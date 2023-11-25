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Всё бесит? Проверьте почки! Врачи назвали опасные диагнозы, симптомом которых может быть раздражительность

Разбираемся, как понять, что ваш характер испортился не просто так

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Иногда «испортившийся характер» меняется, если просто выспаться, а иногда нужна помощь врача

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Иногда все вокруг как будто специально бесят — в магазине нахамили, на дороге подрезали, на работе начальник прицепился, ребенок порвал новые ботинки, и даже кот именно в этот день решил нагадить мимо лотка. К сожалению, у всех нас бывают плохие дни, и это нормально. А вот когда вас или кого-то из близких всё вокруг раздражает постоянно — это уже повод задуматься: раздражительность может оказаться симптомом серьезного заболевания.

Причины «неровного» эмоционального фона подразделяются на три группы — физиологические, психологические факторы и различные заболевания.

— Раздражительность может быть признаком переутомления или сопутствующим симптомом хронической патологии, например болевого синдрома, — говорит врач-невролог «Новой больницы», кандидат медицинских наук Наталия Гурарий. — В любом случае, если она приводит к снижению работоспособности, нарушению сна или проблеме коммуникации с другими людьми, это повод обратиться к врачу.

Обратиться к врачу имеет смысл не только в том случае, если раздражительность становится причиной конфликтов — можно неплохо держать себя в руках, но внутри всё равно злиться. Если человек пребывает в таком состоянии часто, то стоит обратиться за консультацией.

— Гормональная система напрямую влияет на наше настроение, как и наоборот, — говорит врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Алена Вавилова. — Беспричинное раздражение и даже агрессия могут указывать на сбои в работе щитовидной железы: так проявляется избыточное количество тиреоидных гормонов и снижение нормы ТТГ. Стимулировать состояние раздражения у женщин может и переизбыток тестостерона, а у мужчин — заболевания мочеполовой системы. Говорить о том, что раздражительность напрямую связана с гормонами, также может «кортизоловый животик»: когда даже при высоком уровне физической активности жир скапливается в области живота — его накоплению способствует повышенный уровень гормона кортизола.

Дефициты витаминов и некоторых микроэлементов тоже влияют на работу нервной и эндокринной систем и, как следствие, негативно сказываются на настроении. Алена Вавилова советует обращать внимание на показатели витаминов группы B, йода, цинка и магния.

— Также раздражительность может возникнуть из-за феохромоцитомы — болезни надпочечников, которая проявляется кризом — резким повышением артериального давления, — говорит эндокринолог.

Кроме того, к повышенной раздражительности приводят дефициты таких гормонов, как мелатонин и серотонин. Эндокринолог говорит, что для правильной выработки мелатонина необходимо соблюдение режима: ложиться спать не позже полуночи, поскольку его максимальный выброс происходит до 4 утра. А мелатонин, в свою очередь, способствует выработке серотонина — гормона радости.

Если, несмотря на все попытки ложиться вовремя, засыпаете вы всё равно поздно, придется восстанавливать режим дня. Для начала нужно освоить так называемую гигиену сна — простые правила, которым нужно следовать, чтобы высыпаться. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время, ограничить двигательную нагрузку и умственную деятельность как минимум за час до сна, не употреблять алкоголь, чай или кофе за пару часов до сна. Курить перед сном врачи не советуют, зато советуют проветривать комнату: понижение температуры и свежий воздух будут способствовать засыпанию. Если же это не помогает, то стоит о своих проблемах со сном поговорить с доктором.

— Бывает, что человек так трактует свое состояние, что у него просто много работы или что он не успевает справляться с делами днем, а на самом деле у него есть состояние, в рамках которого нарушен сон, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — Часто при депрессиях наблюдается нарушение ритма сна и недосыпание. Люди пытаются принимать какие-то лекарства, которые фармацевт посоветует без решения врача, или травы. Но если это депрессия, то это не поможет.

Кстати, еще одним симптомом депрессии может быть как раз раздражительность. Кроме того, раздражительность, наряду с тревогой и апатией, может быть одним из первых проявлений болезни Альцгеймера — еще до появления проблем с памятью. В качестве симптома раздражительность также может сопутствовать заболеваниям печени, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.

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