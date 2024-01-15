Негативщик или трудяга? Вспомните, на какой стороне кровати вы спите — и мы угадаем, что вы за человек на самом деле

— Позитивный взгляд на жизнь позволяет «левым» справляться с большой рабочей нагрузкой, они легче переживают стресс, — заключает эксперт. — Те, кто спит слева, в целом спокойнее, чем их партнер в кризисе, и более уверены в себе.

Также сообщалось, что те, кто спит на левой стороне, имеют более высокий уровень удовлетворенности работой, чем те, кто спит справа. При этом спящие справа мыслят более приземленно и готовы к худшему сценарию развития событий.