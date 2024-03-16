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Неожиданно и жестко: с шоу «Голос» выставили автора гимна «Пацанок» и протеже Тимати

Полина Гагарина сделала свой выбор

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В первом «Поединке» сошлись Инна Евтушенко и Дана Соколова

Полина Гагарина, которая недавно заявляла о том, что собирается завязать с концертной деятельностью и уйти на песенную пенсию, продолжает выбирать исполнителей на шоу «Голос» (16+). В новом сезоне уже закончились слепые прослушивания, и настало время «Поединков», где участники выступают дуэтами, а наставники выбирают, кого из конкурсантов оставить, а кто покинет проект.

На этом этапе наставники уже сидят лицом к конкурсантам (а не спиной, как это происходит на слепых прослушиваниях), чтобы оценить не только голос и глубину вокала, но также умение вести себя на сцене и другие нюансы исполнительского мастерства.

Первыми в новом этапе выступили девушки из команды Полины Гагариной — Инна Евтушенко и Дана Соколова исполнили «Розу чайную» на манер песни It's Raining Men в рок-обработке.

Дана Соколова, не привыкшая к подобным аранжировкам и работающая в более альтернативном стиле, на фоне Инны Евтушенко немного потерялась, но перед наставницей Полиной Гагариной в любом случае стоял нелегкий выбор.

— Кого бы она ни выбрала сейчас, это было бы неожиданно, и это было бы жестко, — отметила ведущая шоу Яна Чурикова.

В результате Полина Гагарина оставила в проекте Инну Евтушенко.

— Ничего нет лучше своего материала и своих песен, там ты можешь передавать свое настоящее, и мне кажется, это намного важней, — сказала Гагарина напоследок Дане Соколовой.

Впервые публика узнала о Дане Соколовой в 2015 году, когда она принимала участие в шоу «Молодая кровь» (16+) на канале СТС. Продюсером проекта выступал Тимати, который после пригласил Дану в свой лейбл. Больше всего Дану стали узнавать после того, как она записала саундтрек к шоу «Пацанки» (16+) и хит «Индиго», который вскоре стал ее визитной карточкой.

А вы бы за кого отдали свой голос?

За Инну Евтушенко
За Дану Соколову
ПО ТЕМЕ
Музыка Шоу Голос Дана Соколова Инна Евтушенко Полина Гагарина Первый канал
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