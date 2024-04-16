НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

с-в.

 758мм 55%
Подробнее
1 Пробки
USD 94,07
EUR 99,93
Реклама

СРОЧНО

Новосибирец открыл стрельбу по подросткам

Выдвижение на Народную премию
Новый поворот в деле Линейной
Кандидаты в шорт-лист премии
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Врачи — об изнанке работы
НГС в Telegram
Развлечения эксклюзив Еще пахнет духами: новосибирец продает диск с автографом певицы Валерии — он просит 7,6 миллионов рублей

Еще пахнет духами: новосибирец продает диск с автографом певицы Валерии — он просит 7,6 миллионов рублей

На продажу выставлен альбом певицы «Нежность Моя»

170
8 комментариев
В альбоме два компакт-диска и автограф певицы

Житель Новосибирска продает диски с автографом певицы Валерии за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Автор объявления написал, что альбом «Нежность Моя», в который входят два компакт-диска, является семейным трофеем и находится в его семье с 2007 года.

— Он ещё пахнет духами, что держатся почти 20 лет уже. Идеальное состояние, диски без царапин, ничего не сломано, хранилось бережно как память, — говорится в описании объявления.

Владелец альбома считает, что таких в открытой продаже осталось мало, этим объясняется столь высокая стоимость «для ценителей».

Ранее в Новосибирске выставили на продажу деревянный Mercedes-Benz G-класса. Автомобиль за 10 миллионов рублей невозможно зарегистрировать.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Коллекционеры Валерия Автограф
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Рекомендуем
Знакомства

Николай,  29

Татьяна,  47

Виктория,  47

ЕЛЕНА,  45

Ната,  49

Viktor,  27

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление