«Не каждый взрослый столько зарабатывает»: звезда «Слова пацана» — о гонорарах и драке с учителем

«Не каждый взрослый столько зарабатывает»

В кино Гриша попал в восемь лет. Причем, как это часто бывает, совершенно случайно. Главное в этом деле, считает актер, — оказаться в нужное время в нужном месте.

— Никто не думал, что я буду сниматься в кино, об этом даже речи не шло. Я сидел, ел салат, — рассказывает Гриша. — У меня сестра захотела в актерскую школу пойти. Так как я всё время что-то крушил дома, в футбол играл «диван — это ворота», я всегда отбитым был, и меня взяли с собой. И там сидела руководительница этой школы, сказала, что я харизматичный. Я говорю, ну окей, давайте попробуем. Вот я и попробовал. Сестра ушла, я остался.

