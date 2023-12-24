Море — это спокойствие, а кошка — хитрый противник: что значат символы из снов и стоит ли им верить

— В результате во сне у части людей действительно происходит глубокое понимание предстоящих событий. Связано это с тем, что мозг постоянно формирует образы будущего, и часть из них — во сне. Поэтому вещие сны бывают, — рассказал психотерапевт. — Люди могут запомнить сон и обнаружить, что некоторая часть важных событий соответствует материалу сна. Зная об этом, люди иногда придают мистическое значение снам.

В некоторых случаях вещие сны вполне объяснимы. Например, если студент готовится к сессии, то вполне возможно, что ему приснится, что он либо сдаст экзамены, либо — завалит. Так как и в реальной жизни исхода сессии только два, то вполне вероятно, что приснившийся вариант сбудется.