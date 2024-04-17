Павел Дуров дал интервью журналисту из США. Что он сказал про VK, деньги и принципы

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с создателем «Вконтакте» и Telegram, программистом Павлом Дуровым. Рассказываем, о чем они говорили Источник: Tucker Carlson / Youtube











В среду, 17 апреля, американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с создателем «Вконтакте» и Telegram, программистом Павлом Дуровым. Встреча прошла в Дубае, где миллиардер проживает в последние годы. За последние семь лет это первое интервью, которое дал Дуров.



Собрали самое важное из интервью в этом материале.



Почему Дуров покинул «Вконтакте»?

Беседа началась с обсуждения основанной в 2006 году социальной сети «Вконтакте». Это был первый крупный проект Дурова, который он создал в 21 год.

По словам Дурова, в 2011–2012 годах российская оппозиция использовала сайт для координации митингов, но он не удалял протестные группы, поскольку считает важной свободу самовыражения. При этом Павел отмечает, что не занимал чью-либо сторону.

Павел Дуров в 2012 году Источник: Tucker Carlson / Youtube











В дальнейшем Дуров не раз жаловался на давление властей и выбрал остаться верным своим убеждениям.



В 2014 году Дуров покинул «Вконтакте». Процесс расставания с детищем Павел назвал болезненным, потому что он потратил много времени и сил на ее создание. Он понимал, что оставляет комфортную жизнь, но выбрал свободу. Также Дуров подчеркнул, что приоритет в его жизни — свобода, а не деньги.

О создании Telegram

В 2013 году впервые запустился популярный мессенджер Telegram. Идея создания такой платформы пришла Дурову, когда он покидал «Вконтакте». По словам миллиардера, он захотел создать безопасный способ коммуникации, который будет защищен шифрованием.

Источник: Tucker Carlson / Youtube











Код, который позволил бы это сделать, написал его брат — Николай. Павел с теплотой отзывается о родственнике и называет его «настоящим гением». В разработке Telegram миллиардер занимался дизайном и разработкой функций.



Почему офис Telegram находится в ОАЭ, а не в США

Находясь в эмиграции, Дуров рассматривал несколько мест, где мог бы развивать новый бизнес. Но в Лондоне, Берлине и Сингапуре он столкнулся с бюрократическими трудностями. Например, в Германии по закону он не мог нанять программистов не из стран Евросоюза.

После этого Дуров думал разместить офис Telegram в Сан-Франциско. Дело в том, что именно там расположены практически все популярные технологические компании. Впечатление от города испортило уличное нападение после встречи с основателем Twitter Джеком Дорси. Трое неизвестных пытались отобрать у Дурова телефон, завязалась драка, после которой программист смог спастись бегством.

Дуров рассматривал несколько мест, где мог бы развивать новый бизнес, прежде чем выбрал ОАЭ Источник: Tucker Carlson / Youtube











Также в США Дурова обеспокоило внимание ФБР и спецслужб. Как рассказал Павел, во время последнего визита в Америку его программиста попытались завербовать для внедрения бэкдоров в Telegram. Сам миллиардер не раз сталкивался с давлением ФБР — его встречали два агента в аэропорту, а также заявлялись к нему домой. Таким образом спецслужбы США пытались использовать Telegram в своих интересах, но Дуров не хотел вступать в отношения с государством.





В итоге выбор пал на Дубай. Дуров отмечает как плюсы простоту ведения бизнеса, возможность нанимать людей со всего мира, низкие налоги и хорошую инфраструктуру. Также Павла привлекает политическую нейтральность ОАЭ.



Что Дуров думает о больших корпорациях?

Дуров также отметил, что давление на Telegram оказывают не правительства разных государств, а Apple и Google. Иногда эти корпорации ограничивают содержание некоторых телеграм-каналов и угрожают блокировкой приложения в своих интернет-магазинах. Тогда команда мессенджера пытается донести до корпораций, что мнение пользователей — законно.

— Эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне. Они ясно дают понять: если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из [своих] магазинов, — объяснил свою точку зрения Павел.

Источник: Tucker Carlson / Youtube

Дуров похвалил покупку X (бывший Twitter — Прим. ред) Илоном Маском. По мнению Павла, нововведения американского предпринимателя позитивно скажутся на всей индустрии социальных сетей.



— Во-первых, (то, что делает Маск — Прим.ред) это инновации. X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются, — рассуждает создатель Telegram.

Что ценит Павел Дуров?

Дуров ведет достаточно аскетичный для миллиардера образ жизни. По его словам, материальные ценности мало для него значат в жизни — он не владеет никакой недвижимостью, самолетами или яхтами, предпочитая им кропотливую работу над Telegram.



— Для меня главный приоритет в жизни — это моя свобода. И когда вы начинаете что-то покупать, это сначала привязывает вас к физическому местоположению. И вторая причина в том, что я люблю сосредотачиваться на том, что мы делаем в Telegram. Если я куплю дом, куплю самолет, что-то в этом роде, я буду тратить время, пытаясь сделать это хорошо. И да, это потребует много времени и усилий, — высказался он.

Я предпочел принимать решения, которые повлияют общение миллиарда людей, а не выбирать цвет сидений в доме, который увидят только я и мои родственники Павел Дуров