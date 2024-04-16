Еще пахнет духами: новосибирец продает диск с автографом певицы Валерии — он просит 7,6 миллионов рублей

В альбоме два компакт-диска и автограф певицы Источник: Avito.ru











Житель Новосибирска продает диски с автографом певицы Валерии за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.



Автор объявления написал, что альбом «Нежность Моя», в который входят два компакт-диска, является семейным трофеем и находится в его семье с 2007 года.



— Он ещё пахнет духами, что держатся почти 20 лет уже. Идеальное состояние, диски без царапин, ничего не сломано, хранилось бережно как память, — говорится в описании объявления.



Владелец альбома считает, что таких в открытой продаже осталось мало, этим объясняется столь высокая стоимость «для ценителей».

