За деньги нет: в Новосибирске отменили концерт Инстасамки

Мир любителей музыки этой весной вновь переживает потрясения: по нему сначала проехались отменами артистов из-за позиции по СВО, затем случилась «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, а потом в социальных сетях появился новый список «запрещенных» артистов. Список этот, правда, никем официально не подтвержден, но в два раза больше предыдущего. Ранее НГС изучил, кто из артистов попал новый список, какие организации в Новосибирске пытаются отменять звезд и как сейчас обстоят дела с концертами.

