Портрет молодого инфарктника: кардиологи рассказали, кому точно грозит сердечный приступ

Утренняя зарядка

— Плюсов у этого ритуала очень много: дисциплинирует, повышает уровень серотонина и бодрости — дает команду мозгу, что наступил день, — рассказывает врач-кардиолог Александр Казаченко. — В конце концов, зарядка помогает поддерживать свою физическую форму. Но и без минусов не обошлось. Если вы никогда не блистали спортивными талантами — организм нужно приучать к зарядке постепенно, начиная с малого. А если вы не выспались, то интенсивная физическая нагрузка после пробуждения может «ударить» по сердечно-сосудистой системе. Скачки пульса и артериального давления повышают шансы на инсульт или инфаркт. Особенно у немолодых людей.

