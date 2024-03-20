Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды

21 марта в кинотеатрах по всей стране с третьего захода стартует фэнтези «Летучий корабль» — снимавшаяся несколько лет экранизация одноименного советского мультика, знакомого уже трем поколениям. Того, где златовласая царевна Забава бескорыстно влюбляется в трубочиста Ивана, и он преодолевает преграды на пути к мечте. В новом фильме Ильи Учителя (его знаменитый отец Алексей выступил продюсером картины, а сводная сестра, звезда «Слова пацана» Анна Пересильд, — исполнила песенные партии царевны) смешались герои, стили, затесались включения из фильма «Морозко» Александра Роу и отсылки к модной сегодня ностальгии по 90-м. Но получилось неплохо. Почему — читайте в колонке главного редактора НГС Марины Малковой, которая побывала на предпремьерном показе.
Каждый советский мультик хорош по-своему, будь то «Бременские музыканты», «По щучьему велению» или «Летучий корабль». Это классика, на ней выросла как раз та категория зрителей, которая сейчас ведет в кинотеатры своих детей (а кто-то уже и внуков). Именно поэтому все попытки переложить старые мультики на современный лад вызывают одновременно и волну хейта, и рекордные кассовые сборы. Мы хотим, чтобы наши дети тоже познакомились с классикой и ее бессмертными композициями, но нас бесит, что все это превращают в какую-то вакханалию. Но так ли плоха вакханалия?
— Он же ее хотел… украсть, — многозначительно говорит в «Летучем корабле» царь в исполнении Леонида Ярмольника о матросе Иване и его увлечении царевной Забавой.
Пауза между словами оказалась внушительной, а до этого нам в танцах, песнях и объятиях дали понять, что между Иваном и Забавой возникли совсем не платонические чувства. Возрастное ограничение фильма 6+. У меня разрыв шаблона: детский это контент или все же не очень? Я в итоге скривилась (и кривилась еще на паре сцен с поцелуями по-взрослому), старший сын похихикал, поняв все так, как должен понять подросток, младший ничего не понял, но картинно кривлялся и закрывал глаза. И так вся картина — на противоречиях.
Картинка
Сначала мы видим очень дорогие костюмы, на которые явно бросили добрую часть бюджета фильма. Как объяснили в пресс-службе студии «Союзмультфильм», почти все костюмы — из шуйского ситца, всего разработали более 300 принтов. К примеру, на мантии Царя можно заметить принт из портретов актера Леонида Ярмольника в короне. Реально красиво, дорого — прямо по-голливудски.
И тут же — традиционно российская слабая картинка, целиком нарисованная на компьютере. Практически ни одной живой сцены на природе — в море, в горах или на обрывистом острове, где стоит Царство — мы не увидим. Как выяснилось, действительно, практически все съемки прошли в павильонах, кроме нескольких сцен в лесу и на болоте. Вспомнили «Пиратов Карибского моря» — поплакали.
Музыка
Легендарная классика Дунаевского и Энтина в современной обработке, голоса кумиров молодежи — репера Feduk и звезды «Слово пацана» Анны Пересильд — в партиях Забавы и Ивана. Звучат хорошо, по-новому. Не совсем понятно, почему не могли спеть сами актеры или почему Пересильд и Федука не позвали на главные роли.
Резануло другое: зачем перебивать музыкальные партии посторонними намеренно усиленными звуками? Например, свистом или гулом летящих и падающих предметов, которые кидает Забава. Смотрелось странно.
В то же время картину явно освежили, оживили и наполнили своей атмосферой хиты 90-х. Здесь и «Хоп-хей» Агутина, и «Ветер знает» группы Браво, «Верхом на звезде» Найка Борзова и даже «На заре» группы «Альянс». Полина Гагарина, сыгравшая в картине волшебницу Мисс Джейн (внучку бабок-Ёжек) — роль, придуманную специально дня нее — и вовсе спела кавер на трек «Туда» Михея и Джуманджи. Мешанина? Да. Но в этот раз она ничуть не мешает.
Герои и образы
Если вы представляете себе сказочных Ивана и Царевну, то вы увидите в Иване и Забаве именно этих актеров. Порой начинает казаться, что они чересчур милые, хочется увидеть какой-то изъян у Ивана или хотя бы нос с горбинкой у царевны. Кстати, в советском мультике ни Ивана, ни его пассию очень симпатичными не назовешь. Но нет — Иван тут с ямочкой на подбородке, широкими плечами и вообще весь такой секси. Царевна — туда же. А вот Андрей Бурковский в роли Поля — напротив, идеальный злодей.
Водяной в исполнении Сергея Гармаша — абсолютно прекрасен. Он харизматичен и максимально похож на прообраз, озвученный Анатолием Папановым.
Но то же нельзя сказать про Соловья-разбойника в исполнении Анны Уколовой. И причина в том, что новый персонаж, образ которого ввели специально для фильма, максимально кринжовый. Рото-клюв и куриные ноги при теле человека — то ли ворон, то ли дятел… О том, что это Соловей-разбойник, я прочитала уже после. Полину Гагарину в роли женщины в клетке — той самой волшебницы — я узнала не сразу, но это, пожалуй, плюс.
Действие
Сюжет 18-минутного мультика расширен до полуторачасового фильма, дополненного сюжетами из русских народных сказок, а иногда и сценами из старых фильмов. Так, из фильма «Морозко» 1964 года мы можем увидеть в «Летучем корабле» эпизод, где Баба Яга с деревьями хотят съесть Ивана, зажарив в печи. Тут же есть и клубок-проводник (правда, больше похожий на покемона), и Жар-птица мисс Джейн, пойманная Полем и принесенная в подарок за царевну — отсылка к сказке об Иване Царевиче и Сером волке. В общем, чего-то принципиально нового ждать не стоит. Но на то это и сказка — все сюжеты каждый знает наизусть.
Надо сказать, смотрится фильм не слишком нудно даже для взрослых, а дети и вовсе сидели, раскрыв рты. Но это не 6+, и вести на сказку первоклашек не стоит. Там действительно есть и сцены для школьников постарше, и шутки на грани, и слишком крупный план финального поцелуя Забавы и Ивана. Зато — про любовь.
Кстати, НГС подробно рассказывал об Андрее Бурковском, который родом из Томска. Мы писали о его жизни, ролях и отъезде из России.