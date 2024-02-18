«Не хватило финансов на жилье в Москве». Что стало с главным «народным лекарем» Геннадием Малаховым и как он живет сейчас

69-летний ведущий программ о народной медицине Геннадий Малахов после долгого затишья вновь появился на телеэкранах. Легендарное возвращение произошло на передаче у его однофамильца Андрея Малахова. После резкого завершения карьеры СМИ писали о его голодовке и попытке суицида. Выясняем, как сейчас живет народная звезда, на восемь лет пропавшая с ТВ.
Чем известен Геннадий Малахов
«Народный лекарь» получил популярность благодаря своим книгам, в которых рассказывал о нетрадиционных методах лечения. В середине 90-х люди настолько заинтересовались этой темой, что готовы были часами стоять в очередях книжных магазинов. Очень быстро тираж печатного издания достиг миллиона. Читатели пользовались советами от «доктора» Малахова и рассказывали о волшебном исцелении.
Идея пропаганды здорового образа жизни пришла к телеведущему, когда он сам в молодом возрасте столкнулся с заболеванием миндалин. По словам Малахова, вылечил его некий Юрий Петрович, научивший его «правильно» дышать и порекомендовавший заниматься йогой.
Тысячи восторженных отзывов читателей помогли писателю попасть на телевидение. В 2006 году «народному целителю» предложили стать ведущим передачи с новым форматом, где основной темой были нетрадиционные методы лечения. В ней Геннадий Петрович советовал избавляться от заболеваний с помощью керосина, яичной скорлупы и других непривычных «медикаментов».
В студии Малахов изготавливал лекарства и делился упражнениями для поддержания тела в тонусе. Отличалась передача и тем, что в каждом выпуске телеведущий давал советы, разработанные с учетом лунного календаря.
Несмотря на большой успех передачи врачи были категорически против данных рекомендаций: они называли Малахова всего лишь шарлатаном. Однако это не помешало «целителю» поработать на нескольких телеканалах. Критика была и со стороны коллег. Так, в 2019 между Еленой Малышевой и Геннадием Малаховым разгорелся конфликт из-за нетрадиционной медицины.
— Наши пути с Геннадием Малаховым давно разошлись, — поделился в беседе с MSK1.RU cоведущий передачи «Малахов+» Василий Генералов. — Шарлатаном Малахова не считаю, за 14 лет я осознанно провел множество исследований, которые показали, что народная медицина действительно эффективна в некоторых случаях.
Почему резко исчез
В 2010 году Геннадий Малахов напугал своих фанатов. Сначала он не появился на съемках «Малахов+», а вскоре соседи «доктора» рассказали, что он пытался покончить жизнь самоубийством. Резкая популярность привела к стремительному выгоранию. Передача прекратила свое существование.
— У меня не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу дальше. В последнее время она стала тяжелой для восприятия и потеряла подлинную народность, — рассказывал в одном из интервью телеведущий.
Выдержав небольшую паузу, целителю предложили съемки в новом шоу «В гостях у Геннадия Малахова» на Восьмом канале. Ее слоганом была фраза «Не навреди!», хотя говорили всё о той же народной медицине. Что-то в очередной раз не сложилось, и Малахов уехал на Украину. Там он появился в качестве ведущего программы «Здоровенькі були з Малаховим», но долго не задержался и вернулся обратно в Россию.
Вскоре Геннадий Малахов полностью исчез из информационного поля, переехав на малую родину, в Ростовскую область. Он завел YouTube-канал и продолжил делиться советами по исцелению.
— Они были коллегами с Ангелиной Михайловной Вовк (соведущая программы «Доброго здоровьица!» на Первом канале. — Прим. ред.), но сейчас не встречаются, только иногда созваниваются друг с другом, — рассказала MSK1.RU директор телеведущей Светлана Торгало. — Никакую затворническую жизнь, как говорят, он не ведет. Знаем, что у себя [в Ростовской области] пишет книги.
Жизнь «народного лекаря» сегодня
На днях «народный целитель» решил всё-таки напомнить о себе и появился в программе «Малахов». Сейчас Геннадий Петрович находится в отличной для своего возраста форме. Секрет такого успеха он объясняет любимой народной медициной. Утро Малахов начинает правильно — со стакана теплой воды, затем отправляется в собственный спортзал и поднимает по 1 тонне.
— Чувствую себя прекрасно, живу нормально. Мне уже скоро пойдет восьмой десяток. Внуки есть: две девочки и один мальчик. А в Москву я так и не переехал, — рассказал он, появившись впервые за долгое время на ТВ.
Телеведущий пояснил, что всё еще не приобрел недвижимость в Москве, потому что «стоимость запредельная». Зато похвастался своим домом под Каменске-Шахтинском в Ростовской области, который построил на гонорары от книг и телепередач. Кроме комнат для всех членов семьи внутри есть библиотека со спортзалом.
— Я очень рад, что Геннадий Малахов вернулся в эфир, правда, не знаю, на постоянной основе или это одна была программа у Андрея Малахова. Считаю, что это хорошая идея. Я участвовал в нескольких выпусках «Малахов+». Он достаточно простой в плане своего телевизионного образа, — прокомментировал возвращение народной звезды певец Прохор Шаляпин в беседе в MSK1.RU.
Без угощений «народный доктор» телезрителей не оставил. Приготовил для всех сок по фирменному рецепту, предупредив, что перед употреблением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
— Мой сок способствует выработке красных кровяных телец. Это сок яблок, плюс 1 чайная ложка свеклы. Пью каждый день фирменный коктейль и не болею, — объяснил Малахов.
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