«Не хватило финансов на жилье в Москве». Что стало с главным «народным лекарем» Геннадием Малаховым и как он живет сейчас

Чем известен Геннадий Малахов

«Народный лекарь» получил популярность благодаря своим книгам, в которых рассказывал о нетрадиционных методах лечения. В середине 90-х люди настолько заинтересовались этой темой, что готовы были часами стоять в очередях книжных магазинов. Очень быстро тираж печатного издания достиг миллиона. Читатели пользовались советами от «доктора» Малахова и рассказывали о волшебном исцелении.

Идея пропаганды здорового образа жизни пришла к телеведущему, когда он сам в молодом возрасте столкнулся с заболеванием миндалин. По словам Малахова, вылечил его некий Юрий Петрович, научивший его «правильно» дышать и порекомендовавший заниматься йогой.