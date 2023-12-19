Дашка, это ты?! Возвращение на экран Букиных: что изменилось в жизни актеров и как они выглядят

Как и другим актерам сериала, эта роль принесла ей бешеную популярность, а с другой стороны — артистка стала заложницей своего образа. Тогда она начала принимать участие в разных шоу. В 2015 году Наталья отучилась на сценариста и режиссера и сняла мистическую драму «Свободный день».

В 2018 году Бочкарева вновь появилась на широких экранах. Она исполнила роль в фильме «Ночная смена» и сыграла продавщицу фастфуда в комедии «Елки последние» (как мы теперь уже знаем, не последние). В этом же году она начала карьеру певицы и выложила в сеть песню «Убирайся», а позже и трек «Мартини». В 2019 году Наталья снялась в комедии «Две девицы на мели», российской адаптации американского сериала «2 Broke Girls», а в 2023 году — в мини-сериале «Кино про бандитов».

В интервью Карену Адамаяну Наталья впервые прокомментировала нашумевшую историю, произошедшую в 2019 году. Тогда ее якобы задержали с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили автомобиль актрисы в Москве, потому что ее поведение показалось им подозрительным. От прохождения медицинского освидетельствования Бочкарева отказалась, а при досмотре у нее обнаружили пакет с 0,69 грамма кокаина. Актриса опровергла произошедшее и поделилась, что на тот момент была в положении и на фоне стресса потеряла ребенка.

