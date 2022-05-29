Секс с бывшим: почему женщинам снятся эротические сны? 5 основных причин — объясняет сексолог

Причина № 1 — эмоциональная разгрузка

— К сожалению, в голове современной женщины слишком много запретов, рамок, страхов, и в реальной жизни она просто не дает проявиться всем тем эмоциям, которые копятся. Как итог — может присниться сон, в котором секс будет в достаточно яркой форме, и, вероятнее всего, случится оргазм во сне. Наша психика устроена так, что она обязательно найдет выход эмоциям, — уточняет эксперт.



Причина № 2 — незавершенность

— Бывает, что любовные отношения заканчиваются не так, как нам хотелось бы. И со временем вроде бы всё забывается, но потом раз — и яркий эротический сон с бывшим. И что делать? Как реагировать? Нормально, абсолютно нормально, опять всё та же психика дает возможность завершить отношения, пусть даже и во сне, — разъясняет Марина Протопопова.

