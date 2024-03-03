За деньги нет: в Новосибирске отменили концерт Инстасамки

В Новосибирске отменили концерт скандально известной поп-певицы Инстасамки — ее совместное выступление с Moneyken должно было состояться 31 марта в Blablabar. О том, что мероприятие не состоится, НГС сообщили в заведении 3 марта.
— Концерт отменён по инициативе артиста. Причины нам не объяснили, — сказала пиарщица Blablabar в Новосибирске Полина Никулина.
Накануне, 2 марта сама Инстасамка (в миру Дарья Зотеева) в своем телеграм-канале заверила, что отменные концерты не связаны с содержанием ее песен и каким-либо давлением со стороны.
— Информация по концертам: мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому RICH WITCH которое вы сможете увидеть в начале 25 года. Никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания моей музыки нет, — написала Инстасамка.
Инстасамку называют королевой хайпа, скандалисткой и кумиром молодежи. Широкую известность она получила за резкие высказывания, эпатажный внешний вид и скандальные тексты в песнях. И хотя личность она неоднозначная, ей удалось завоевать любовь миллионов поклонников танцевальной музыки. Самая популярная песня Зотеевой — «За деньги да». Как простая девчонка из Тобольска этого добилась — читайте в нашем профайле.
В мае 2203 года счета Зотеевой были заблокированы ФНС. Это произошло на фоне сообщений о создании «черного списка инфоцыган», куда вошли блогеры, которые, по мнению правоохранителей, могли пренебрегать обязанностью по уплате налогов.
Мир любителей музыки этой весной вновь переживает потрясения: по нему сначала проехались отменами артистов из-за позиции по СВО, затем случилась «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, а потом в социальных сетях появился новый список «запрещенных» артистов. Список этот, правда, никем официально не подтвержден, но в два раза больше предыдущего. Ранее НГС изучил, кто из артистов попал новый список, какие организации в Новосибирске пытаются отменять звезд и как сейчас обстоят дела с концертами.