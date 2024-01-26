«Не каждый взрослый столько зарабатывает»: звезда «Слова пацана» — о гонорарах и драке с учителем

Сериал «Слово пацана» (18+) так прогремел на всю страну в конце прошлого года, что эхо того грохота до сих пор разносится с разных сторон. Со времени выхода первой серии мы успели близко познакомиться не только с киногероями, но и с актерами, исполнившими их. Тем не менее остались те, кто не так часто попадал в звездные сводки. Один из них — Гриша Дудник. В сериале он сыграл Искандера — увесистого приятеля Андрея «Пальто», который довольно быстро стал его заклятым врагом. В интервью ресторатору (и с недавнего времени блогеру) Андрею Третьякову Гриша рассказал, что общего у него с Искандером, что он выбрал между учебой и школой (парню сейчас 15 лет) и что не так с государственными школами.
«Не каждый взрослый столько зарабатывает»
В кино Гриша попал в восемь лет. Причем, как это часто бывает, совершенно случайно. Главное в этом деле, считает актер, — оказаться в нужное время в нужном месте.
— Никто не думал, что я буду сниматься в кино, об этом даже речи не шло. Я сидел, ел салат, — рассказывает Гриша. — У меня сестра захотела в актерскую школу пойти. Так как я всё время что-то крушил дома, в футбол играл «диван — это ворота», я всегда отбитым был, и меня взяли с собой. И там сидела руководительница этой школы, сказала, что я харизматичный. Я говорю, ну окей, давайте попробуем. Вот я и попробовал. Сестра ушла, я остался.
Несколько лет съемки в кино были для подростка развлечением. Но три года назад, во время съемок нового сезона сериала «Патриот» (16+), он почувствовал, что хочет связать с этим свою жизнь.
— Я тогда понял, что у меня много смен, каждый день, я приезжаю как профессиональный человек настоящий, а не как ребенок. В семь утра на площадку, даже раньше, меня гримируют, я учу текст, всё делаю. А до этого такого не было, — признается Гриша.
Сегодня в биографии актера десятки ролей самого разного масштаба. Конечно, начинал Гриша с массовки. Но уже тогда, по его признанию, получал «хорошие для ребенка деньги».
— Я и сейчас зарабатываю хорошие деньги. Не буду говорить сумму, но не каждый взрослый столько зарабатывает, — рассказывает Гриша.
Суммы гонораров актер не озвучивает, потому что их нельзя разглашать.
«Я ушел из государственной школы, потому что подрался с учительницей»
До недавнего времени Гриша учился в государственной школе, но там у парня произошел конфликт с педагогом, и он перевелся в частную.
— В частной школе и учителя более лояльно относятся, и добрее. Не в плане, что они ставят пятерки за бабки, а они могут не обзываться, — рассказывает актер. — Я ушел из государственной школы, скажу честно, потому что я подрался с учительницей. Просто я вспыльчивый. Потасовочка была. Она обозвала меня. Дебил или баран, что-то такое. И я стоял в полиции на учете после этого.
Учеба в частной школе совпала с активными съемками в кино, и из-за работы Гриша перешел на домашнее обучение. Теперь только готовится к экзаменам, которые нужно будет сдать летом.
— У меня этот год экзаменационный, я в девятом классе, и я готовлюсь только чисто к экзаменам, я не трогаю остальные предметы, — рассказывает актер. — Я буду до десятого, буду экстерном заканчивать. Сейчас сдаем ОГЭ, а через год, следующим летом, сдам ЕГЭ. Потом я буду поступать в театральный.
Выбор вуза у молодого человека точно такой же, как и у всех, кто мечтает стать актером. Это так называемая «золотая пятерка» — ГИТИС, ВГИК, Театральный институт имени Щукина, ВТУ им. Щепкина и школа-студия МХАТ. Гриша говорит, что будет подавать документы в каждое из этих учебных заведений, а потом будет выбирать из тех, куда пройдет, но в приоритете — институт имени Щукина. Правда, Гриша опасается, что из-за известности и опыта поступить ему туда будет сложнее, чем если бы он был ноунеймом.
— Потому что всё-таки «театральный» — это ключевое слово. Мастера обычно не любят тех, кто приходят уже такие медийные. Если ты скажешь на туре при поступлении, что у тебя столько-то работ в кино — всё, ты уже не поступил, — признается актер. — И меня все стебут с этим. Друзья и знакомые, которые уже закончили театральный, сейчас снимаются, говорят: «Да, тяжело тебе будет поступить».
«Я готов был всех убить»
Актеры «Слова пацана» по разному говорят о том, как они получили свои роли. Кому-то достался герой, на которого они и не рассчитывали, кто-то моментально получил свою роль. Например, Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль, говорила, что режиссер Жора Крыжовников сразу «увидел химию» между ней и Рузилем Минекаевым, сыгравшим Адидаса Младшего, и она безоговорочно попала в проект. А вот Грише Дуднику кастинг дался трудно. На первых пробах, с кастинг-директором, он прогнал сцену, ее записали на камеру, показали режиссеру и вскоре пригласили на кастинг с Жорой Крыжовниковым.
— Это были невероятно тяжелые пробы, потому что в этот момент у меня была порвана барабанная перепонка, — признается Гриша. — Но это, на самом деле, было смешно. Сидит Андрей Николаевич, я говорю: «Здрасьте, можете погромче говорить, потому что я не очень хорошо слышу, что вы говорите». Он начал смеяться сразу. На меня смотрит, я стою, он смеется. Мы прошли сцену, и буквально через два дня мне сказали, что меня утвердили. Но я очень много готовился к этим пробам. После первого кастинга я вышел разъяренный такой, весь красный, потому что роль была такая, что скандал был между Искандером и Андреем, сцену мы прогоняли, и я такой вышел, готов был всех убить. Я готовился к конкретному герою.
«Ребята, я не Искандер»
В итоге Гриша так хорошо влился в роль своего героя, что его стали часто путать с Искандером. Однажды даже случайные прохожие предъявили ему претензию за то, что он отбирал деньги у Андрея «Пальто», которого сыграл Леон Кемстач.
— Я один шел по улице, меня вот так за плечо поворачивают, говорят: «Чё ты у Андрея три рубля отжимал?» Мы даже с Леоном проводили прямой эфир, где говорили: «Ребята, я не Искандер, он не Андрей, это всё сериал». Многие люди не могут отличить сериал от реальности. В Инстаграме (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) мне пишут: «Всё, отписка, потому что ты отжимал деньги». Зла, ребята, я не держу.
По словам Гриши Дудника, зрители вообще часто путают происходящее в сериале с реальностью. И такие люди, по его словам, недалеко ушли от тех, кто романтизирует подобные сериалы. Как ни странно, одним из таких людей, которые обвиняют кино в том, что оно разлагает общество, оказался даже один «влиятельный человек» — его репетитор по математике. На одном из занятий она стала обвинять актера в том, что из-за «Слова пацана» мальчики стали бриться налысо и говорить всем, что они чушпаны.
— И родители тоже: «Ой, там мама сильно переживает». Мы вообще-то это делали для того, чтобы наоборот показать, как это было плохо и чтобы этого не было. А те, кто романтизирует это, просто неадекваты какие-то, — заступается за сериал актер.
О том, что интересует современных школьников, Гриша хорошо знает, потому что сам один из них. Но актер признается, что со сверстниками особенно не общается. Потому что у них «разные интересы и совершенно разные подходы к жизни».
— Они не читают книжки практически. Для меня это странно. Потому что я достаточно много читаю, и мне не особо есть что с ними обсудить. Они считают, что то, что читаю, слушаю (The Beatles, Scorpions, AC/DC) и смотрю — это зашквар, — охарактеризовал поколение актер.