Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

«Когда такие люди экономят — это очень обидно и противно»

Водитель такси Евгений рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, как компания молодых людей заказала машину на курорт «Роза Хутор» из Адлера и всю дорогу они считали, как им дешевле вернуться обратно — на «Ласточке», такси или автобусе. Недорогое жилье они сняли у моря, и каждый день им нужно было добираться в горы. При этом водитель вез четырех человек на заднем сиденье. От микроавтобуса они отказались, потому что он дороже на 150 рублей.

— Я не хотел их везти, потому что на заднем сиденье вмещается только три человека, но они меня уговорили. Обещали доплатить 100 рублей. Всю дорогу они считали эти копейки, решали, как им ехать обратно. Выходило, что на такси дешевле. В результате, когда я их привез, они не только не доплатили, но и на 100 рублей меньше мне дали. Якобы у них не оказалось налички больше, — рассказал Евгений.