступна для просмотра несколько дней. Ищите карточку с логотипом премии в лаунчере вашей приставки, — рассказал руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин.

Трансляция премии начнется в 19:00

Посмотреть трансляцию можно и в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Эфир начнется 22 мая в 19:00. Трансляцию покажут и в социальных сетях НГС на YouTube канале и во «ВКонтакте». Присоединяйтесь к мероприятию из любой точки.

Голосование за лучшие компании в каждой из 10 номинаций уже закончилось, 22 мая на сцене концертного зала имени А.М. Каца объявят победителей. Есть и специальная, 11-я номинация — «Бизнес года», в ней победителя выбрала редакция НГС.

Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.

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ПО ТЕМЕ
Народная премия НГС Онлайн-трансляция Электронный город ОТС Социальные сети Мероприятие Валерия Андрей Малахов
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