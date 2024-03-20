Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды

— Он же ее хотел… украсть, — многозначительно говорит в «Летучем корабле» царь в исполнении Леонида Ярмольника о матросе Иване и его увлечении царевной Забавой.

Пауза между словами оказалась внушительной, а до этого нам в танцах, песнях и объятиях дали понять, что между Иваном и Забавой возникли совсем не платонические чувства. Возрастное ограничение фильма 6+. У меня разрыв шаблона: детский это контент или все же не очень? Я в итоге скривилась (и кривилась еще на паре сцен с поцелуями по-взрослому), старший сын похихикал, поняв все так, как должен понять подросток, младший ничего не понял, но картинно кривлялся и закрывал глаза. И так вся картина — на противоречиях.

