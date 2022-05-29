Секс с бывшим: почему женщинам снятся эротические сны?
5 основных причин — объясняет сексолог
Возможно, у вас депрессия или ваше подсознание яростно протестует. А может быть, вам просто скучно
Каждой девушке и женщине снятся эротические сны. Часто такие сновидения объясняют недостатком сексуальной жизни, но это не всегда так. Секс во сне не имеет какого-то особенного смысла. Если женщине приснился сон, в котором она занимается сексом с незнакомым мужчиной, это не значит, что она хочет поменять партнера или изменить мужу. Стоит ли беспокоиться из-за таких сновидений? Мы спросили об этом у экспертов.
Психолог Антонио Задра из Монреальского университета провел опрос среди 3500 женщин и мужчин. Выяснилось: современные женщины всё чаще видят эротические сны. 8% таких снов связаны с любовными играми, а в 20% случаев дамы во сне наблюдают половой акт. Вот еще факты: 4% женщин во сне испытывают оргазм, 15% мечтают о своих бывших, которые присутствуют во сне в качестве любовников. А 40% во сне доводилось заниматься сексом с публичным человеком.
— Видеть эротические сны — нормально и очень естественно. Есть ряд причин, почему и для чего они нам снятся. Их не стоит бояться, к ним нужно прислушиваться и понять, о чем они говорят и на что нужно обратить внимание в жизни, — говорит психолог-сексолог Марина Протопопова.
Причина № 1 — эмоциональная разгрузка
— К сожалению, в голове современной женщины слишком много запретов, рамок, страхов, и в реальной жизни она просто не дает проявиться всем тем эмоциям, которые копятся. Как итог — может присниться сон, в котором секс будет в достаточно яркой форме, и, вероятнее всего, случится оргазм во сне. Наша психика устроена так, что она обязательно найдет выход эмоциям, — уточняет эксперт.
Причина № 2 — незавершенность
— Бывает, что любовные отношения заканчиваются не так, как нам хотелось бы. И со временем вроде бы всё забывается, но потом раз — и яркий эротический сон с бывшим. И что делать? Как реагировать? Нормально, абсолютно нормально, опять всё та же психика дает возможность завершить отношения, пусть даже и во сне, — разъясняет Марина Протопопова.
Причина № 3 — внутренний протест
Эксперт объясняет, что, если во сне у вас случается секс с неприятным человеком, это выражение внутреннего протеста перед жизнью, которую вы ведете. Это говорит о том, что нужно что-то поменять и задуматься о себе.
Причина № 4 — свобода
— Если у вас депрессия или состояние выгорания, вам может присниться эротический сон, где вы — жертва. Секс — яркий, а сон, как правило, хорошо запоминающийся. После такого сна очень важно понять, где и в каких ситуациях «я — жертва», и задать себе вопрос: «Для чего мне это?», — говорит Марина Протопопова.
Причина № 5 — скука
— Если вам скучно и хочется эмоций, тоже может присниться эротический сон. В этом случае секс во сне будет такой, о каком «стыдно» рассказывать. Это говорит о том, что я «не разрешаю» себе такого испытывать и так себя вести в реальной жизни, поэтому «отыграюсь» во сне, — объясняет эксперт причину.
Толкование снов
Если вам снится, что во сне вы вступаете в романтические отношения с доминантной фигурой, то это может означать бессознательное желание близости с этим человеком, но невозможность этого ввиду социальной иерархии. Есть чувства и эмоции к этому человеку (например, влюбленность), но в силу разных обстоятельств вы вынуждены это скрывать. Также такие сновидения могут означать желание обрести власть над этим человеком через сексуальную близость. Особенно если такой сон снится женщине. Например, она считает, что это самый действенный способ управления другим человеком.
— Тут важно осознать свои истинные чувства, которые вы испытываете по отношению к этому человеку. Разрешить себе иметь эти чувства. Важно не душить их, не отгораживаться от них, а просто позволить им быть. Любые чувства и эмоции — это часть нас, и не нужно пытаться от них отгородиться. Важно принимать любые свои чувства и эмоции. Нужно ли говорить о своих чувствах человеку, который их вызывает, — зависит от ситуации, — объясняет психолог Ирина Мамаева.
Если женщине снится сон, где она предстает в мужском обличье, это может означать желание быть более властной и решительной. Секс со знакомым мужчиной может означать, что вас привлекают душевные качества этого человека и вам бы хотелось, чтобы ваш реальный партнер походил на него. Секс с незнакомцем может намекать, что ваша жизнь слишком однообразна и в ней следует что-то поменять. Секс на глазах у публики: возможно, это сигнал, что в вашей жизни не всё гладко, вы испытываете дискомфорт, и совсем не обязательно в интимной сфере. Сон, в котором вы занимаетесь сексом с партнером того же пола, может сигнализировать о том, что вам не хватает ласки и нежности. Если во сне женщина изменяет своему мужу (или муж — жене), это вовсе не значит, что вы готовы изменить в реальности. Вероятно, секс с супругом (супругой) воспринимается вами как супружеский долг.
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