Дашка, это ты?! Возвращение на экран Букиных: что изменилось в жизни актеров и как они выглядят

Телеканал ТНТ перезапустил сериал «Счастливы вместе» (16+) о семье из Екатеринбурга под новым названием — «Букины» (18+). Основной актерский состав остался прежним: это Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Однако зрители уже не увидят их ярких соседей — Юлию Захарову и Павла Савинкова (Лену и Толика Полено). Наши коллеги из E1.RU посмотрели, как изменилась жизнь актеров популярного и многим полюбившегося сериала.
Виктор Логинов (Гена Букин)
Виктор Логинов был одним из ведущих актеров в Екатеринбургском академическом театре драмы и Камерном театре Музея писателей Урала. В 2004 году он окончил местный театральный институт и уже через несколько лет уехал в Москву для съемок в «Счастливы вместе». Специально для роли Гены Букина актер полностью сменил имидж. По сюжету, Гена любит ходить с друзьями в боулинг и стриптиз-бар, пить много пива, смотреть спортивные программы. Ему также приходится работать продавцом обуви, чтобы обеспечить семью.
Виктор был неоднократно женат, у него пять детей. Его четвертая жена — молодая актриса Мария Гуськова. В 2021 году супруги заявили, что разводятся, но вскоре помирились. Сейчас актер часто делится в соцсетях совместными снимками.
Также Виктор пережил непростое время после закрытия сериала. По его словам, из-за образа Гены Букина ему отказывали в других ролях. Артисту пришлось пробовать себя и в других отраслях.
— Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился... — рассказал он в интервью Карену Адамаяну.
Сейчас Виктору Логинову 48 лет. За эти десять лет его жизнь стабилизировалась, его полностью поглотил театр (например, был занят в таких спектаклях, как «Хитрец по найму», «Дублер» и «Мужчины по графику»). Также артист преподавал в ГИТИСе, вел развлекательные шоу и даже пробовал себя в стендапе, но понял, что это не его.
В интервью Карену Адамаяну Логинов рассказал, что не верил в возрождение сериала и нехотя согласился участвовать в съемках.
— Я даже сделал татуировку: «Всё течет и всё изменяется». Ну нельзя в одну и то же воду войти дважды. Когда ее увидел мой коллега, он сказал: «Перечеркни, не работает». Тех «Счастливы вместе», которые были, мы уже не увидим, — рассказал актер в интервью на YouTube-канале «Макарена». — Предложение поступило неожиданно. Звонил мой агент, сказал, что Сарик (Андреасян, один из продюсеров сериала. — Прим. ред.) хочет встретиться. Во мне сразу всё скукожилось: чего он хочет? Может, какой-нибудь блокбастер предложит мне, что-нибудь такое эдакое? — поделился Логинов. — Я с трясущимися ногами шел к нему на встречу, пришел, и — «Надо снимать». Сначала я воодушевленно сказал: «Да, конечно», потому что меня миллион раз спрашивали об этом телезрители. Но на каждое «Когда?» я отвечал: «Никогда».
Наталья Бочкарева (Даша Букина)
Сейчас актрисе 43 года, она счастливая жена и мама троих детей. В сериале Наталья сыграла Дашу Букину, безалаберную ленивую домохозяйку, которая запомнилась зрителям своим чувством юмора, простотой и добротой. Ранее на ее роль пробовалась Эвелина Бледанс, но съемочную команду ее игра не устроила.
Как и другим актерам сериала, эта роль принесла ей бешеную популярность, а с другой стороны — артистка стала заложницей своего образа. Тогда она начала принимать участие в разных шоу. В 2015 году Наталья отучилась на сценариста и режиссера и сняла мистическую драму «Свободный день».
В 2018 году Бочкарева вновь появилась на широких экранах. Она исполнила роль в фильме «Ночная смена» и сыграла продавщицу фастфуда в комедии «Елки последние» (как мы теперь уже знаем, не последние). В этом же году она начала карьеру певицы и выложила в сеть песню «Убирайся», а позже и трек «Мартини». В 2019 году Наталья снялась в комедии «Две девицы на мели», российской адаптации американского сериала «2 Broke Girls», а в 2023 году — в мини-сериале «Кино про бандитов».
В интервью Карену Адамаяну Наталья впервые прокомментировала нашумевшую историю, произошедшую в 2019 году. Тогда ее якобы задержали с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили автомобиль актрисы в Москве, потому что ее поведение показалось им подозрительным. От прохождения медицинского освидетельствования Бочкарева отказалась, а при досмотре у нее обнаружили пакет с 0,69 грамма кокаина. Актриса опровергла произошедшее и поделилась, что на тот момент была в положении и на фоне стресса потеряла ребенка.
— Это действительно не так. И те люди, которые меня хорошо знают, [понимали это]. Те, которые далеко, — я прекрасно понимала, что это скандал, это надо было раздуть. Тем более сейчас искупать в какой-то грязи и скандале — это модно. Я это пережила и прекрасно себя чувствую. Мои дети всегда были на моей стороне. Я ходила и показывала бумажки с [чистыми] результатами анализов [на наркотики], но они никому не были интересны. Эту историю уже было не остановить. Тогда мне было сложно, я была в положении, — призналась Наталья. — Полоскание в прессе меня не волновало, потому что у меня была мощная поддержка семьи. Я стала сильнее.
Дарья Сагалова (Света Букина)
Роль Светы Букиной в «Счастливы вместе» принесла Дарье широкую известность. По задумке сценаристов, она — красотка, дочь Гены и Даши Букиных, сестра Ромы, которая слишком много внимания уделяет своей внешности.
На моменты съемок она не бросала и другие проекты, например, в 2007 году участвовала в третьем сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов», а также в шоу «Танцы со звездами» и «Интуиции» на ТНТ, где, между прочим, выиграла миллион рублей. В 2008 году Дарья стала самой сексуальной женщиной России по результатам голосования читателей российского издания журнала Maxim. В 2009 году она открыла собственную школу танцев Show Time Dancer.
Среди других ролей Сагаловой наиболее запоминающимися были «Ночные сестры», «По горячим следам», «Никогда не забуду тебя!» и «Улетный экипаж», в котором она сыграла стюардессу Настю.
В 2011 году Дарья вышла замуж за непубличного бизнесмена Константина Масленникова. У них трое детей: две дочери и сын. Актриса и хореограф много времени посвящает семье, воспитанию детей, но по-прежнему активно курирует работу своей школы танцев.
В разговоре с NEWS.ru актриса высказалась о съемках продолжения проекта. Она назвала съемки в перезапуске авантюрой.
— Но я уверена, что это будет очень интересный проект, повороты в сюжете будут. Я прочитала еще не весь сценарий, но Светка зрителей удивит, будьте уверены, — добавила Сагалова.
Александр Якин (Рома Букин)
Актер Александр Якин тоже запомнился в первую очередь по роли в «Счастливы вместе». Сниматься в сериале он начал, когда еще учился в девятом классе. Несмотря на постоянную занятость на съемках, успевал делать школьные уроки. По сюжету, брат Светы — оболтус и вредина, он постоянно издевается над сестрой и выклянчивает у родителей деньги.
Александр тоже столкнулся с трудностями из-за своего образа, однако это не помешало ему принять участие в крупных проектах. Он вошел в актерский состав популярного сериала «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В 2017 году снялся в детективе «Три в одном 2», а также в комедии «Без памяти». И конечно, многим Якин также запомнился благодаря роли в сериале «Восьмидесятые», который шел с 2011 по 2016 годы.
33-летний артист связал свою судьбу с Анной Зайцевой, с которой сперва учился в вузе, а затем играл в одном театре. Свою личную жизнь Александр старается не афишировать, однако недавно поделился с подписчиками, что стал папой.
Он также высказался по поводу перезапуска сериала в своих соцсетях.
— Неожиданно началась подготовка к новому сезону «Счастливы вместе», который теперь будет называться «Букины». Название уже топ, как я считаю. Интересно в этом поучаствовать, посмотреть, что из этого получится. Ведь мы другие, время другое, и формат сериала будет уже другим, — рассказал Якин.
Юлия Захарова (Лена Полено)
Актриса Юлия Захарова прошла пробы на роль Лены Полено буквально сразу. Она сыграла ближайшую соседку Букиных (жила в квартире напротив) и лучшую подругу Даши.
Сейчас Юлии 43 года. После успеха в сериале «Счастливы вместе» она сосредоточилась на театральной карьере и исчезла с экранов. Актриса не появляется на светских мероприятиях и не ведет соцсети. Известно, что она живет с гражданским мужем Алексеем в небольшом загородном доме. Супруг моложе ее на два года и работает в художественной сфере.
В 2023 году Юлия попала в скандал, когда пришла на похороны актера Вячеслава Гришечкина в состоянии сильного алкогольного опьянения. По информации СМИ, она приставала к окружающим, прося спичку или зажигалку, и едва держалась на ногах. Видео с артисткой опубликовали в Telegram-канале.
Скорее всего, ее проблемы со спиртным и стали причиной того, что «Лену Полено» не позвали в новый сериал «Букины».
Павел Савинков (Анатолий Полено)
В 2006 году Павла Савинкова утвердили на роль, которая стала его визитной карточкой. По сюжету «Счастливы вместе», в прошлом «альфа-самец» и гуляка Толик был мошенником, поэтому его постоянно тянуло на различные аферы и приключения.
После закрытия сериала Павлу не доставалось главных ролей, однако он всё равно не пропадал с телеэкранов: в 2011 году актер появился в комедии «Упражнения в прекрасном», также одним из его ярких персонажей стал бывший литератор Чумаков в сериале «Челночницы». В 2013 году Савинков сыграл главную роль в сериале «Переезд», а позже — в картинах «Родком» и «Ева, рожай!» Кроме того, он также пробовал себя в стендапе.
Сейчас артисту 42 года. Личную жизнь он тщательно скрывает. Известно, что в сентябре 2016 года у Павла и его супруги родилась дочь, которую назвали Симой.
Пес Барон
Одним из самых запоминающихся персонажей сериала стал пес породы бернский зенненхунд. Одного Барона играли поочередно аж три хвостатых. Первой актрисой была послушная и прилежная Байра, однако уже на третьем сезоне ее не стало. Виктор Логинов рассказал, что это была умнейшая, но вредная собака, даже кого-то укусила «за задницу». Она была настолько сообразительной, что, по задумке, в одной из серий за упряжку привела домой пони.
Помимо Байры, пса Букиных довелось играть еще двум собакам — Хиллари и Мухе. Все Бароны, которые играли в сериале, к сожалению, уже умерли.
В новом сезоне у семейства Букиных будет новый питомец — щенок Валера. Он той же породы, что и культовый Барон. Хозяйка пушистого актера рассказала, что за съемки животного получает по семь тысяч рублей в день.
Съемки сериала прошли в Москве с прежним актерским составом. Ранее Виктор Логинов рассказал E1.RU о новых подробностях перезапуска.