Новосибирец продает неприличные стулья из интервью Павла Дурова — на одном из них пики

На изготовление таких стульев нужно около недели Источник: «Авито», скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону











Житель Новосибирска разместил на «Авито» объявление о продаже стульев, похожих на те, что заметили в интервью основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Мебель новосибирец оценил в 100 тысяч рублей.



— Те самые стулья из интервью Павла Дурова под заказ! Стулья др***** и точеный! Тематическая мебель для фотостудии, бара и т. п. 100% ручная работа. Цена за комплект из 2 стульев. Доставка бесплатно, — сказано в описании товара.

Журналисту НГС продавец объяснил, что изготовление стульев займет 5–8 рабочих дней. Для мебели мастер использует дуб, но по договорённости можно заменить материал.

Стулья «с сюрпризом», которые мелькали в интервью Дурова, обсуждают в соцсетях и СМИ. Похожие объявления о продаже такой мебели публикуют жители разных регионов России.

17 апреля вышло первое за семь лет большое интервью Павла Дурова. В разговоре Такером Карлсоном он рассказал о своем пути и главных принципах, которых придерживается в работе.

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