20 обжигающих фото главных красоток 2023 года: они согреют вас в самый лютый мороз

Если вы так же, как и мы, околели уже от первых дней нового года, мы знаем, что вас точно согреет. Это шесть умопомрачительных девушек, которые стали первыми в конкурсах красоты 2023 года. Вы только посмотрите на эти снимки. А потом расскажите, насколько вам удалось согреться по шкале от одного до «дайте еще больше конкурсов красоты».

