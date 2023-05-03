Инстасамка покинула Россию на фоне новостей о блокировке ее банковских счетов — подробности

Операции по счетам Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, заблокированы ФНС. Это произошло на фоне сообщений о создании «черного списка инфоцыган», куда вошли блогеры, которые, по мнению правоохранителей, могли пренебрегать обязанностью по уплате налогов. Тогда же появилась информация, что Зотеева улетела в Дубай.
Инстасамка прославилась в 2019 году после публикации скандальных видео, некоторые из которых оказались инсценировками. Позже произошел целый ряд реальных скандалов. Так, Зотеева выгнала из квартиры визажисток, назвав их «нищим обслуживающим персоналом», и разбила окно в такси.
Историю становления одиозной интернет-знаменитости смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Правоохранители заинтересовались финансами блогеров этой весной. В марте Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем узнали, что в их отношении возбуждено уголовное дело, пара обвиняется в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. А утром 27 апреля силовики задержали «королеву марафонов» Елену Блиновскую.