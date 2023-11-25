Всё бесит? Проверьте почки! Врачи назвали опасные диагнозы, симптомом которых может быть раздражительность

Обратиться к врачу имеет смысл не только в том случае, если раздражительность становится причиной конфликтов — можно неплохо держать себя в руках, но внутри всё равно злиться. Если человек пребывает в таком состоянии часто, то стоит обратиться за консультацией.



— Гормональная система напрямую влияет на наше настроение, как и наоборот, — говорит врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Алена Вавилова. — Беспричинное раздражение и даже агрессия могут указывать на сбои в работе щитовидной железы: так проявляется избыточное количество тиреоидных гормонов и снижение нормы ТТГ. Стимулировать состояние раздражения у женщин может и переизбыток тестостерона, а у мужчин — заболевания мочеполовой системы. Говорить о том, что раздражительность напрямую связана с гормонами, также может «кортизоловый животик»: когда даже при высоком уровне физической активности жир скапливается в области живота — его накоплению способствует повышенный уровень гормона кортизола.

